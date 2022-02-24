Нет войне! Услышьте голоса миллионов

Если бы у социальных сетей вдруг появился голос, реальный такой голос, мы все услышали бы сегодня стоны, плач, крики отчаяния и тихие молитвы, недоумение, негодование, гнев, ярость, бессилие. Таких сильных эмоций и переживаний, таких откровенных высказываний, которые сделали не только простые, но и публичные люди в России, социальный мир, где появились хэштеги #НетВойне, #Мнененужнавойна, наверное, не видел еще никогда.

Как отреагировали знаменитости

Черная дыра, просто черный фон, - именно так начался день в Instagram-аккаунтах многих публичных людей в России. Известный ведущий и пародист Максим Галкин написал: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!". Его коллега Иван Ургант оставил такую запись: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала: "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да. Все мои прогнозы - к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали".

Голоса людей в Instagram

Instagram с утра буквально взорвался от постов против войны, развязанной российским президентом Путиным. Тысячи людей, среди которых много россиян, высказывают солидарность с жителями Украины и требуют остановить войну против братского народа. Вот лишь некоторые выдержи (оригинальные орфография и пунктуация сохранены).

"Стоп, война. Русские против войны"

Под таким постом россиянка, мать двоих сыновей под ником nata_li_tvinova размышляет: "Пожалуй, это худшее утро в моей жизни, которое я запомню навсегда. Сегодня произошло то, что поставило точку на всех размышлениях "а будет ли война?" Она уже идёт! И мое государство ее начало, против таких же людей, как мы. Уже многие пишут, что этот день войдёт в историю нашего народа и нашей родины как утро, положившее начало концу, некая "точка невозврата", после которой никогда и ничего уже не будет так, как было раньше. У меня два военнообязанных сына и я категорически против их привлечения к этим событиям! Сейчас на грани голода и нищеты окажется огромное количество людей из-за кризиса, который наступит вот-вот! Я не хочу молчать, ведь когда мы молчим, мы соглашаемся с этой войной, мы соглашаемся с множественными смертями, с отсутствием еды на прилавках! Я люблю Россию, я люблю Украину, прошу лишь остановиться тех, у кого есть эти полномочия! Пожалуйста, остановите этот кошмар!"

"Я из России, я за мир в Украине", - об этом сообщает пользователь diaryation и далее пишет: "Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема - твой противник может стать твоим союзником, если у вас двоих появляются общие интересы. Больше всего от войны страдают невинные, которые оказались втянуты в сражение против своей воли. Война - это путь обмана. И порой обманутым оказываешься ты сам".

Россиянка Evgenia публикует фотографию - рукопожатие в красках национальных флагов с подписью: "Пусть будет мир!"

Пользовательница S O Y K A, музыкант, признается, что не разбирается в политике, и пишет: "Мы все слушаем разные новости и верим в разное. Но нас всех объединяет, как мне кажется, одно - желание жить спокойно и мирно. А вот что мы делаем, чтобы достигнуть этого спокойствия - зависит от того, кого мы слушаем, что читаем и в какую "правду" мы верим.

Цель одна, а средства разные. Все люди, которые хоть раз выезжали за пределы нашей страны, знают, что во всем мире живёт много прекрасных людей: с другими традициями, другой внешностью, другим чувством юмора... Но таких же прекрасных, увлекательных, уникальных. И это не зависит от того, где они родились и живут - в России, в Тайланде, в Америке, в Европе, в Африке... Все эти люди открыты и добры, если мы открыты и добры к ним. И они также хотят мира и спокойствия.

Мне так страшно и больно сейчас! Я очень хочу, чтобы политики, которые что-то там делят и играют в грязные игры нашли в себе силы остановить эту агрессию, злость и хаос… Люди не должны ненавидеть людей. Люди не должны убивать людей! И такие действия не возможно оправдать ничем".

Пользователь cartmanbrothers публикует плакат "Спасибо деду за поБЕДУ". В слове "победа" зачеркнута частица "по", осталось только "БЕДА".

"Путин никого не спасает"

Скриншот Instagram-аккаунта carmanbrothers

Пользовательница под ником mashatheloser публикует фотографию своей семьи за новогодним столом и пишет: "Это я. Была на Новый Год в Украине. Рядом - моя семья. Люди, которых я люблю больше всех на свете. Сегодня они проснулись от гула самолетов. Слышали взрывы. Никто не знает, что будет дальше. Все, что я могу сделать - попытаться показать как можно большему количеству людей, что Путин никого не спасает. Он пугает людей. Он убивает солдат".

"Отныне и навсегда ваши руки испачканы в крови"

Россиянин Владислав Головков под ником rachok_cabachok в своем блоге пишет: "24.02.2022. Запомните эту дату, она войдёт во все учебники истории. Сегодня произошло то, чего все так боялись, то, чего мы все не хотим на генетическом уровне, то, что мерзко, отвратно и бесчеловечно. Я не думал, что когда-нибудь это смогу произнести вслух, но…началась война. Ещё больше я не мог поверить в то, что войну начнёт государство, пережившее две страшнейших бойни первой половины 20-го века. Вот и взлетел "чёрный лебедь". Мысли путаются, голова пухнет от огромного количества ежеминутных новостей, а на душе гадко. Разве этому нас учили? Разве к этому нас готовили? Вы, каждый год кричащие о необходимости помнить 1941-1945! Вы, кто нам говорил, что после Второй мировой войны никогда не будет! Вы, причитающие о кризисе патриотизма и недостатке информированности о Великой войне! И вот кто ВЫ на самом деле: низкие, подлые, грязные людишки, похоронившие возрождение России ради собственной жажды наживы; плебеи, взобравшиеся на трон и пытающиеся показать всему миру, что вы теперь патриции. Отныне и навсегда ваши руки испачканы в крови. В современном мире нет ни единого повода для начала боевых действий кроме как вторжение войск на территорию страны. А вы сделали это. Вы начали то, что любой здравомыслящий человек отвергает и не приемлет всеми фибрами души… Всему славянскому миру сил, они нам понадобятся". #НЕТВОЙНЕ!

Когда невозможно молчать

В другой социальной сети эмоции были не менее сильными. В своем Facebook-аккаунте Дмитрий К. Пишет: "Когда сбили Боинг в 2014м, первой мыслью было, как тяжело и стыдно быть русским в такой момент.

А теперь.. жить постоянно с этим страшным ощущением причастности внутри".

Скриншот Instagram-аккаунта darialatygina

Марианна Рейбо, главный редактор и куратор проектов в ИД Максима Бурдина оставила такую запись. Мы приводим лишь фрагменты: "24.02.2022. Страшная дата, которая останется черной меткой на всей нашей истории. Но все, что я могу, это сказать #НЕТ. Нет поруганию могилы моего прадеда, который воевал за то, чтобы на земле больше не было фашизма - а тем более в нашей собственной стране. Нет предательству памяти моего второго прадеда - военного летчика, который пропал без вести и лёг в безымянной могиле за то, чтобы больше не было войны. А братоубийственной войны, войны России с Украиной - об этом они не могли и помыслить! ..

Даже если эта война продлится недолго, каяться за неё придётся годами и десятилетиями! Ведь можно сколько угодно упиваться сказочками, что "если бы не, то НАТО…", но факт остаётся фактом: это мы напали на соседнее суверенное государство. Это наши ракеты сейчас бомбят чужие военные аэродромы. Это мы вторглись на территорию украинских городов, которые даже к ДЛНР не имеют никакого отношения. И очевидно, что в этой войне у нас нет шансов победить. Даже если мы обратим Украину в пепелище, силой превратим ее в колонию, убьём стариков, женщин и детей - это будет пирова победа!"

Россиянка Ирина Строй написала: "Я, гражданка Российской Федерации, категорически осуждаю агрессию РФ против Украины! Этой войне нет и не может быть оправдания!!! Мне стыдно и больно за то, что творит Путин, его свита, за то, что несет пропаганда. Стыдно за мою страну. Я разбита и раздавлена. И я молюсь за Украину..." В аккаунте российской рэп-группы из Омска появилась такая запись: "День траура, позора и отчаяния. Российские бомбы падают на украинские города. Можем ли мы, рядовые граждане, это остановить? Вряд ли. Но попытаться обязаны. Все, кто против войны - говорите об этом. Говорите везде и всегда. Во всех аккаунтах всех своих соцсетей. На центральных площадях своих городов. Соседям, друзьям и родственникам говорите, что вы против войны. Сделаем то, что можем с тем, что имеем там, где мы сейчас есть. #нетвойне"

Руководитель Центра городской антропологии в Strelka KB Михаил Алексеевский перефразировал известное стихотворение:

"Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началась война".

Даже в страшном сне не мог представить, что эта песня может быть не про вероломное нападение фашистов, а про действия российской армии. Такого никогда не должно было случиться. #Нетвойне"

Москвичка Вера Касевич написала: "Снаряды от братского народа? Весь прогрессивный мир ассоциирует сейчас Россию с фашистскими захватчиками. Умоляю вас - не молчите! Поднимите свой голос за мир. Любым способом. Иначе погибнем все, если промолчим. #нетвойне #мир"

Алексей Сергеев поделился личными переживаниями: "Звонила мама, пенсионерка, родившаяся ещё при Сталине. Говорит, что не может молчать и хочет выйти на первую в жизни акцию.

- Мне нечего терять, я жизнь прожила. Не могу больше сидеть тихо, будто ничего не происходит. Бомбят родные города, где живут такие же как мы люди. У власти невменяемый человек. Мы не смогли это предотвратить, но нельзя больше молчать... Это бессилие сводит с ума. "

Можно приводить высказывания людей и призывы остновить эту войну бессконечно. Закончим этот беглый обзор словами пользователя Facebook Тимофея Дзядко: "Сегодня важно это сказать. Я не поддерживаю действия российских властей. Все русские, которых я знаю, не хотят войны. Они хотят мира. #Нетвойне"

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