Бюджетный кризис в Германии

Три партии, входящие в правительственную коалицию в ФРГ, не могут договориться о проекте государственного бюджета на 2024 год. Подробнее о бюджетном кризисе - в досье DW.

Германия вступает в новый 2024 год без утвержденного бундестагом государственного бюджета. Бюджетный кризис разразился в ФРГ после решения Федерального конституционного суда, который признал противоречащим Основному закону страны одно из финансовых решений правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz) по проекту бюджета на будущий год.

В результате в проекте немецкого госбюджета на 2024 год образовалась дыра в 17 млрд евро. Решением проблемы могло бы стать повторное объявление в ФРГ чрезвычайного финансового положения, что позволило бы обойти заложенный в Основной закон так называемый "долговой тормоз". Но входящие в правящую коалицию либералы пока блокируют такую меру и требуют сократить, в частности, расходы бюджета на социальные нужды.