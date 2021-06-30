Газета Die Welt

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Немецкая ежедневная общефедеральная газета.
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Контекст
Свадьба года: министр финансов ФРГ женится на журналистке
Свадьба года: министр финансов ФРГ женится на журналистке
DW - о свадьбе года в ФРГ. Журналистка телеканала Welt TV выходит замуж за лидера немецких либералов и главу Минфина.
Общество
08.07.2022
8 июля 2022 г.
Что думают в ФРГ о работе Овсянниковой на телеканале Welt
Что думают в ФРГ о работе Овсянниковой на телеканале Welt
В медиасообществе Германии нет единства по поводу приглашения на работу на телеканал Welt экс-редактора Первого канала.
Политика
13.04.2022
13 апреля 2022 г.
В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена
В Германии предстанет перед судом экс-охранник Заксенхаузена
Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в Заксенхаузене.
Правосудие и закон
01.08.2021
1 августа 2021 г.
Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие
Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие
"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Колесникова.
Политика
01.08.2021
1 августа 2021 г.
ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии
ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии
Возможность использования погранпункта Баб эль-Хава позволит доставлять помощь миллионам сирийцев, указывают в Брюсселе.
Политика
10.07.2021
10 июля 2021 г.
В ФРГ призвали к реформе глобальной системы продовольствия
В ФРГ призвали к реформе глобальной системы продовольствия
Германия должна играть ключевую роль в процессе адаптации к новой системе потребления, заявила глава Welthungerhilfe.
Общество
30.06.2021
30 июня 2021 г.
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