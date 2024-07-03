Берлин готовится долго и серьезно поддерживать немецкий ВПК

Германия готовится к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией и неминуемой новой гонке вооружений. Все партии политического центра ФРГ согласны идти навстречу немецкому ВПК.

Когда через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 февраля 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провозгласил в бундестаге "смену эпох" и объявил о создании спецфонда бундесвера в 100 млрд евро, в Германии ахнули. Никогда еще в истории ФРГ расходы на оборону не были такими огромными.

Более того, после воссоединения Германии в 1990 году, они сначала год от года уменьшались, потом стагнировали, а расти стали только с 2015 года - после аннексии Россией Крыма и начала военных действий в Донбассе. В 2021 году, предшествовавшему полномасштабному вторжению России в Украину, бюджет Минобороны ФРГ составлял 46,93 млрд евро, а по доле в ВВП был значительно ниже принятой в НАТО норме в 2 процента.

В Германии "проели" мирные дивиденды

Деньги, которые не были израсходованы на оборону после окончания холодной войны, директор Института немецкой экономики (IW) Михаэль Хютер (Michael Hüther) назвал в интервью газете Rheinische Post "мирными дивидендами". Их общую сумму он оценивает в 600 млрд евро.

Михаэль Хютер Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

"К сожалению, - указывает Хютер, - эти "мирные дивиденды", которые нам достались в десятилетия после падения Берлинской стены, мы не использовали для развития инфраструктуры, цифровизации или инвестиций в систему образования". Отчасти эти средства пошли на уменьшение государственной задолженности, но, по большому счету, понадеявшись на прочность мирного порядка в Европе, говорит директор IW, "мы их в основном проели".

Теперь спецфонда в 100 млрд евро явно недостаточно, чтобы восполнить то, что было израсходовано. "Нам нужно увеличить его до 250-300 млрд евро, - заявил Хютер. - Лишь так мы обеспечим оснащение нашей армии, необходимое для ведения войны". К тому же, как сообщило Минобороны ФРГ еще в апреле этого года, военные заказы на все 100 млрд евро из спецфонда уже размещены.

Кризис немецкого ВПК

Но проблема Германии в сфере обеспечения безопасности в условиях растущей угрозы со стороны России не только в суммах, выделяемых на оборону. Параллельно с сокращением военных расходов после окончания холодной войны уменьшалась и роль немецкого ВПК как в экономике, так и в политике.

Государственных военных заказов становилось все меньше, а производство вооружений на экспорт было ограничено рестриктивной политикой правительства ФРГ в том, что касается продажи немецкой боевой техники в другие страны.

Продажа немецких патрульных катеров Саудовской Аравии всегда вызывала острые споры в Германии Фото: picture-alliance/dpa/S. Sauer

В результате многие крупные военно-промышленные концерны оказались в кризисной ситуации и начали сворачивать производство - в частности, боеприпасов. Именно поэтому в Германии возникли такие большие проблемы, когда появилась острая необходимость поставить Украине для отражения российской агрессии больше артиллерийских снарядов. Будь то для зенитных самоходок Gepard, гаубиц PzH 2000 или танков Leopard.

10 пунктов для военной промышленности ФРГ

Провозгласив "смену эпох" и выделив бундесверу "бонус" в 100 млрд евро, канцлер и его правительство выпустили из виду необходимость перезагрузки отношений с немецким ВПК. Социал-демократы Олафа Шольца занялись этой темой только сейчас. На заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во вторник, 2 июля, обсуждался и был принят документ, содержащий 10 тезисов, касающихся немецкого ВПК.

Социал-демократы считают, в частности, необходимым наряду с краткосрочным, на 2-5 лет, планированием военных заказов иметь и долгосрочный план - такой, который позволил бы предприятиям ВПК быть уверенными в том, что новые инвестиции в расширение производства будут и впредь окупаться вне зависимости от того, какое правительство будет у власти в Берлине.

Канцлер Олаф Шольц во время посещения одного из заводов концерна Rheinmetall Фото: Fabian Bimmer/Getty Images

Ради этого социал-демократы готовы мириться и с ростом задолженности государственного бюджета. Предприятия оборонной индустрии, говорится в документе, являются "основой того, чтобы бундесвер и армии наших стран-партнеров могли соответствовать возросшим требованиям в сфере обеспечения безопасности и обороны".

Кроме того, по мнению СДПГ, государство может становиться "стратегическим совладельцем" ключевых предприятий ВПК, причем, в отдельных случаях - с блокирующим пакетом. Центральные власти страны также должны иметь возможность вмешиваться и настаивать на том или ином ходе дел, "если коммунальное планирование идет вразрез с интересами обеспечения национальной безопасности".

Это делается для того, чтобы не повторилась ситуация, как недавно в маленьком городке Тройсдорфе, власти которого не разрешили "дочке" военно-промышленного концерна Diehl Defence расширить здесь производство взрывчатки для боеприпасов.

Ограничения на экспорт вооружений

Примечателен, пусть и пока осторожный, сдвиг социал-демократов в вопросе об экспорте вооружений. Они понимают, что потребности сравнительно малочисленного бундесвера (181 тыс. военнослужащих) все-таки не настолько велики, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечивать госзаказами немецкий ВПК. Тем более, что война в Украине когда-нибудь закончится, и поставки немецких вооружений Киеву уменьшатся.

Немецкая подводная лодка, построенная по заказу Греции Фото: picture-alliance/dpa/H. Pfeiffer

До сих пор же, однако, продажа отечественных вооружений допускается только в страны НАТО, ЕС и приравненные к ним. Разрешения на поставки в другие страны правительство дает крайне скупо и неохотно (особенно если речь идет об авторитарных странах), вообще исключая экспорт вооружений в регионы мира, охваченные военными конфликтами. (Для Украины сделано исключение).

Отмена или хотя бы смягчение ограничений на экспорт вооружений позволила бы немецкому ВПК сохранять и развивать производство, будучи уверенным в том, что заказы на его товары не иссякнут.

Берлин готовится к долгой напряженности в отношениях с Россией

Но не только по этой причине социал-демократы склоняются теперь к либерализации строгих правил военного экспорта ФРГ. Министр обороны ФРГ, социал-демократ Борис Писториус (Boris Pistorius) уже неоднократно высказывался за облегчение такого экспорта и в страны, не разделяющие в полной мере европейские либеральные ценности. Иначе, считает министр, Германия фактически сама подталкивает такие государства в объятия автократов - экспортеров вооружений, будь то Россия или Китай.

В документе, одобренном на заседании фракции СДПГ, экспорт вооружений рассматривается и как инструмент "налаживания стратегических партнерств, а также продвижения наших интересов, ценностей и норм".

Еще до социал-демократов свои концепции взаимоотношений государства с предприятиями ВПК, предусматривающие похожие и даже еще более радикальные меры, приняли оппозиционные консерваторы из ХДС и входящие в правительство Олафа Шольца либералы из СвДП. Министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "зеленых" также охотно идет на контакты с руководством предприятий немецкого ВПК и сам себя называет "министром военной промышленности". Это означает, что весь политический центр Германии настраивается на длительный период напряженности в отношениях с Россией и неминуемую в таком случае гонку вооружений.