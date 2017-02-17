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Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
Бундесвер
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Бундесвер - вооруженные силы Федеративной Республики Германия
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Контекст
Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности
Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности
Стратегия нацбезопасности ФРГ вызвала много вопросов у немецких журналистов. Обзор DW.
Политика
10 ч. назад
10 ч. назад
Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ
Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ
Первая в истории Германии Стратегия нацбезопасности стала ответом Берлина на войну РФ в Украине, но не только.
Политика
14.06.2023
14 июня 2023 г.
Учения НАТО Air Defender 23 - вызов для Германии
Учения НАТО Air Defender 23 - вызов для Германии
Сможет ли гражданское авиасообщение в ФРГ продолжать работать в нормальном режиме параллельно с учениями авиации НАТО?
Политика
12.06.2023
12 июня 2023 г.
Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера
Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера
В Литве “простили” президента Германии и строят базу для бундесвера. DW - о визите Штайнмайера.
Политика
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек
Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек
Правительство ФРГ запросит у парламента мандат на продолжение до конца мая эвакуационной миссии бундесвера в Судане.
Конфликты
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?
Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?
После создания фонда в 100 млрд евро для перевооружения армии ФРГ достигнуто немного, но с мертвой точки дело сдвинулось
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
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02.03.2023
2 марта 2023 г.
Год войны в Украине и "смена эпох" канцлера: что изменилось?
27 февраля 2022 года канцлер Олаф Шольц провозгласил "смену эпох". Насколько эпохальными стали перемены в политике ФРГ?
Конфликты
28.02.2023
28 февраля 2023 г.
Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ
Правительство ФРГ финансирует поставку ВСУ беспилотников-разведчиков молодой фирмы Quantum-Systems из Мюнхена.
Экономика и бизнес
28.01.2023
28 января 2023 г.
Почему поставки танков Leopard 2 важны для Украины
Берлин решил направить боевые танки ВСУ. Leopard 2 могут сыграть важную роль в ходе весенней военной кампании.
Конфликты
28.01.2023
28 января 2023 г.
Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт
Суд в Германии обязал Кристине Ламбрехт ответить на вопросы журналистов о полете с сыном на вертолете бундесвера.
Правосудие и закон
16.11.2022
16 ноября 2022 г.
Афганистан: Местные помощники бундесвера - жизнь в страхе
Почти каждый третий из числа местных 33 тысяч помощников бундесвера все еще ждет эвакуации из Афганистана.
Политика
21.07.2022
21 июля 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Политика Германии в Афганистане провалилась
Марсель Фюрстенау
Комментарий
Политика
24.08.2021
24 августа 2021 г.
Позиция Кремля по Навальному - вызов для Запада
Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика
15.09.2020
15 сентября 2020 г.
Послужить год бундесверу или обществу - хорошая идея
Йенс Турау
Комментарий
Политика
07.07.2020
7 июля 2020 г.
Уход с "Инджирлика" - ответ ФРГ Эрдогану
Сабине Кинкарц
Комментарий
Политика
05.06.2017
5 июня 2017 г.
FAZ: Военный фундамент НАТО
Йоханнес Ляйтхойзер
Комментарий
Политика
17.02.2017
17 февраля 2017 г.
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