Германский бундестаг принял бюджет на 2024 год

Споры вокруг бюджета на текущий год до предела обострили отношения внутри правящей в ФРГ коалиции. Разногласия в конце концов были урегулированы, и бюджет теперь получил парламентское одобрение.

Германский бундестаг в пятницу, 2 февраля, с многонедельным опозданием принял проект бюджета на 2024 год, вызывавший горячие споры внутри правящей коалиции. В поддержку документа проголосовали 388 депутатов, 279 высказались против.

Одобренный бюджет предусматривает расходы на 476,8 млрд евро и, предварительно, новые кредиты почти на 39 млрд евро. Если сумма новых кредитов не будет превышена, то закрепленный в Основном законе ФРГ "долговой тормоз" будет соблюден впервые с начала пандемии коронавируса, поскольку он допускает определенные рамки для маневра при плохих экономических прогнозах.

Трудности с принятием бюджета

Первоначально бюджет на 2024 год планировалось принять еще в декабре, но решение Федерального конституционного суда, констатировавшего нецелевое использование бюджетных средств правительством, пытавшимся перекинуть гигантские суммы из одного фонда в другой, вынудило правящую в ФРГ "светофорную" коалицию экономить и спешно латать возникшие многомиллиардные дыры.

В конце концов, социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы согласовали программу экономии, которая в числе прочего предусматривает повышение налога на билеты для авиапассажиров и постепенную отмену налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров.

Оппозиция недовольна новым бюджетом, подчеркивая, что экономия выглядит иначе. В частности, христианские демократы утверждают, что правящая коалиция намерена потратить даже больше денег, чем до пандемии.

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