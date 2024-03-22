"Учитывая срочность": ЕС обязался усилить помощь ВСУ

Больше военной помощи Украине, пошлины на зерно из России и Беларуси, миллиарды для Киева от доходов с российских замороженных активов - что решили лидеры ЕС и его стран? Репортаж DW.

Помощь Вооруженным силам Украины, переговоры о членстве этой страны в ЕС и использование замороженных активов РФ для поддержки Киева - все это лидеры Европейского Союза и его стран обсудили на саммите в Брюсселе в четверг, 21 марта. В итоге они пообещали, что "ЕС и его члены ускорят и усилят предоставление всей необходимой военной помощи" Украине. Об этом говорится в выводах, опубликованных по окончании первого дня саммита.

"Учитывая срочность ситуации, Евросоюз полон решимости продолжать оказывать Украине и ее народу всю необходимую... поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько необходимо", - заявил Европейский совет.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и его страны выделили или обязались выделить Украине и ее народу в общей сложности более 143 млрд евро, из них 81 млрд - в виде финансовой и гуманитарной помощи, 33 млрд - в виде военной помощи, 17 млрд - на поддержку украинских беженцев в ЕС и 12 млрд - в качестве грантов, кредитов и гарантий, предоставленных странами Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен и лидеры стран ЕС Фото: Gaetan Claessens/European Union

В Брюсселе расчитывают, что дополнительной помощью Украине, в первую очередь на поле боя, станут вооружения на миллиарды евро сверхдоходов от замороженных активов РФ. Этот проект представила на саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Лидеры одобрили наше предложение, - сообщила она на пресс-конференции. - Если мы поторопимся с окончательным решением, то сможем перевести первый миллиард уже 1 июля". Она заверила, что у этого предложения в ЕС мощная поддержка, в том числе в вопросе использования этих средств для Украины в военных целях.

C нейтральными государствами - Австрией и Венгрией - в этом вопросе будет найден компромисс, пообещал перед заседанием Европейского совета соавтор предложения, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Пошлины на зерно из РФ и Беларуси

Еще одна инициатива, представленная Еврокомиссией, предполагает повышение пошлин на ввоз российских и белорусских зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки. "Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в отношении этих продуктов, помешает России использовать доходы от экспорта этих товаров в Евросоюз и гарантирует, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не коснется рынка ЕС", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Российское зерно становится политической проблемой, указал перед заседанием Евросовета президент Литвы Гитанас Науседа. "Наши фермеры недовольны тем, что российское зерно поступает на европейский рынок. Если мои сведения верны, то Россия занимает третье место среди главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на европейский рынок", - сообщил он.

Гитанас Науседа Фото: John Thys/AFP

Эту тему затронул и президент Украины Владимир Зеленский, подключившийся к саммиту по видеосвязи. "Когда украинское зерно выбрасывают на дороги и железнодорожные пути, в Европу по-прежнему везут российские продукты и товары из контролируемой Путиным Беларуси. Это несправедливо", - сказал Зеленский.

Подробности предложения о пошлинах на сельхозпродукты из России и Беларуси журналистам сообщат 22 марта. Помимо этого Евросовет попросил внешнеполитическую службу ЕС и Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции в отношении Беларуси, КНДР и Ирана и пообещал усилить санкции против РФ.

Что касается уже действующих 13 пакетов санкций, то Европейский совет просит Совет ЕС и Еврокомиссию закрыть все лазейки для их обхода внутри ЕС и за его пределами. Необходимо максимально ограничить доступ России к секретным технологиям, в том числе путем преследования структур в третьих странах, позволяющих обходить санкции, говорится в выводах саммита. В этом контексте упоминаются и зарубежные филиалы компаний из Евросоюза.

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Европейский совет приветствует продолжающийся прогресс Украины и Молдовы в проведении реформ, необходимых на пути в Евросоюз, и приглашает Совет ЕС "быстро принять переговорные рамки и безотлагательно продолжить работу", сказано в выводах саммита. "Надеюсь, что мы проведем первую межправительственную конференцию с Украиной до конца председательства Бельгии в Совете ЕС", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен. Бельгия возглавляет Совет ЕС до конца июня, а затем очередь по ротации перейдет к Венгрии. Межправительственная конференция считается официальным началом переговоров о членстве в ЕС.

Поскорее начать "настоящие переговоры" о вступлении в Евросоюз просил лидеров и Владимир Зеленский. "Это один из ключевых элементов мотивации наших людей в борьбе против России - украинцам нужно видеть, что ЕС становится ближе, - сказал президент Украины. - И особенно в эти трудные месяцы нам необходимо чувство сближения между Украиной и ЕС - когда Россия транслирует всему миру, что Запад не в состоянии поддержать нас так, как нам нужно, и существует такой дефицит в оборонных поставках".

Участники саммита дали понять, что осознают всю серьезность ситуации на поле боя в Украине и готовы искать быстрые и нестандартные решения, как это сделала Чехия, выступив с инициативой закупки боеприпасов для ВСУ и найдя их на мировом рынке.

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