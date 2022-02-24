 Нет войне! Услышьте голоса миллионов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.02.2022

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Культура и стиль жизни

Нет войне! Услышьте голоса миллионов

24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. Это война, которая не нужна россиянам. Это война, которую не хотят русские люди. Мы собрали реакции в социальных сетях.

Скриншот Instagram - tatyana_hlestunova

Если бы у социальных сетей вдруг появился голос, реальный такой голос, мы все услышали бы сегодня стоны, плач, крики отчаяния и тихие молитвы, недоумение, негодование, гнев, ярость, бессилие. Таких сильных эмоций и переживаний, таких откровенных высказываний, которые сделали не только простые, но и публичные люди в России, социальный мир, где появились хэштеги #НетВойне, #Мнененужнавойна, наверное, не видел еще никогда.

Как отреагировали знаменитости

Черная дыра, просто черный фон, - именно так начался день в Instagram-аккаунтах многих публичных людей в России. Известный ведущий и пародист Максим Галкин написал: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!". Его коллега Иван Ургант оставил такую запись: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала: "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да. Все мои прогнозы - к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали".

Голоса людей в Instagram

Instagram с утра буквально взорвался от постов против войны, развязанной российским президентом Путиным. Тысячи людей, среди которых много россиян, высказывают солидарность с жителями Украины и требуют остановить войну против братского народа. Вот лишь некоторые выдержи (оригинальные орфография и пунктуация сохранены).

"Стоп, война. Русские против войны"

Под таким постом россиянка, мать двоих сыновей под ником nata_li_tvinova размышляет: "Пожалуй, это худшее утро в моей жизни, которое я запомню навсегда. Сегодня произошло то, что поставило точку на всех размышлениях "а будет ли война?" Она уже идёт! И мое государство ее начало, против таких же людей, как мы. Уже многие пишут, что этот день войдёт в историю нашего народа и нашей родины как утро, положившее начало концу, некая "точка невозврата", после которой никогда и ничего уже не будет так, как было раньше. У меня два военнообязанных сына и я категорически против их привлечения к этим событиям! Сейчас на грани голода и нищеты окажется огромное количество людей из-за кризиса, который наступит вот-вот! Я не хочу молчать, ведь когда мы молчим, мы соглашаемся с этой войной, мы соглашаемся с множественными смертями, с отсутствием еды на прилавках! Я люблю Россию, я люблю Украину, прошу лишь остановиться тех, у кого есть эти полномочия! Пожалуйста, остановите этот кошмар!"

"Я из России, я за мир в Украине", - об этом сообщает пользователь diaryation и далее пишет: "Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема - твой противник может стать твоим союзником, если у вас двоих появляются общие интересы. Больше всего от войны страдают невинные, которые оказались втянуты в сражение против своей воли. Война - это путь обмана. И порой обманутым оказываешься ты сам".

Россиянка Evgenia публикует фотографию - рукопожатие в красках национальных флагов с подписью: "Пусть будет мир!"

Пользовательница S O Y K A, музыкант, признается, что не разбирается в политике, и пишет: "Мы все слушаем разные новости и верим в разное. Но нас всех объединяет, как мне кажется, одно - желание жить спокойно и мирно. А вот что мы делаем, чтобы достигнуть этого спокойствия - зависит от того, кого мы слушаем, что читаем и в какую "правду" мы верим.

Цель одна, а средства разные. Все люди, которые хоть раз выезжали за пределы нашей страны, знают, что во всем мире живёт много прекрасных людей: с другими традициями, другой внешностью, другим чувством юмора... Но таких же прекрасных, увлекательных, уникальных. И это не зависит от того, где они родились и живут - в России, в Тайланде, в Америке, в Европе, в Африке... Все эти люди открыты и добры, если мы открыты и добры к ним. И они также хотят мира и спокойствия.

Мне так страшно и больно сейчас! Я очень хочу, чтобы политики, которые что-то там делят и играют в грязные игры нашли в себе силы остановить эту агрессию, злость и хаос… Люди не должны ненавидеть людей. Люди не должны убивать людей! И такие действия не возможно оправдать ничем".

Пользователь cartmanbrothers публикует плакат "Спасибо деду за поБЕДУ". В слове "победа" зачеркнута частица "по", осталось только "БЕДА".

"Путин никого не спасает"

Скриншот Instagram | carmanbrothers

Скриншот Instagram-аккаунта carmanbrothers

Пользовательница под ником mashatheloser публикует фотографию своей семьи за новогодним столом и пишет: "Это я. Была на Новый Год в Украине. Рядом - моя семья. Люди, которых я люблю больше всех на свете. Сегодня они проснулись от гула самолетов. Слышали взрывы. Никто не знает, что будет дальше. Все, что я могу сделать - попытаться показать как можно большему количеству людей, что Путин никого не спасает. Он пугает людей. Он убивает солдат".

"Отныне и навсегда ваши руки испачканы в крови"

Россиянин Владислав Головков под ником rachok_cabachok в своем блоге пишет: "24.02.2022. Запомните эту дату, она войдёт во все учебники истории. Сегодня произошло то, чего все так боялись, то, чего мы все не хотим на генетическом уровне, то, что мерзко, отвратно и бесчеловечно. Я не думал, что когда-нибудь это смогу произнести вслух, но…началась война. Ещё больше я не мог поверить в то, что войну начнёт государство, пережившее две страшнейших бойни первой половины 20-го века. Вот и взлетел "чёрный лебедь". Мысли путаются, голова пухнет от огромного количества ежеминутных новостей, а на душе гадко. Разве этому нас учили? Разве к этому нас готовили? Вы, каждый год кричащие о необходимости помнить 1941-1945! Вы, кто нам говорил, что после Второй мировой войны никогда не будет! Вы, причитающие о кризисе патриотизма и недостатке информированности о Великой войне! И вот кто ВЫ на самом деле: низкие, подлые, грязные людишки, похоронившие возрождение России ради собственной жажды наживы; плебеи, взобравшиеся на трон и пытающиеся показать всему миру, что вы теперь патриции. Отныне и навсегда ваши руки испачканы в крови. В современном мире нет ни единого повода для начала боевых действий кроме как вторжение войск на территорию страны. А вы сделали это. Вы начали то, что любой здравомыслящий человек отвергает и не приемлет всеми фибрами души… Всему славянскому миру сил, они нам понадобятся". #НЕТВОЙНЕ!

Когда невозможно молчать

В другой социальной сети эмоции были не менее сильными. В своем Facebook-аккаунте Дмитрий К. Пишет: "Когда сбили Боинг в 2014м, первой мыслью было, как тяжело и стыдно быть русским в такой момент.

А теперь.. жить постоянно с этим страшным ощущением причастности внутри".

Скриншот Instagram | darialatygina

Скриншот Instagram-аккаунта darialatygina

Марианна Рейбо, главный редактор и куратор проектов в ИД Максима Бурдина оставила такую запись. Мы приводим лишь фрагменты: "24.02.2022. Страшная дата, которая останется черной меткой на всей нашей истории. Но все, что я могу, это сказать #НЕТ. Нет поруганию могилы моего прадеда, который воевал за то, чтобы на земле больше не было фашизма - а тем более в нашей собственной стране. Нет предательству памяти моего второго прадеда - военного летчика, который пропал без вести и лёг в безымянной могиле за то, чтобы больше не было войны. А братоубийственной войны, войны России с Украиной - об этом они не могли и помыслить! ..

Даже если эта война продлится недолго, каяться за неё придётся годами и десятилетиями! Ведь можно сколько угодно упиваться сказочками, что "если бы не, то НАТО…", но факт остаётся фактом: это мы напали на соседнее суверенное государство. Это наши ракеты сейчас бомбят чужие военные аэродромы. Это мы вторглись на территорию украинских городов, которые даже к ДЛНР не имеют никакого отношения. И очевидно, что в этой войне у нас нет шансов победить. Даже если мы обратим Украину в пепелище, силой превратим ее в колонию, убьём стариков, женщин и детей - это будет пирова победа!"

Россиянка Ирина Строй написала: "Я, гражданка Российской Федерации, категорически осуждаю агрессию РФ против Украины! Этой войне нет и не может быть оправдания!!! Мне стыдно и больно за то, что творит Путин, его свита, за то, что несет пропаганда. Стыдно за мою страну. Я разбита и раздавлена. И я молюсь за Украину..." В аккаунте российской рэп-группы из Омска появилась такая запись: "День траура, позора и отчаяния. Российские бомбы падают на украинские города. Можем ли мы, рядовые граждане, это остановить? Вряд ли. Но попытаться обязаны. Все, кто против войны - говорите об этом. Говорите везде и всегда. Во всех аккаунтах всех своих соцсетей. На центральных площадях своих городов. Соседям, друзьям и родственникам говорите, что вы против войны. Сделаем то, что можем с тем, что имеем там, где мы сейчас есть. #нетвойне"

Руководитель Центра городской антропологии в Strelka KB Михаил Алексеевский перефразировал известное стихотворение:

"Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началась война".

Даже в страшном сне не мог представить, что эта песня может быть не про вероломное нападение фашистов, а про действия российской армии. Такого никогда не должно было случиться. #Нетвойне"

Москвичка Вера Касевич написала: "Снаряды от братского народа? Весь прогрессивный мир ассоциирует сейчас Россию с фашистскими захватчиками. Умоляю вас - не молчите! Поднимите свой голос за мир. Любым способом. Иначе погибнем все, если промолчим. #нетвойне #мир"

Алексей Сергеев поделился личными переживаниями: "Звонила мама, пенсионерка, родившаяся ещё при Сталине. Говорит, что не может молчать и хочет выйти на первую в жизни акцию.

- Мне нечего терять, я жизнь прожила. Не могу больше сидеть тихо, будто ничего не происходит. Бомбят родные города, где живут такие же как мы люди. У власти невменяемый человек. Мы не смогли это предотвратить, но нельзя больше молчать... Это бессилие сводит с ума. "

Можно приводить высказывания людей и призывы остновить эту войну бессконечно. Закончим этот беглый обзор словами пользователя Facebook Тимофея Дзядко: "Сегодня важно это сказать. Я не поддерживаю действия российских властей. Все русские, которых я знаю, не хотят войны. Они хотят мира. #Нетвойне"

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    Автор: Роман Гончаренко


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