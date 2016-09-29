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Следователь в Нидерландах изучает реконструированные обломки сбитого самолета Boeing 777
Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

Трагедия авиарейса MH17

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