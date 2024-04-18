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Евросовет одобрил пошлины на сельхозтовары из РФ и Беларуси

Ксения Польская Брюсссель
18 апреля 2024 г.

Пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, одобрили на саммите Евросоюза. После принятия Советом ЕС они будут введены.

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Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в БрюсселеФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Европейский совет на специальном саммите в Брюсселе в четверг, 18 апреля, призвал Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу по введению дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в итоговом документе саммита, опубликованном на сайте Евросовета и Совета ЕС. При этом лидеры Евросоюза и входящих в него стран подчеркнули, что необходимо гарантировать, "что это не коснется транзита данных товаров в развивающиеся страны".

С предложением повысить пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, 22 марта выступила Еврокомиссия. "Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в отношении данных продуктов, помешает России использовать доходы от экспорта этих товаров в Евросоюз и гарантирует, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не коснется рынка ЕС", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 21 марта после заседания Евросовета.

По данным Брюсселя, фермерское сообщество Евросоюза выразило обеспокоенность по поводу риска дестабилизации рынка ЕС в результате потенциально значительного перенаправления туда российской зерновой продукции. "Роль России как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия в качестве геополитического инструмента свидетельствует о том, что он высок", - сказано на сайте Еврокомиссии.

В 2023 году Россия экспортировала в Евросоюз такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро. Пошлины ЕС лишат еще одного источника прибыли российскую экономику и, как следствие, российскую военную машину, заявил Брюссель.

Повышение тарифов распространяется и на Беларусь с учетом ее тесных связей с РФ. "Кроме того, распространив на Беларусь новую меру, Евросоюз не позволит России использовать Беларусь для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Теперь это предложение будет рассмотрено Советом ЕС, а после его принятия пошлины будут введены незамедлительно.

 

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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