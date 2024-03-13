В Европарламенте призвали к санкциям на зерно из РФ и РБ

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на продукты питания и сельхозпродукты из России и Беларуси. Прозвучали призывы к срочному эмбарго.

Делегаты от политических групп в Европейском парламенте считают необходимым санкционировать российские сельскохозяйственные продукты. Ограничительные меры в этом секторе Европарламент обсудил в ходе экстренно внесенных в повестку вторника, 12 марта, дебатов. До сих пор эта категория товаров не подлежала санкциям Европейского Союза.

Срочное эмбарго на российское зерно

Срочно ввести эмбарго на российские агропродукты призвал от имени группы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии поляк Анджей Халицкий. Он заявил, что его коллеги ждут от Еврокомиссии законопроекта, который будет представлен на заседании Совета ЕС. "Россия вбрасывает свое продовольствие в Европу и использует его как оружие. Сейчас мы наблюдаем рост импорта продовольствия и зерновых из России и Беларуси по демпинговым ценам. Это крайне тревожная тенденция", - сказал он, приведя статистические данные. Согласно им, в Нидерландах этот импорт вырос на 70 процентов по сравнению с показателями годичной давности, а в Германии, Испании и Италии - на 40 процентов.

Пятрас Ауштрявичюс Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance

Как можно скорее прекратить импорт зерна и других российских и белорусских продуктов питания на рынок ЕС призвал представлявший группу Renew Europe литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс. "Торговля ЕС с государством-агрессором Россией и поддерживающей ее Беларусью аморальна и должна быть прекращена, - убежден он. - Выручка служит военным целям агрессоров, что работает против украинцев и против всех нас". По его данным, в 2023 году РФ и Беларусь продали на рынок ЕС более 1,5 млн тонн зерна, что создает нечестную ценовую конкуренцию, ухудшая положение фермеров в Евросоюзе.

"Представьте себе: товарный поезд в глухой местности, его вагоны разгромлены, а 160 тонн зерна вывалены в грязь. Поезд находится в Польше, зерно - украинское. Это результат многомесячной блокады Украины европейскими фермерами, - так начала свое выступление от имени группы "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). - В то же время в Латвии, Литве, Испании, Италии, Бельгии, Греции и других странах ЕС российские поезда, грузовики и корабли с субсидированным зерном встречали не протестами, а деньгами". По ее сведениям, Италия за год увеличила импорт российской пшеницы в десять раз, Испания - на 900 процентов, Бельгия - на 400 процентов. "Латвия и Литва открывают порты для России, чтобы наводнить европейский рынок миллионами и миллионами тонн субсидированной сельскохозяйственной продукции", - заявила евродепутат из Германии. Она также призвала немедленно и окончательно запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Стабилизация положения фермеров в ЕС

Испанка Клара Агилера, представлявшая группу Прогрессивного альянса социалистов и демократов, указала, что для них важно сосредоточиться на стабилизации сельскохозяйственного производства ЕС. Поэтому ее группа может согласиться с подобными ограничительными мерами в отношении России.

Анна Фотыга Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance

За эмбарго высказались и выступавшая от имени группы "Европейские консерваторы и реформисты" польская депутат Анна Фотыга, и французский парламентарий, представлявший группу "Идентичность и демократия" Жиль Лебретон.

Выступавший после него ирландский депутат от левой фракции парламента ЕС Мик Уоллес при этом заявил, что новые санкции в отношении России и Беларуси не решат проблему фермеров в Евросоюзе. По его сведениям, цены на зерно в ЕС в первую очередь снижаются из-за наплыва дешевого украинского зерна.

Еврокомиссия "рассмотрит любые дополнительные меры"

Со своей стороны, Еврокомиссия внимательно следит за импортом из РФ и Беларуси в ЕС и рассмотрит любые дополнительные меры, которые сочтет необходимыми во избежание дестабилизации зерновых рынков Евросоюза. Об этом от имени верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности заявила на дебатах еврокомиссар Илва Йоханссон. Она констатировала, что на фоне растущего импорта в ЕС продуктов питания из России некоторые страны Евросоюза подняли вопрос о наплыве дешевого российского зерна. Так, Еврокомиссия была уведомлена о решении Латвии ввести запрет на ввоз некоторых белорусских и российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров и продолжает его анализировать.

Илва Йоханссон Фото: Geneviève Engel/European Union

"Еврокомиссия анализирует потоки продовольственной продукции в ЕС и из него и оценивает их влияние на наши сельскохозяйственные рынки и фермеров, наших клиентов, а также на более широкий вопрос глобальной продовольственной безопасности", - указала Йоханссон.

По данным Брюсселя, около 60 процентов всего довоенного импорта из России в ЕС уже подпадает под штрафные меры. В то же время, в этот список принципиально не входят сельхозпродукты и удобрения. "Евросоюз активно работает над сохранением глобального потока сельскохозяйственной и пищевой продукции, например, путем введения целенаправленных отступлений от запрета в санкциях против РФ", - пояснила еврокомиссар.

По ее словам, Москва с самого начала проводила дезинформационную кампанию, обвиняя Брюссель в угрозе мировой продовольственной безопасности. "Эта ложь возымела действие в странах-партнерах, несмотря на то, что мы ее опровергли", - добавила Йоханссон.

В 2022 году общий объем импорта ЕС из России составил 203 млрд евро, из которых на сельхозпродукты пришлось 2,2 млрд евро.

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