Die Welt: НАТО планирует создать еще 49 новых боевых бригад

Альянс намерен увеличить количество боеспособных бригад с 82 до 131, численностью по 5 тыс. человек в каждой новой и в пять раз нарастить число наземных подразделений ПВО, сообщила Die Welt со ссылкой на документы НАТО.

Страны НАТО должны предоставить значительно больше войск и вооружений для защиты от угрозы со стороны России - в том числе и Германия. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило издание Die Welt со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы НАТО.

В частности, план предполагает создание 49 новых крупных подразделений порядка 5 тысяч человек в каждом, то есть речь идет о расширении численности войск НАТО на приблизительно 250 000 военнослужащих. Кроме того, для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до пятнадцати, а штабов дивизий - с 24 до 38, пишет Die Welt.

Отказ от плана нежелателен, говорится в документе, поскольку это "повредит принятию процесса" и "поставит под сомнение доверие ко всему альянсу и, прежде всего, к его стратегическим командующим". Как отмечает Die Welt, эти планы в первую очередь направлены на обеспечение прозрачности и взаимной информации, а распределение будет происходить по "вертикальному" принципу.

Предполагается значительное техническое усиление

В документе также упоминается необходимость технического усиления Альянса, обеспечения боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, логистики и транспорта. Ожидается, что количество только наземных подразделений ПВО увеличат в пять раз - с 293 до 1467, которые будут оснащены системами Patriot, Iris T-SLM, Skyranger и другими. Число боевых вертолетов предполагается увеличить с 90 до 104.

Как уточняет Die Welt, в документе представлены так называемые "минимальные требования к потенциалу" (MCR), определенные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье - двумя высшими военными командующими НАТО. В документе отмечается необходимость "значительных" предстоящих затрат на военпром. По прогнозам, реализация целей НАТО "вероятно, потребует от союзников инвестировать в оборону значительно больше двух процентов ВВП".

Die Welt: Германия - одно из слабых мест НАТО

До встречи министров обороны НАТО в октябре 2025 года MCR будут распределяться между 32 странами-членами в качестве обязательных целей по наращиванию военного потенциала, пишет Die Welt. "Количество выделяемых средств зависит от относительного "богатства" и численности населения союзника", - говорится в документе. Там уточняют также, что в последний раз Германией на эту графу расходов было выделено только "около 9,28 процента от общего объема возможностей".

По данным издания, предполагается, что бундесверу придется предоставить НАТО "пять-шесть дополнительных боевых бригад", а также штат "дополнительного боевого корпуса" и еще одно вертолетное подразделение. В настоящее время бундесвер имеет восемь бригад, девятая находится в стадии формирования, а десятую планируется построить к 2031 году, уточняет Die Welt.

В ответ на запрос издания министерство обороны ФРГ заявило, что правительство Германии относит "достижение целей НАТО по наращиванию потенциала к числу национальных приоритетов" и будет "специально учитывать значительную потребность бундесвера в догоняющем развитии".

Новый генсек НАТО обещает укрепить поддержку Украины Западом

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе неанонсированного визита в Киев 3 октября пообещал Украине добиться укрепления странами Запада поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Право Украины на самооборону, по словам Рютте, "не заканчивается на границе", а потому страна должна иметь возможность обстреливать российскую территорию дальнобойными западными ракетами. "Россия ведет незаконную войну, и это означает, что нанесение ударов по российским истребителям и ракетам до того, как они могут быть использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизни людей", - пояснил генсек НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах членства Украины в НАТО, Рютте указал, что недавние совместные шаги союзников "строят мост к членству в Альянсе". Он пояснил, что речь идет, в частности, о 40 млрд евро финансовой помощи, двусторонних соглашениях о безопасности и формировании нового командования НАТО для координации помощи и обучения солдат. Он также заверил, что сможет работать с США, независимо от того, кто победит на президентских выборах в этой стране в ноябре.