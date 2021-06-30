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Газета Die Welt

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Немецкая ежедневная общефедеральная газета.

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Контекст

Франка Лефельд и Кристиан Линднер выходят из музея на острове Зюльт

Свадьба года: министр финансов ФРГ женится на журналистке

Свадьба года: министр финансов ФРГ женится на журналистке

DW - о свадьбе года в ФРГ. Журналистка телеканала Welt TV выходит замуж за лидера немецких либералов и главу Минфина.
Общество
8 июля 2022 г.
Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

Что думают в ФРГ о работе Овсянниковой на телеканале Welt

Что думают в ФРГ о работе Овсянниковой на телеканале Welt

В медиасообществе Германии нет единства по поводу приглашения на работу на телеканал Welt экс-редактора Первого канала.
Политика
13 апреля 2022 г.
Узники Заксенхаузена

В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена

В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в Заксенхаузене.
Правосудие и закон
1 августа 2021 г.
Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова на акции протеста в Минске

Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие

Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие

"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Колесникова.
Политика
1 августа 2021 г.
Погранпункт Баб-аль-Хава

ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии

ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии

Возможность использования погранпункта Баб эль-Хава позволит доставлять помощь миллионам сирийцев, указывают в Брюсселе.
Политика
10 июля 2021 г.
Население в Найроби забирает гумпомощь бесконтактным способом

В ФРГ призвали к реформе глобальной системы продовольствия

В ФРГ призвали к реформе глобальной системы продовольствия

Германия должна играть ключевую роль в процессе адаптации к новой системе потребления, заявила глава Welthungerhilfe.
Общество
30 июня 2021 г.