Сельское хозяйство в Беларуси сейчас. Санкции даже помогли?

С началом войны РФ против Украины многие западные производители ушли с российского рынка - их нишу заняли белорусские. В итоге, экспорт в Россию за год вырос на 25%. Как повлияли на сельское хозяйство санкции ЕС?

Сельское хозяйство - отрасль белорусской экономики, которая одной из первых начала показывать ростна фоне провального начала 2022 года. Она стала оживать в августе 2022-го (+1,8% к январю-августу 2021 года), в момент начала уборочной кампании и переориентации экспорта на Россию, и до апреля текущего года демонстрирует неплохие показатели (+0,9% к январю-апрелю 2022 года), отмечает экономист и руководитель проекта "Кошт урада" Владимир Ковалкин.

Переориентация на российский рынок

"В успехах переориентации белорусской продукции на российской рынок пока больше независимых от нашей страны факторов. Это большой рынок, который знаком с белорусской продукцией. Его покинуло много зарубежных поставщиков, а спрос сохраняется. Так что рост происходит благодаря санкциям и токсичности работы на российском рынке для западных компаний", - говорит эксперт.

К тому же спрос значительно поддерживался выгодным для белорусской стороны курсом российского рубля. Такая ситуация искусственно повышала конкурентоспособность товаров на российском рынке, считает Ковалкин.

В 2022 году экспорт сельхозпродукции достиг 8,3 млрд долларов - на 30% больше, чем годом ранее. Основной рынок - по-прежнему Россия: по итогам прошлого года экспорт в РФ вырос почти на 25% - до 6 млрд долларов.

Российский рынок является приоритетным, но в министерстве сельского хозяйства и продовольствия заявили, что Беларусьне уменьшила экспорт молочной продукции и в европейские страны. "Наоборот, мы нарастили экспорт в 1,5 раза в Польшу и другие страны ЕС", - подвел итоги 2022 года замминистра Сергей Федченко.

Российских производителей это устраивает?

На белорусскую молочную продукцию приходится 14% всего потребления в России. Недавно Беларусь снизила цены для РФ, что может негативно сказаться на продажах российских компаний. Стоит ли ожидать новых "молочных войн"?

"Население РФ в 14 раз больше, чем население нашей страны, так что на этом рынке нам найдется место, - считает академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский. - Тем более что уже существует бренд белорусских продуктов. В последний год ситуация более благоприятна для белорусских производителей. Если и возникают вопросы, их удается оперативно решать, и поставки возобновляются".

Российский рынок продовольствия достаточно активный и адаптивный, с большим числом игроков, отмечает Владимир Ковалкин. "Это не исключает как рыночной конкурентной борьбы, так и внерыночной, с использованием административного ресурса. Все зависит от регионального рынка и продуктовой ниши, на которую нацеливаются наши производители, и, соответственно, возможностей российских конкурентов лоббировать свои интересы".

Средняя зарплата - около 400 евро

На момент становления независимой Беларуси в сельском хозяйстве работало более 1 млн человек. В 2022-м - менее 300 тысяч (8,6% населения страны). После пятилетней отработки почти половина молодых специалистов уходят из отрасли. Сейчас не хватает около 2000 работников. Средняя зарплата - 1270 рублей "грязными" (это около 406 евро).

Владимир Ковалкин отмечает, что высокая кредитная нагрузка и качество расчетов в сфере сельского хозяйства всегда вызывали беспокойство и закономерные нарекания. Однако, несмотря на в целом сложную картину (низкая рентабельность - 3,5%), большое число убыточных организаций (595 в первом квартале 2023 года), в 2023 году состояние немного улучшилось. Задолженность по кредитам и займам по итогу первого квартала снизилась на 0,3% к состоянию на начало года, а просроченная задолженность - на 0,4%. Суммарная задолженность по кредитам на 1 апреля 2023 составила 3,2 млрд рублей. С начала года она выросла на 1,6%, что близко к росту задолженности в целом по экономике.

А если введут санкции?

Власти подчеркивают, что сельское хозяйство радует успехами, несмотря на санкции. Однако в секторальных запретах прямого удара по этой сфере пока не было. Несколько белорусских и западных СМИ в начале 2023 года писали, что в ЕС могут пойти на такой шаг.

По данным Евразийского банка развития, из государств, применяющих санкции в отношении Россиии Беларуси, шли поставки сельхозтехники и комплектующих (50-100%), семян (53-98%). Высока и зависимость страны от ветпрепаратов, семенного материала. Снижение импорта может привести к резкому сокращению посевных площадей и уменьшению урожайности, прогнозируют эксперты банка.

"На уровне ООН поднимают вопрос о продовольственной безопасности, звучат голоса за снятие санкции на белорусский калий, чтобы снизить угрозу голода в мире. Эти аргументы не соответствуют реальности, но дискурс такой есть, а значит, вряд ли будут наложены ограничения", - считает Львовский.

Ковалкин отмечает, что вместо прямых санкций могут быть косвенные ограничения, с некоторыми белорусские предприятия сталкиваются уже сейчас - затруднена логистика, перевод платежей, поставки сельхозтехники и комплектующих.

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