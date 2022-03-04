Как война в Украине и санкции влияют на бизнес в регионах Беларуси

С начала российского вторжения в Украину введенные против России санкции стали напрямую отражаться и на ситуации в белорусской экономике. При этом официальный Минск и власти в регионах пока стараются не драматизировать положение.

Ждать ли предприятиям помощи от государства?

К примеру, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, комментируя журналистам государственных СМИ экономическую ситуацию в регионе, высказал уверенность, что для стабилизации работы предприятий в условиях санкций необходимо лишь какое-то время.

Юрий Шулейко

"Экономика в Брестской области очень разносторонняя, сильно развито сельское хозяйство, что по нынешним меркам хорошо, потому что мы можем гарантировать стране продовольственную безопасность. Над экспортом придется серьезно поработать, хотя рынок Российской Федерации теперь больше раскроется", - считает глава брестского региона. Правда, он надеется при этом на правительство, которое пообещало предоставить финансовые льготы предприятиям с тем, чтобы они не почувствовали резкого спада.

Между тем, министр финансов Юрий Селиверстов в эфире белорусского телевидения заявил, что о масштабных налоговых каникулах в данный момент речь не идет, поскольку это было бы, заявил он, "популистским шагом". По словам Селиверстова, сейчас в Беларуси как никогда необходимы выполнение обязательств перед бюджетной сферой и ресурсы на финансирование агропромышленного комплекса в период посевной.

"Это также требует бюджетной поддержки, а потому идея, что мы дадим полугодовой мораторий на платежи в бюджет, конечно, не может быть реализована в принципе", - отметил министр финансов Беларуси.

Проблемы со сбытом и отсутствие сырья

Тем временем, информация, которая поступает непосредственно с белорусских предприятий, не внушает оптимизма. Как рассказал на условиях анонимности сотрудник брестского предприятия "Санта Бремор", там уже готовятся к сокращению персонала для снижения издержек производства.

На "Санта Бремор" грядут увольнения

"Объемы упали очень сильно - минимум в три раза. До недавнего времени рыбную продукцию поставляли в Евросоюз и Украину, но теперь остались только Беларусь, Россия и небольшие партии идут в ОАЭ", - говорит собеседник DW. По его словам, с марта сотрудников начали отправлять в отпуска, а теперь ведутся разговоры и о массовых увольнениях: своих рабочих мест могут лишиться до 1000 человек (сейчас здесь трудятся почти пять тысяч).

"У нас отменили служебные автобусы, которые подвозили на предприятие в Бресте тех, кто живет в пригороде. А еще сделали очень строгим контроль на производстве, чтобы найти причину для увольнения", - поделился сотрудник предприятия "Санта Бремор".

Большие проблемы испытывают и деревообрабатывающие предприятия брестского региона. Так, на ОАО "Пинскдрев" ощущается нехватка материалов для производства мебели, которые раньше поставлялись из Украины. Это привело к тому, что на одном из крупнейших предприятий Пинска рабочих стали отправлять в отпуск вне графика.

Похожая ситуация на ОАО "Ивацевичдрев": предприятие является градообразующим и сильно зависит от поставок на рынок ЕС. "После введения санкций европейские партнеры начали аннулировать контракты, так что перспективы предприятия выглядят очень туманными", - рассказал DW источник из города Ивацевичи.

Малый бизнес тоже пострадал

Предприниматели, занятые в сфере торговли, тоже стали ощущать последствия введенных санкций, хотя напрямую они малый бизнес, казалось бы, не затронули.

"Раньше, в зависимости от конъюнктуры, товар можно было закупить и в России, и в Украине, а теперь оба рынка для нас потеряны, - отмечает брестский бизнесмен Сергей. - Если торговые сделки с Украиной прекратились из-за военных действий в этой стране, то российское направление оказалось заблокировано невозможностью провести оплату после введения санкций в финансовом секторе".

На предприятии "Пинскдрев" ощущается нехватка материалов для производства мебели

Вынужден сворачивать свой бизнес, связанный с поставками сырья из Украины, и предприниматель Анатолий из Бреста. "На мое предприятие из соседней страны поставлялись брикеты и топливные гранулы, - отмечает бизнесмен. - Продукция пользовалась хорошим спросом и нас все устраивало, так что даже не рассматривали альтернативные варианты поставок. Но потом началась война…" Анатолий взял паузу и пока не знает, сможет ли продолжить свой бизнес.

Прогноз экспертов выглядит неутешительно

По мнению экспертов, новые санкции, так или иначе связанные с войной в Украине, затронут не только отдельные белорусские предприятия (как это было ранее), но и целые отрасли. При этом серьезные проблемы со сбытом продукции и закупкой сырья, считают они, наверняка приведут к росту безработицы в Беларуси.

Алесь Алехнович

Как отмечает Алесь Алехнович, руководитель экономической команды офиса Светланы Тихановской, 40 западных стран (в том числе государства Евросоюза, США, Канада, Швейцария и Норвегия) резко ограничили импорт из Беларуси нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений, металлопродукции, древесины и изделий из нее, цемента и резинотехнических изделий.

"В частности, Евросоюз запретил импорт около 70% товаров, которые туда поставляла Беларусь. США, Канада и Великобритания лишили Беларусь режима наибольшего благоприятствования, что повысит тарифы на белорусский экспорт в эти страны", - обращает внимание экономист в своей публикации на сайте Zerkalo.io.

По мнению Алехновича, из-за войны в Украине и санкций белорусский экспорт может сократиться примерно на 40%, а для некоторых компаний и отраслей сокращение будет еще большим, что грозит им банкротством.

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