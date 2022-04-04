Фото и видео убитых людей в Буче - не фейковые: фактчек DW

Десятки убитых людей на улицах в украинском городке Буча. Некоторые из них - со связанными руками. Братская могила с едва присыпанными землей телами. Страшные фотографии и видеосъемки украинских военных, вошедших в Бучу после отхода российских войск, в минувшие выходные облетели весь мир. Днем спустя в Бучу прибыли международные журналисты, которые тоже сняли шокирующие фотографии погибших людей.

В массовых расстрелах мирных жителей Бучи обвиняют российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства "геноцидом". Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудил преступления российских военных, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по его словам, испытал "глубокое потрясение".

В то же время в соцсетях распространяется нарратив, озвученный российской пропагандой: снимки и видео из Бучи - это инсценировка. Министерство обороны России в официальном канале в Telegram пишет о "постановочной съемке и провокации". Посольство России в Германии называет фотографии "очередной инсценировкой киевского режима для западных СМИ", а официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит о том, что США и НАТО "заказали" эти съемки, чтобы возложить вину на Россию.

Данных о постановочных фото- и видеосъемках нет

Утверждение: страшные фотографии и видео - постановочные

Ни одно из российских ведомств до сих пор не предоставило доказательств того, что страшные фотографии - постановочные. При этом владельцы десятков пророссийских аккаунтов в соцсетях пишут, что тела убитых на улицах Бучи - фейк: на самом деле, на дорогах якобы лежали актеры, изображающие мертвых людей. Ссылаются они на одну из видеозаписей.

"Подробнее о так называемом "массовом убийстве" в Буче: "труп" человека на обочине дороги двигает рукой", - утверждает один из пользователей Сети. С ним соглашаются и другие: "Тела устилают улицы… Жуткая картина… Но подождите - один из "умерших" шевелится… и встает после проезда машины с видеокамерой. Что здесь происходит?"

Фактчек DW: это неверно.

DW просмотрела видеоролик, на который ссылаются пророссийские пользователи социальных сетей, и не обнаружила там ничего из того, о чем пишут сторонники теории заговора. Умершие люди, лежащие на улице в Буче, не шевелятся и не встают. Журналисты DW также установили место съемки: это улица Яблонская в Буче.

На кадрах видеосъемки Google Streetview, сделанной в 2015 году, можно узнать некоторые здания, хотя с тех пор на улице, очевидно, появились новые застройки. Колонна машин, из которых была сделана видеозапись, двигалась в северо-восточном направлении.

Те, кто пишут о том, что убитый человек на видео якобы двигает рукой, имеют в виду тело человека справа в кадре, мимо которого проезжает автоколонна. Действительно, когда камера увеличивает нечеткое изображение лежащего на дороге тела, возникает ощущение, что что-то шевелится. Но это не рука.

Анализ изображения, проведенный DW, показывает: эту иллюзию создают брызги дождя на лобовом стекле автомобиля, из которого ведется съемка. Капли воды, движущиеся вверх по стеклу из-за порывов ветра, создают на видео иллюзию движения руки лежащего на земле человека. На другой версии видео в более качественном разрешении хорошо видно, что это движутся именно капли воды.

DW попросила эксперта по цифровой криминалистике Дирка Лабудде (Dirk Labudde), профессора Университета прикладных наук города Миттвейда в федеральной земле Саксония, провести более глубокий анализ видеоматериала. Он разложил видео на отдельные изображения (кадры). Лабудде смог определить, что движущийся объект на видео был "просто артефактом на лобовом стекле автомобиля, из которого велась съемка", и что этот же артефакт можно обнаружить на всех остальных кадрах. "Более тщательный анализ съемки не выявил никакого движения человека", - указал эксперт.

Утверждение: убитый человек якобы поднимается

Во втором широко распространенном утверждении речь идет еще об одном убитом человеке, тело которого можно рассмотреть на видеокадрах, сделанных из проезжающей мимо машины. После того как автомобиль проехал, человек якобы встает - в пророссийских пабликах утверждают, что это можно увидеть в зеркале заднего вида машины.

Фактчек DW: это неверно.

И это утверждение ошибочно. Анализ видеозаписи, сделанный DW, показывает, что тело неподвижно лежит на дороге. Оптическую иллюзию встающего с земли человека создает движение автомобиля в сочетании с движением вперед камеры - из-за этого и за счет того, что наружные зеркала заднего вида обычно имеют искривления, поле зрения кажется увеличенным.

На замедленном воспроизведении видеосъемки в зеркале заднего вида автомобиля отчетливо можно увидеть, что убитый человек не двигается.

К этому выводу приходит и эксперт по цифровой криминалистике Дирк Лабудде: "Меняющаяся перспектива камеры и неравномерное искривление боковых зеркал ведут к искажению отражения в зеркале заднего вида. Это искривление проявляется таким образом, что кажется, как будто человек в зеркале заднего вида движется. Такая же иллюзия движения создается при взгляде на неподвижные объекты рядом с лежащим на земле телом. Поэтому можно заключить, что человек на дороге не двигался".

Тела на дорогах лежат, по всей видимости, еще с марта

Авторы исследования газеты The New York Times пришли к еще одному важному выводу, проанализировав спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies. На изображениях, датированных 19 марта, а кое-где - и 11 марта, по их словам, можно увидеть тела, лежащие на улице Яблонской. Сравнение снимков, сделанных 19 марта, с распространяемым в соцсетях видео от 2 апреля показывает, что убитые люди лежат в одинаковых позах. Кадры Maxar явно опровергают заявление российской стороны о том, что тела появились на дороге только после 30 марта, когда из Бучи были выведены российские войска.

Массовые убийства мирных жителей в Буче - не первый случай в войне в Украине, когда РФ отвергает обвинения в предполагаемых военных преступлениях и называет их доказательства фейками. Стоит вспомнить хотя бы заявление представителя РФ в Совете Безопасности ООН, назвавшего "спектаклем" ракетный обстрел больницы и роддома в Мариуполе. В действительности обстрел обоих зданий и его последствия были детально задокументированы. Своих доказательств этой "инсценировки" российская сторона не представила.

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