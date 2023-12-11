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ПолитикаГермания

Бюджетный кризис в Германии

Никита Жолквер
11 декабря 2023 г.

Три партии, входящие в правительственную коалицию в ФРГ, не могут договориться о проекте государственного бюджета на 2024 год. Подробнее о бюджетном кризисе - в досье DW.

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Фото: Grazvydas Januska/Zoonar/picture alliance

Германия вступает в новый 2024 год без утвержденного бундестагом государственного бюджета. Бюджетный кризис разразился в ФРГ после решения Федерального конституционного суда, который признал противоречащим Основному закону страны одно из финансовых решений правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz) по проекту бюджета на будущий год.

В результате в проекте немецкого госбюджета на 2024 год образовалась дыра в 17 млрд евро. Решением проблемы могло бы стать повторное объявление в ФРГ чрезвычайного финансового положения, что позволило бы обойти заложенный в Основной закон так называемый "долговой тормоз". Но входящие в правящую коалицию либералы пока блокируют такую меру и требуют сократить, в частности, расходы бюджета на социальные нужды.

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