СМИ ФРГ о бойне в Буче: поворотный момент в восприятии войны и России

Название украинского города Буча стало для немецких СМИ символом жестокости российской агрессии против Украины, более того - доказательством того, что Владимир Путин ведет в соседней стране войну на уничтожение. Многие комментаторы все более настойчиво требуют теперь введения энергетического эмбарго против России.

Поворотный момент в войне России против Украины

"Бывают моменты, когда все меняется. Моменты, когда нечто становится очевидным и возвращение к состоянию "до этого" уже исключено, - говорится в комментарии онлайн-портала политического еженедельника Der Spiegel. - Изуверства, подобные тем, что творились в Буче, случались раньше и в других местах. Путин, к примеру, лютовал в Чечне, были бомбардировки сирийских больниц, Мариуполь берут измором. Так складывается общая картина. Но в Буче эта жестокость проявилась теперь с особой очевидностью, а потому вызвала перелом в восприятии". А это, в свою очередь, может привести к очередному повороту в политике Германии, полагает Der Spiegel.

Памятник убитым жителям вьетнамской деревни Май Лай

"Если окажется правдой хотя бы часть того, о чем сообщает украинское правительство, что задокументировали организации правозащитников и что видно на многих ужасающих снимках из Бучи, это будет означать, что война российского президента вышла на новый уровень кошмара. Расстрел гражданского населения, убитые женщины и дети - эти преступления, явно совершенные российскими военными, будут иметь и политические последствия", - убеждена экономическая газета Handelsblatt.

Комментатор издания сравнивает украинскую Бучу с вьетнамской деревней Май Лай (Согнми), в которой армия США в марте 1968 года совершила массовое убийство гражданского населения. "Буча, став для России ее "Май Лай", еще раз изменит взгляд на войну в Украине. На фоне этих шокирующих кадров вопрос о том, потеряет ли Германия при введении эмбарго на поставки энергии из путинского пушечного государства целых шесть процентных пунктов экономического роста или только три, становится как-то очень мелким и незначительным. Больно осознавать, что государство, гордящееся своей моральной установкой "Никогда больше Освенцима!", ежедневно переводит террористическому режиму по 200 миллионов евро за нефть, газ и уголь", - указывает Handelsblatt.

Bild напоминает немцам об историческом уроке: "Никогда больше!"

Схожие сравнения и тот же вывод - в комментарии главного редактора бульварной газеты Bild Йоханнеса Бойе (Johannes Boie).

Мусульманское кладбище с жертвами массового расстрела в Сребренице в июле 1995 года

"Буча расположена ближе к Берлину, чем Рим или Майорка. Путинская резня продолжает приближаться к нам. Кошмар вернулся в Европу. Не будем сравнивать, но вспоминается Сараево, где погибли тысячи гражданских лиц, или Сребреница, где боснийско-сербские отряды убили 8 тысяч мусульман. Вспоминается и тот ужас, который в свое время принесла в Европу Германия. Мы извлекли из этого урок: "Никогда больше!", - напоминает главный редактор газеты Bild.

"Теперь надо выполнить это обещание, - продолжает он. - "Никогда больше" означает, что надо посмотреть на убитых в Буче и во всей Украине. А затем сделать все, чтобы остановить Путина. В том числе намного быстрее поставлять Украине больше оружия. А также отказаться от газа из России".

Россия ведет в Украине войну на уничтожение

Комментарий на первой странице консервативной газеты Frankfurter Allgemeinde Zeitung (FAZ) озаглавлен "Война на уничтожение".

"Мариуполь, Чернигов, Сумы, Харьков, Изюм, Буча. Все длиннее становится список городов, ставших символами массовых и явно систематических преступлений российских агрессоров против украинского гражданского населения. Эти зверства отражают убежденность российского президента Владимира Путина в том, что самостоятельная Украина не имеет права на существование, что бы ни думали об этом сами жители этой страны. Он ведет войну с целью уничтожить украинское государство и сломить его население. Нельзя допустить, чтобы он добился успеха", - подчеркивает Frankfurter Allgemeinde Zeitung.

Разрушенный факультет экономики Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

"На Украину обрушилась не просто военная агрессия, а война на уничтожение. Российская военщина разрушает, поджигает и убивает сколько хочет", - к такому выводу приходит и леволиберальная Süddeutsche Zeitung.

Издание продолжает: "Да, Владимир Путин - военный преступник, его солдаты совершают военные преступления, весь госаппарат содействует этим неописуемым зверствам. И что теперь? Новые санкции? Формальное обвинение перед трибуналом над военными преступниками? Отвращение и возмущение? Если кто-то думает, что Украина сможет заключить мир с Россией и война тогда закончится, тот должен честно признаться себе: никто в Украине не будет заключать мира, а эти кадры катапультируют войну в новое измерение", - считает Süddeutsche Zeitung.

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Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

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