Считать Россию угрозой для НАТО готова треть жителей ФРГ

Политики и военные в Германии предупреждают об опасности нападения России на страны НАТО. Однако соцопросы показывают, что немцы видят ситуацию иначе, а сражаться готово меньшинство.

Предвыборные плакаты по всей Германии наглядно показывают, какую роль играет внешняя угроза в агитационной тактике кандидатов в депутаты Европарламента. Слова "безопасность" и "сила" вновь и вновь появляются рядом с фотографиями обеспокоенных лиц.

Немецкие политики готовят сограждан к непростым временам уже с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По мнению высших военных чинов Германии, в случае нападения России вооруженные силы ФРГ - бундесвер - не смогут не только в полной мере выполнить свои обязательства перед партнерами по НАТО, но и обеспечить эффективную защиту даже своей страны.

Предвыборные плакаты кандидатов в Европарламент в Берлине Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Канцлер ФРГ тормозит расходы на оборону

Вскоре после начала войны в Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о создании специального фонда объемом 100 млрд евро для перевооружения бундесвера. Глава Минобороны Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил в недавнем интервью, что у Германии есть 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное в военном отношении. При этом он призывает выделить еще как минимум 6,5 млрд евро в дополнение к обычному оборонному бюджету на 2025 год, а также вынести эти расходы за рамки так называемого "долгового тормоза". В соответствии с этим конституционным положением, государство может тратить ровно столько денег, сколько оно зарабатывает, предусматривая послабления в исключительных случаях. Однако согласно юридическому заключению министерства обороны ФРГ, способность защищать страну имеет более высокий конституционный статус, чем положения, регулирующие заимствования.

Министр обороны ФРГ на выступлении в Вильгельмсхафене в мае 2024 года Фото: Noah Wedel/picture alliance

Профессор международной политики и безопасности Университета бундесвера в Мюнхене Франк Зауэр (Frank Sauer) также считает, что вооруженные силы нуждаются в дополнительном денежном обеспечении, несмотря на разовое вливание 100 млрд евро. По его словам, если финансирование не будет значительно увеличено, то примерно к 2026 году немецкая армия сможет лишь "с большим трудом поддерживать основные функции", но не более того.

Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) пока не торопится выделять дополнительные миллиарды, и канцлер его в этом поддерживает.

Что будет, если Трамп снова станет президентом?

Насколько угрожающей является ситуация на самом деле? Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) заявил в феврале, что Владимир Путин хочет восстановить Россию в границах бывшего Советского Союза: "Если Путин не проиграет войну в Украине, мы должны ожидать, что он доберется и до Молдовы или стран Балтии". В свою очередь исследователь ядерной стратегии из Университета Осло Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann) ранее в этом году сказал, что у западных стран имеется в лучшем случае два или три года, чтобы восстановить силы для сдерживания России.

Кристоф Хойсген Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Франк Зауэр пока не видит настолько острой угрозы для стран НАТО. Однако считает, что сценарий, при котором Дональд Трамп победит на очередных президентских выборах в США, может сделать ситуацию крайне нестабильной. В ходе предвыборной кампании бывший президент несколько раз заявлял, что не хочет защищать государства Европы, которые "не заплатили по счетам" - имеется в виду сумма расходов на оборону.

"В таком случае европейцы не смогут самостоятельно выполнять определенные военные задачи, которые до сих пор брали на себя США. Тем временем Украина может превратиться в руины из-за недостаточной поддержи Запада, и для России это означало бы победу в войне", - поясняет Зауэр. "Путину уже восьмой десяток, и он хочет довести до конца дело своей жизни и создать "великую Россию". Чтобы проверить, насколько это возможно, он пойдет на одну или несколько стран Балтии. США тогда скажут, что это не их проблема, европейцы не платили по счетам, и вообще Америка занята сейчас вопросом Китая", - продолжает эксперт, подчеркивая, что это не единственный, но вполне возможный сценарий. Реализоваться он может в течении ближайших 5 лет.

Жители Германии не чувствуют угрозы

Однако согласно недавнему опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov, население Германии не испытывает того же уровня опасений по поводу внешней угрозы. Лишь чуть больше трети респондентов (36%) считают, что нападение России на территорию стран НАТО до 2030 года "вероятно" или "скорее вероятно". Зато почти половина опрошенных (48%) называют такой сценарий "маловероятным" или вообще "невероятным". При этом 39% немцев выразили мнение, что вооруженные силы ФРГ "плохо" или "очень плохо" подготовлены для обороны страны.

Внимание немецких политиков в области безопасности и военных наверняка привлекут итоги и другого опроса в Германии, проведенного исследовательским институтом Civey в марте: лишь примерно 30% респондентов готовы в случае военного нападения защищать страну с оружием в руках. Более половины участников опроса сражаться бы не стали.

Франк Зауэр считает, что мы живем в эпоху масштабных исторических потрясений, но население Германии пока не осознает этого в достаточной мере, и требуется время, чтобы донести до людей серьезность положения. Когда речь идет о расходах на необходимую модернизацию бундесвера, для политиков ФРГ это является трудным решением. "В конечном счете не имеет значения как будут собраны деньги, - говорит Зауэр, - но так продолжаться больше не может".