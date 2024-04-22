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ХДС/ХСС требует запретить импорт сельхозпродукции РФ и РБ

Кирилл Шестаков
22 апреля 2024 г.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС выступает за "полный запрет на импорт всех продовольственных товаров из России и Беларуси", поскольку доходы от экспорта финансируют военную экономику РФ.

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Комбайны во время сбора урожая в Ростовской области
Сбор урожая в Ростовской области, фото из архиваФото: Valery Matytsin/TASS/dpa/picture alliance

Фракцияоппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге требует ужесточить санкции против России и Беларуси, введя полный запрет на импорт всей аграрной продукции и продовольственных товаров, производимых этими странами. Доходами от экспорта сельхозтоваров Владимир Путин финансирует лишь военную экономику РФ, пояснил агентству dpa в понедельник, 22 апреля, эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам сельскохозяйственной политики Альберт Штегеман (Albert Stegemann).

"Это следует пресечь. Повышения пошлин на российское зерно недостаточно", - заявил Штегеман, имея в виду соответствующее предложение Еврокомиссии, высказанное в марте. В ХДС/ХСС подчеркивают, что Россия целенаправленно использует экспорт сельхозпродукции, в особенности зерна, для "создания зависимостей" и получения важной для нее иностранной валюты, которую затем расходует в военных целях. Кроме того, христианские партии призывают правительство Германии запретить ввоз российской сельхозпродукции на национальном уровне, до тех пор пока такой запрет не будет введен на уровне Европейского Союза.

FT: ЕС импортирует из РФ больше зерна, чем до начала войны

В марте газета Financial Times писала, что в 2023 году объем импорта в ЕС зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки из России составил 4 млн тонн. Это рекордный уровень, соответствующий 1% от объема потребления этих товаров в Евросоюзе. FT также сообщала, что ЕС планирует ввести пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, "чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства - члены ЕС". 18 апреля Европейский совет одобрил пошлины на сельхозпродукцию из РФ и РБ

 

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