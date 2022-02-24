"Это не наша война!": что говорят белорусы о вторжении России в Украину

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, назвав ее "специальной военной операцией". Непризнанный белорусский лидер Александр Лукашенко отрицает участие военных из Беларуси в нападении на Украину. Однако на белорусской территории по-прежнему дислоцированы десятки тысяч российских военнослужащих, а пограничная служба Украины утверждает, что Россия атакует пять областей страны при поддержке Беларуси.

DW поговорила с белорусскими политиками, деятелями культуры и спортсменами о вторжении России в Украину и заявлениях Лукашенко о якобы неучастии Беларуси в войне.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции (приводим перевод с белорусского языка на русский):

"Это больше не внутриполитический кризис. Это война, в которой Беларусь стала участницей, хотя мы все были против. Теперь нужно защищать не только политзаключенных или новые выборы. Нужно защищать само существование нашей страны, ее независимость и суверенитет. Свобода и ответственность всегда идут рука об руку. И пора каждому взять на себя ответственность за свою страну. Создайте национальное антивоенное движение и приготовьтесь отстаивать свой суверенитет.

Родные белорусы, я хотела бы иметь возможность посмотреть в глаза каждому из вас и сказать, что мы вместе и что мы будем делиться с вами всеми новостями и держать в курсе событий. Дорогие украинцы, от имени нашей страны выражаю солидарность и поддержку, а от имени белорусов хочу сказать: нам стыдно за то, какую роль территория нашей страны играет в этой войне. И мы готовы сделать все возможное, чтобы остановить агрессоров и эту катастрофу. Жыве Беларусь. И Слава Украине!".

Павел Латушко

Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления и члена Координационного совета:

"Мы рассматриваем это как акт агрессии, как прямое нарушение норм международного права со стороны РФ, которой оказывает содействие нелегитимный режим в Беларуси во главе с диктатором Александром Лукашенко. Диктатор Лукашенко предоставил территорию Беларуси для концентрации вооруженных сил России и создания угрозы и реальных действий с белорусской территории в отношении независимого государства Украина и ее территориальной целостности.

Мы считаем, что подобные действия, нарушающие международное право, должны повлечь соответствующие последствия в виде серьезных санкций в отношении режима Лукашенко. У меня утром уже состоялись консультации с представителем государственного департамента США, послом Джулией Фишер. Я надеюсь в ближайшее время встретиться с руководством МИД Польши и представителями Европейского Союза. Аналогичные действия будет осуществлять и штаб Светланы Тихоновской.

Мы призываем всех белорусов поддерживать Украину. Белорусы выступают против войны, это не наша война! Мы имеем исторически добрые добрососедские взаимовыгодные дружественные отношения с украинским народом.

Также мы призываем всех военнослужащих РБ не исполнять приказы нелегитимного руководителя в Беларуси! С точки зрения белорусского законодательства и международного права, он не является главнокомандующим и президентом Беларуси. Во-вторых, все приказы связанные с поддержкой агрессии РФ в отношении Украины являются преступными приказами. На этих основаниях белорусские военнослужащие имеют полное право не исполнять данные приказы и имеют право не участвовать в агрессии в отношении Украины и украинского народа".

Штаб Виктора Бабарико:

"Команда Виктора Бабарико осуждает акт открытой агрессии России в отношении независимого и суверенного государства Украина, а также попытки втянуть в войну беларусский народ. Выражаем поддержку народу Украины и жертвам агрессии. Беларусы не хотят войны. Мы вместе!"

Наталья Дулина

Наталья Дулина, лингвист и член Координационного совета:

"Мне, белоруске, очень больно оттого, что в этом и наша вина. Вина белорусов, которые молчали 27 лет. Вина в том, что не "дожали", не задавили диктатуру, что не поняли, к чему это может привести. Мы ведь фактически расчистили путь агрессору. Это наш позор. Я хочу сказать тем своим соотечественникам, кто пытается убедить самих себя, что они не виноваты. С этого все начинается. С неумения и нежелания признать свою вину. А сейчас мы смотрим друг на друга и понимаем, что уже поздно. Наша страна в плену. В Украину направились белорусские войска. Молодых мальчиков-срочников готовят к переброске на границу. Уже отвозят туда. Мы раздавлены.

Что мы можем сделать сейчас? Прежде всего, остаться людьми. Показать всему миру и прежде всего украинцам свою солидарность и поддержку. Открыто выразить протест агрессорам. Как? Минимум, что можно сделать, - остановить страну. Остановить работу. Везде. Все государственное должно замереть - все предприятия и учреждения. Магазины. Все общественные заведения. Абсолютно все. Нужно обратиться ко всем силовым структурам и призвать их опомниться: ведь они выполняют приказы сумасшедших преступников, которые сталкивают в бездну всех нас. Ради солидарности с Украиной. Ради нас и наших детей. Ради мира на нашей земле. Ради того, чтобы остаться людьми".

Андрей Жваленский, писатель:

"Мы все тут, в Беларуси, до последнего надеялись, что пронесет. Побряцает Путин оружием, попугает - тем дело и закончится. Вчера вечером стало понятно: не пронесет. И сегодня читать френдленту страшно. Основная реакция - шок. Постепенно ее сменяет возмущение. Что важно (сужу по своим друзьям и подписчикам) - почти никто не возмущается Россией или россиянами. Последние два года научили беларусов четко разделять власть и народ.

Очень много приличных людей ругается в соцсетях матом. Их никто не одергивает, потому что цензурной лексикой наши чувства не опишешь. [... ] Но за пределами соцсетей ничего вроде бы не изменилось. Сейчас выехал в город, смотрел на людей в метро, на улицах. Обычные сумрачные беларусы. Угрюмо молчат. Удалось подслушать всего один разговор на тему войны в Украине. Две тетки в полный голос ругали Украину и ее "заокеанских хозяев". По лексике было понятно, что они пересказывают друг другу белорусское телевидение.

Думаю, принципиальный перелом случится, когда из Украины в Беларусь пойдут первые гробы. Потому что украинцы настроены сражаться изо всех сил. И если Путин все-таки продавит Лукашенко, если наших ребят отправят умирать за имперские амбиции Путина... Впрочем, не хочу накаркать. А вообще ощущение, что огромный фурункул прорвался, и гной потек прямо через нас…"

Саша Филипенко

Саша Филипенко, писатель:

"Это страшная ситуация. Сейчас важно, чтобы все люди в России вышли на улицы, чтобы Москва остановилась. Важно, чтобы в России начался антивоенный марш. Не надо думать, кто выйдет, а кто нет. Важно выходить всем. Я не знаю, приведет ли это к протестам в Беларуси. Но белорусы, как и сторонники Лукашенко, должны выйти также на антивоенные марши и призывать к тому, чтобы военные действия немедленно закончились. Мы в прямом эфире наблюдаем за тем, что случается, когда два сумасшедших диктатора оказываются у власти.

Мы долго пытались объяснить Европе, что мы - Европа, и это не наша отдельная проблема. Сейчас Европа начинает наконец просыпаться и видеть, что случилось. Мы понимали, что начнется война, а Германия отправляет в Украину пять тысяч касок.

Сейчас должно начаться противодействие России на всех фронтах, в том числе информационном. Введены санкции против Соловьева и всяких пропагандистов, но они продолжают вещать. Сейчас не время рассуждать, что может быть другая точка зрения. Это не другое мнение, это геббельсовская пропаганда без каких-то метафор, и мы видим, к чему она приводит. Эти люди должны быть лишены права призывать к войне".

Алексей Полуян

Алексей Полуян, режиссер (перевод с белорусского языка на русский):

"Как извиниться перед украинским народом, перед украинцами? Хотя все понимают, что за это отвечает Лукашенко, а не белорусы. Но это не помогает. Я очень надеюсь, что люди в России выйдут на улицы. В противном случае у меня нет никаких иллюзий по поводу того, как остановить эту войну.

Я понимаю все риски, но надеюсь, что люди в Беларуси тоже скажут свое слово. Каждый белорус несет эту ответственность. Я не хочу преуменьшать эту ответственность. Мы признались, что кормили этого дракона 28 лет. Все результаты, все последствия - все на белорусах. Кто как может, художники через свое творчество. Каждый должен задать себе этот вопрос: что я могу сделать, чтобы как-то остановить эту войну?".

Заявление Белорусского ПЕН-центра (перевод с белорусского языка на русский):

"Белорусский ПЕН-центр решительно выступает против агрессии России в отношении Украины, а также использования Беларуси в качестве союзника в этом насильственном вторжении (Беларусь - не Россия. Белорусы против войны). Требует немедленного вывода российских войск с территории Украины (включая оккупированные территории так называемых ДНР и ЛНР, а также Крым) и с территории Беларуси. Выражает безоговорочную солидарность с украинским народом и восхищается мужеством украинцев и их готовностью защищать свою независимость и страну. Наше сердце сегодня с Украиной и украинцами".

Белорусская диаспора Razam в Германии:

"Мы, белорусы в Германии, шокированы этой новостью и очень переживаем за наших друзей в Украине. Мы выросли в Беларуси с фразой "Все, что угодно, только не война!". Сегодня вечером Путин и Лукашенко нарушили самое большое табу для нас и начали тотальную войну против наших братьев и сестер в Украине. Мы осуждаем российские атаки и требуем от мирового сообщества максимально жесткого ответа на российское вторжение в Украину".

Александр Опейкин

Александр Опейкин, исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) (из официального заявления):

"Фашистские путинские войска напали на Украину. Лукашенко втянул в войну и Беларусь, что обернется для нашей страны катастрофическими последствиями. Беларусь сейчас также является страной-агрессором, и к ней в полной мере будут применены все санкционные меры. [... ] Беларусам: Уже не важно, кто там "ябатька", кто нет. Сейчас в наших силах остановить третью мировую войну. Не выходите на работу, саботируйте любые попытки режима вас мобилизовать, требуйте от своего руководства обращения к Совбезу, чтобы остановить атаку с территории Беларуси. Не оказывайте никакого содействия оккупантам! Украинцам: Не поддаваться панике. Все, кто готов оказывать сопротивление, становитесь на защиту Родины. Все, кто считает, что ему стоит эвакуироваться, могут это спокойно делать, будут организованы гуманитарные коридоры. Всему украинскому народу сил и божьей помощи!".

Екатерина Снытина

Екатерина Снытина, баскетболистка (из обращения к российским спортсменам):

"Спортсмены России, особенно игроки национальных команд! Не мне вас учить, что нужно делать, но я поделюсь опытом, который, как оказалось, я уже накопила. Началась война, и это ваша ответственность! И чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Вы сейчас так же, как я, всю свою сознательную жизнь не вмешивались в политику и имели "хату с краю", так как считали, что вас это не коснется. [... ] Но своим молчанием вы соглашаетесь с действиями Путина, человека, который 24 февраля 2022 года объявил войну Украине! О вас не вспомнят, как о классных спортсменах, которые чего-то добились в спорте. Но вас могут запомнить как людей, при чьем молчаливом согласии идет война, или как спортсменов, которые стали голосом людей! Делайте свой выбор!".

Андрей Кравченко, белорусский легкоатлет (в Инстаграме):

"Пришло время молчунам вылезти из своих коробочек и сказать все, что вы думаете про нынешнюю обстановку и как вы к этому относитесь, иначе грош вам цена!"

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