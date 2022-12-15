Эксперты: Беларусь и дальше будет пытаться обойти санкции

Увеличение экспорта в РФ, страны Азии и Африки не компенсирует Беларуси потери от санкций. DW выяснила у экспертов, удалось ли Беларуси диверсифицировать поставки и будет ли режим и дальше пытаться обойти запреты.

Если проанализировать статистику внешней торговли Беларуси за январь-октябрь текущего года, то можно наглядно убедиться в том, что переориентация экспортных потоков на Россию, страны Азии и Африки из-за западных санкций пока не привела к компенсации выпадающих объемов, утверждают в своем обзоре эксперты Евразийского банка развития. По их данным, оборот внешней торговли Беларуси в сентябре 2022 года снизился на 6,9% по сравнению с сентябрем 2021 года.

Месяц к месяцу с марта как экспортные потоки, так и импорт стабильно ниже показателей прошлого года, отмечает эксперт онлайн-проекта о доходах и расходах бюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин. "В разрезе: страны СНГ и вне СНГ - мы видим кардинально разную динамику. Рынок СНГ - это главным образом Россия, - говорит собеседник. - Здесь выпадающие объемы экспорта удалось восстановить достаточно быстро - уже в мае, однако импорт здесь до сих пор стабильно ниже показателей прошлого года. На рынках вне СНГ мы наблюдаем стабильное отставание от итогов прошлого года в части экспорта и слабое восстановление импорта с сентября".

Последнее, по мнению Ковалкина, может говорить о "постепенном выстраивании архитектуры обхода санкций". Снижение объемов импорта, по данным Евразийского банка развития, замедлилось с 12,7% в августе до 8,9% в сентябре в годовом выражении.

Беларусь вряд ли сможет восстановить экспорт за счет новых рынков

Ковалкин считает, что Беларусь вряд ли сможет полноценно восстановить экспорт за счет новых рынков. "Слишком тяжелыми являются логистические проблемы, – продолжает эксперт. - Фактически для белорусских товаров остается открытым только российский рынок, а на прочие придется выходить уже через него, конкурируя там за транспортные коридоры с местными компаниями. Что можно сделать политически, как в случае с нефтью и калийными удобрениями, не удастся сделать со всеми белорусскими товарами, идущими на экспорт".

Как отмечает директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, рост на российском рынке не значит, что Беларусь успешно переориентировала экспорт. "Мы не стали больше производить, потому что Россия готова больше покупать, - говорит эксперт. - Скорее, подняли цену на продукцию. Лучше всего показатели у пищевой промышленности - это та сфера, где Беларусь и до кризиса себя хорошо показала, так что в Россию просто отправляют больше продукции, которая и ранее была востребована".

Какие экспортные позиции пострадали больше всего?

Санкционное давление ощущается практически во всех ключевых отраслях экономики Беларуси, говорят опрошенные DW эксперты. "Только для одних - это прямые ограничения выхода на зарубежные рынки, для других - вторичные последствия в самых различных вариантах от логистических проблем до отказа от покупки "Мade in Belarus", - отмечает Владимир Ковалкин.

Самые чувствительные позиции - нефтепереработка и калий, но есть проблемы и с деревообработкой. "Экспорт в Европу был технологически простым, - объясняет Борнукова. - А древесина - это товар с низкой добавленной стоимостью, вести его через полконтинента на рынки "дружественных стран" вряд ли разумно. Поставки продукции более глубокой переработки, например, целлюлозы, еще могут иметь смысл при определенной логистике".

Ковалкин считает, что для поставок древесины большой сложностью будет не только выход на новые рынки, где есть спрос, но и конкуренция с российскими компаниями. "Выходить на новые рынки придется через Россию – рынок нашего конкурента за рынки третьих стран. Российские компании при этом часто могут предложить более качественные материалы, большие объемы и, вполне вероятно, большие скидки", - объясняет эксперт.

Еще одна проблемная экспортная позиция - цемент и битум, который до войны в больших объемах поставляли в Украину. При этом предприятия, выпускающие цемент, как и деревообрабатывающие, сильно закредитованы. "Вряд ли стоит ожидать успешных продаж цемента на российский рынок, - считает директор BEROC. - Обвала экономики в России не произошло, но все-таки это падающая экономика, бурного развития строительства не прогнозируется".

"Строительный сектор в России очень скоро может лишиться основы - льготной ипотеки, - дополняет эксперт проекта "Кошт урада" Ковалкин. - Это вызовет негативные последствия для промышленности стройматериалов Беларуси".

Контрабанда и серые схемы будут расти

Эксперты сходятся во мнении, что попытки обхода санкций будут только учащаться. "Выход на зарубежные рынки - единственный способ даже не роста, а поддержания текущей модели экономики Беларуси. Внутренний рынок крайне мал и, к тому же, с угнетенным спросом при снижающихся доходах населения. Россия дает кредиты на поддержание штанов, а не на пошив новых, - говорит Владимир Ковалкин. - К тому же, рост потоков контрабанды и серых схем вряд ли существенно изменят репутацию страны. В этой части терять уже, кажется, нечего".

"На совещаниях с чиновниками Лукашенко прямо говорит, что не стоит забывать и про европейский рынок, - дополняет Катерина Борнукова. - Как только откроется возможность, пойдут потоки и в ЕС, и в Украину. На самом деле идеологической составляющей нет, это просто бизнес".

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