  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Вооруженные силы Германии
Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Бундесвер

Публикации по теме

Бундесвер - вооруженные силы Федеративной Республики Германия

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Стратегия нацбезопасности ФРГ вызвала много вопросов у немецких журналистов. Обзор DW.
Политика10 ч. назад
Канцлер Шольц и члены правительства на презентации Стратегии национальной безопасности ФРГ, 14 июня 2023 года

Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ

Россия - угроза: главное о Стратегии нацбезопасности ФРГ

Первая в истории Германии Стратегия нацбезопасности стала ответом Берлина на войну РФ в Украине, но не только.
Политика14 июня 2023 г.
Самолет Airbus A400M с надписью на хвосте Air Defender 23

Учения НАТО Air Defender 23 - вызов для Германии

Учения НАТО Air Defender 23 - вызов для Германии

Сможет ли гражданское авиасообщение в ФРГ продолжать работать в нормальном режиме параллельно с учениями авиации НАТО?
Политика12 июня 2023 г.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Литве

Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера

Штайнмайер в Литве: улучшение имиджа и база для бундесвера

В Литве “простили” президента Германии и строят базу для бундесвера. DW - о визите Штайнмайера.
Политика30 мая 2023 г.
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Правительство ФРГ запросит у парламента мандат на продолжение до конца мая эвакуационной миссии бундесвера в Судане.
Конфликты25 апреля 2023 г.
Недостаточная оснащенность бундесвера стала темой шуток на недавнем карнавале. Дюссельдорф, февраль 2023 года

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

После создания фонда в 100 млрд евро для перевооружения армии ФРГ достигнуто немного, но с мертвой точки дело сдвинулось
Политика3 марта 2023 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Олаф Шольц в бундестаге 2 марта 2023 года

"Смена эпох" год спустя: канцлер о войне РФ против Украины

Олаф Шольц подвел итоги нового политического курса, взятого Германией после начала российской агрессии против Украины.
Конфликты2 марта 2023 г.
Канцлер Шольц выступил в бундестаге с речью о "смене вех" 27 февраля 2022 года

Год войны в Украине и "смена эпох" канцлера: что изменилось?

27 февраля 2022 года канцлер Олаф Шольц провозгласил "смену эпох". Насколько эпохальными стали перемены в политике ФРГ?
Конфликты28 февраля 2023 г.
Передача очередной партии немецких дронов-разведчиков Vector украинской армии

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Правительство ФРГ финансирует поставку ВСУ беспилотников-разведчиков молодой фирмы Quantum-Systems из Мюнхена.
Экономика и бизнес28 января 2023 г.
Танк Leopard 2 A6

Почему поставки танков Leopard 2 важны для Украины

Берлин решил направить боевые танки ВСУ. Leopard 2 могут сыграть важную роль в ходе весенней военной кампании.
Конфликты28 января 2023 г.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Суд в Германии обязал Кристине Ламбрехт ответить на вопросы журналистов о полете с сыном на вертолете бундесвера.
Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Ташкент, 26 августа 2021 года. Афганцы, эвакуированные бундесвером

Афганистан: Местные помощники бундесвера - жизнь в страхе

Почти каждый третий из числа местных 33 тысяч помощников бундесвера все еще ждет эвакуации из Афганистана.
Политика21 июля 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Марсель Фюрстенау

Политика Германии в Афганистане провалилась

Марсель Фюрстенау
Комментарий
Политика24 августа 2021 г.
Райнхард Фезер

Позиция Кремля по Навальному - вызов для Запада

Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика15 сентября 2020 г.
Йенс Турау

Послужить год бундесверу или обществу - хорошая идея

Йенс Турау
Комментарий
Политика7 июля 2020 г.
Сабине Кинкарц

Уход с "Инджирлика" - ответ ФРГ Эрдогану

Сабине Кинкарц
Комментарий
Политика5 июня 2017 г.

FAZ: Военный фундамент НАТО

Йоханнес Ляйтхойзер
Комментарий
Политика17 февраля 2017 г.