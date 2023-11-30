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Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance
Бундестаг
Бундестаг (Bundestag) - однопалатный парламент в Федеративной Республике Германия.
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Новости
22.03.2024
22 марта 2024 г.
Хайке Хойбах стала первым глухим депутатом бундестага
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Немецкий политик: Заморозки войны в Украине не будет
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Глава фракции СДПГ вновь призвал заморозить войну в Украине
18.03.2024
18 марта 2024 г.
В СДПГ опровергают, что глава фракции - за заморозку войны
16.03.2024
16 марта 2024 г.
В СМИ могли утечь секреты о TAURUS из комитета бундестага
15.03.2024
15 марта 2024 г.
Главу фракции СДПГ раскритиковали за слова о заморозке войны
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Контекст
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура
27.03.2024
27 марта 2024 г.
26 фото
Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию
Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию
Нильс Шмид из фракции СДПГ уверен, что решение о переговорах с Россией должен принимать Киев.
Политика
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг
Как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг
Расследование медиакомпании BR показало, что на АдГ в бундестаге работают более 100 человек из среды ультраправых.
Политика
14.03.2024
14 марта 2024 г.
Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ
Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ
DW спросила парламентариев всех представленных в бундестаге партий об их отношении к предстоящим выборам в России.
Политика
14.03.2024
14 марта 2024 г.
Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?
Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?
Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика
13.03.2024
13 марта 2024 г.
Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?
Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?
В Армении от визита в страну германских парламентариев ждали слов о применении санкций против Азербайджана.
Политика
27.02.2024
27 февраля 2024 г.
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Бундестаг потребовал TAURUS для Украины. Или все же нет?
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Конфликты
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина
Депутаты немецкого парламента уверены, что знают, кто убил Алексея Навального, и говорили об этом в бундестаге.
Политика
21.02.2024
21 февраля 2024 г.
Депутат бундестага: "Война должна быть перенесена в Россию"
Западу необходимо делать больше, чтобы российский народ увидел, какие ужасные преступления совершаются от его имени.
Конфликты
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Кто и как может создать собственную партию в Германии
В Германии теоретически каждый, даже будучи иностранцем, может основать партию.
Политика
31.01.2024
31 января 2024 г.
Почему бундестаг не проголосовал за ракеты Taurus для Киева
Депутаты дружно отвергли проект резолюции ХДС/ХСС. Но это не значит, что все они против поставки ВСУ крылатых ракет.
Конфликты
17.01.2024
17 января 2024 г.
Бундестаг сделал первый шаг к двойному гражданству в ФРГ
Немецкие парламентарии обсудили в первом чтении законопроект правительства о новых правилах получения паспорта ФРГ.
Правовые основы государства
30.11.2023
30 ноября 2023 г.