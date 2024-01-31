Немецкий бюджет: Германия действительно должна экономить?

На этой неделе парламент ФРГ примет вызвавший бурные споры бюджет на 2024 год. Конфликт в правительстве на сей счет - предвкушение того, что будет с бюджетом на 2025-й. Ведь денег все меньше.

Немецкий бундестаг на этой неделе делает то, что должен был сделать еще в начале декабря 2023 года: принимает федеральный бюджет на год, который уже начался. За случившуюся задержку несет ответственность коалиционное правительство, в которое входят три партии: СДПГ, "зеленые" и СвДП, которые до последнего спорили о том, можно ли сэкономить в 2024 году и каким образом.

Расходная часть проекта бюджета составляет 477 млрд евро, из которых 39 млрд планируется профинансировать за счет заимствований. Это максимум, разрешенный так называемым "долговым тормозом", который закреплен в Основном законе ФРГ и увязывает взятие кредитов властями с экономическими показателями страны.

Долг ФРГ - 2,5 трлн евро

До законодательного закрепления долгового тормоза немецкие правительства часто брали крупные кредиты, когда доходы государства были недостаточными. В результате за десятилетия накопилась гора долгов, которые сегодня составляют около 2,5 трлн евро. Эта сумма увеличилась еще на несколько сотен миллиардов евро во время пандемии коронавируса и после вторжения России в Украину. Из-за чрезвычайных ситуаций на столь долгий срок - несколько лет - властями был приостановлен долговой тормоз.

Союз налогоплательщиков показывает, как растут долги Германии, на "долговых часах" в Берлине, 20 января 2024 года Фото: Dirk Sattler/IMAGO

Между тем по долгам надо выплачивать проценты, которые только в 2024 году составят 36 млрд евро. Поэтому "веление здравого смысла" - снова соблюдать долговое ограничение, заявил в бундестаге министр финансов ФРГ и лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Партнеры либералов по правящей коалиции - СДПГ и "зеленые" - напротив, хотели бы взять больше кредитов для модернизации страны. Долговой тормоз - это "тормоз будущего", неоднократно подчеркивали в этих двух партиях.

Высокая потребность Германии в инвестициях

В инфраструктуре Германии многое поизносилось, вышло из строя и требует инвестиций. Дороги, мосты, железнодорожная сеть, а также здания школ и университетов постепенно приходят в негодность. Необходимы инвестиции и в цифровизацию - в этой области ФРГ точно также отстает от международных стандартов, как и в уровне знаний школьников.

Государственные учреждения и суды перегружены, а в органах власти на местах скапливаются дела. По всей стране ощущается нехватка сотен тысяч квартир, особенно социального жилья для лиц с низкими доходами. На все это нужны деньги, которых становится все меньше.

Тяжелое прощание с газом, нефтью и углем

Однако больше всего денег не хватает на постепенный отказ от ископаемых видов топлива и климатически нейтральную реструктуризацию экономики. Правительство ФРГ планировало предоставить на эти цели 60 млрд евро, финансируемых за счет кредитов, которые не понадобились властям во время пандемии коронавируса. Но этот план был остановлен Федеральным конституционным судом, который признал такое использование средств неконституционным.

На военную сферу также не хватает денег. Бундесвер, который уже много лет финансируется в недостаточной степени , должен быть лучше оснащен на фоне новых угроз безопасности Германии. Поэтому на эти цели в бюджете предусмотрено 100 млрд евро, которые будут распределены на несколько лет.

Что будет дальше с Украиной

Поставки Германией оружия Украине теперь будут финансироваться из так называемого спецфонда бундесвера, это экстренное решение было принято в связи с напряженной ситуацией с бюджетом, которая может стать еще хуже, если Киеву понадобится больше денег. СДПГ и "зеленые" уже призвали в этом случае вновь приостановить действие долгового тормоза.

Кроме того, ситуация может еще более усугубиться в 2025 году, если следующим президентом США станет Дональд Трамп. Соединенные Штаты - крупнейший донор Украины, на втором месте после них - Германия. Если Трамп прекратит поддержку Киева, то европейцам придется вмешаться и предоставить Украине дополнительное финансирование. И это может оказать огромное влияние на немецкий бюджет.

2025-й - год выборов в бундестаг

Проект бюджета на будущий год и без того проблематичный - в настоящее время в главном немецком финансовом плане зияет дыра в размере не менее 16 млрд евро. Все подробности станут известны в марте, когда министр финансов Линднер представит основные положения проекта бюджета.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: Political-Moments/IMAGO

Между тем 2025 год станет решающим для трех правящих ныне партий, поскольку в сентябре пройдут выборы в федеральный парламент. На данный момент соцопросы показывают беспрецедентно низкую поддержку СДПГ, "зеленых" и СвДП избирателями. Линии потенциального конфликта между ними при планировании бюджета выглядят вполне предсказуемо. Социал-демократы будут пытаться не допустить сокращений в социальной сфере, "зеленые" будут добиваться выделения достаточных средств на защиту климата, а либералы - по-прежнему стремиться к экономии расходов.

Немецкая экономика вошла в рецессию

По мнению министра финансов Линднера, необходимо пересмотреть три блока бюджетных расходов: социальные выплаты, которые получают от государства нетрудоспособные лица и выплаты безработным трудоспособным гражданам - Bürgergeld, дословно - "деньги для граждан"; международную финансовую помощь и субсидии. Все это сейчас не способствует снятию нагрузки с экономики.

В то время как ВВП растет по всему миру и в странах еврозоны, в Германии он сокращается второй квартал подряд. Это также скажется и на налоговых поступлениях. Следующая их оценка, которая является основой для планирования госбюджета, состоится в мае.

Не только "Aльтернатива для Германии" хочет сэкономить на беженцах

Матиас Миддельберг Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

На этом фоне все громче звучат призывы об экономии, прежде всего, в социальной сфере, причем не только со стороны правых популистов. Крупнейшая оппозиционная фракция в бундестаге, консерваторы из ХДС/ХСС, также призывают к сокращению социальных пособий. Они имеют в виду как Bürgergeld, выплата которых обходится в 44 млрд евро в год, так и расходы на беженцев.

"У нас есть 1,7 млн получателей Bürgergeld, которые зарегистрированы как безработные и могли бы начать работать уже завтра, - отметил, выступая в бундестаге, Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg), зампредседателя фракции ХДС/ХСС. - Тема предоставления убежища сейчас также является фактором огромных расходов, мы тратим на это 27 млрд евро, включая борьбу с причинами, из-за которых люди бегут (из их стран. - Ред.)".

Меньше денег на помощь развивающимся странам

Такая борьба подразумевает и сотрудничество с развивающимися странами, а также гуманитарную помощь им. Эти статьи расходов уже понесли самые большие потери в бюджете ФРГ на 2024 год, жалуются неправительственные организации, такие как VENRO. Бюджет министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) сокращен почти на 10%, а гуманитарная помощь - на 20%. В совокупности это составляет солидные 1,4 млрд евро.

Михаэль Хербст (Michael Herbst), глава VENRO, находит тревожным тот факт, что к сокращениям на указанные нужды больше призывают не только в частично правоэкстремистской "Aльтернативе для Германии" (АдГ). "Особенно тревожит тенденция, что популистская критика политики в области содействия развитию, привычная для ультраправых, используется в качестве аргумента для таких радикальных сокращений также центристами и даже левыми", - говорит Хербст.

Противоречивые заявления министра финансов

В бундестаге министр финансов Линднер высказался против урезания финансирования в этой сфере. "Я, конечно, слышу, что ХДС/ХСС и оппозиция в целом призывают к сокращению наших международных обязательств. Я не советую этого делать, и не только из соображений гуманитарной ответственности, но и потому, что международное сотрудничество и предотвращение кризисов глубоко отвечают интересам Германии, например, для контроля миграции".

В действительности дальнейшие сокращения на эти нужды уже предусмотрены в проекте бюджета ФРГ на 2025 год.

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