10 лет MH17: "Справедливость требует времени"

Деревья подросли, и 17 июля 2024 года все пришедшие в парк-мемориал жертвам авиакатастрофы могли увидеть: 298 саженцев - по числу погибших - превратились в огромную траурную ленточку, окружающую центр мемориала: символическое изображение глаза, на который нанесены имена погибших. Ровно 10 лет назад, днем 17 июля 2014 года в небе над Украиной произошла трагедия рейса MH17 - "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбила ракета, выпущенная из российского ЗРК "Бук", который находился в тот момент на контролируемой РФ территории востока Украины. Эти факты установил в ноябре 2022 года суд в Нидерландах в ходе уголовного процесса против трех россиян и одного гражданина Украины, причастных к крушению лайнера.

Более тысячи человек собрались на десятую годовщину трагедии MH17 в мемориальном комплексе аэропорта Схипхол под Амстердамом - родственники и друзья погибших рейса MH17 как из Нидерландов, так и из 10 других стран. На церемонию пришли король Нидерландов Виллем-Александр и премьер-министр Дик Схооф, а также официальные представители стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

"Вы все знаете, что одно дело - приговор, другое – кто-то сидит за решеткой"

Открыл церемонию Пит Плуг, глава фонда родственников погибших "Катастрофа MH17", который потерял брата Алекса - его тело, как и тело еще одного погибшего, так и не нашли. "Это были невинные 298 человек", - сказал Плуг, построивший свою речь в форме анафоры, начиная каждое новое предложение со слов "десять лет" - тоски по погибшим, пустоты, поиска справедливости. Между выступлениями играл оркестр, разместившийся рядом с мемориалом, - ради церемонии аэропорт Схипхол, из которого вылетел злополучный рейс, отменил в этот день взлеты на ближайшей к мемориалу взлетно-посадочной полосе.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф у мемориала погибшим на рейсе MH17 Фото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/IMAGO

Вторым выступил премьер Дик Схооф, сказавший, что и спустя десять лет боль сидит глубоко внутри. "Нидерланды остаются решительно настроенными искать правду, справедливость и правосудие и привлечь ответственных за сбитие рейса MH17", - добавил Схооф. Основное число погибших были подданными Нидерландов (196), но среди пассажиров были и представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Германии и других государств. Обращаясь к родным жертв трагедии из этих стран, Схооф добавил: "Мы объединены не только бедой, но и общей борьбой за справедливость".

"Вы все знаете, что одно дело - приговор, другое - кто-то сидит за решеткой. Справедливость требует от нас иметь долгое дыхание, и оно у нас есть. У нас есть время и терпение. Это мое послание виновным и мое обещание вам", - заявил Схооф, обращаясь к присутствующим.

"Никакие попытки России не отменят этого факта"

Затем слово взял генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус - в результате крушения "Боинга-777" погибли 38 австралийцев, и в Австралии в этой связи чуть ранее прошла своя мемориальная церемония. Кто-то из пассажиров ехал домой, кто-то, наоборот, уезжал из дома, чтобы встретить своих родных и близких, на борту были врачи и активисты, ехавшие на конференцию, посвященную борьбе со СПИДом, напомнил Дрейфус собравшимся. "Все они летели, потому что были уверены в безопасности своего полета", - добавил он.

Территория парка-мемориала в память жертв рейса MH17 – "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" Фото: SEM VAN DER WAL/ANP/AFP

В своей речи генеральный прокурор Австралии поблагодарил фонд "Катастрофа MH17" и выразил им глубочайшее уважение за проделанную работу по сбору памяти о погибших. Отдельную благодарность он выразил следователям из Объединенной следственной группы (JIT), которые, по его словам, провели тщательную работу и довели дело до суда, который завершился в Нидерландах заочным пожизненным приговором в отношении двоих россиян - бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерал-майора Сергея Дубинского - и гражданина Украины Леонида Харченко.

Трагедия MH17 только укрепила и без того сильный альянс между Нидерландами и Австралией, заверил Дрейфус. Он напомнил, что иски против России еще рассматриваются в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В уголовном суде в Нидерландах, а также в упомянутых исках были продемонстрированы убедительные свидетельства того, что Россия несет ответственность за то, что "Боинг-777" был сбит. "Никакие попытки России это отрицать не отменят этого факта", - заверил Дрейфус. В завершение генпрокурор Австралии прочел перед собравшимися короткое стихотворение Лиама Дэвисона - австралийского писателя, погибшего в результате катастрофы.

Оглашение имен погибших: "Мой любимый муж Стивен, 44 года"

Символический глаз, на котором записаны имена всех 298 жертв рейса MH17 Фото: SEM VAN DER WAL/ANP/AFP/Getty Images

После Дрейфуса выступил представитель Малайзии, который огласил имена 15 погибших членов экипажа "Малайзийских авиалиний", а затем родственники по очереди стали произносить имена погибших и их возраст. Кто-то произносил имена своих родных, кто-то просил других прочесть их. "Лиам, 56 лет и его жена Франческа, 54 года". "Мой кузен Эндрю, 59 лет, его голландская супруга Эстелла, 53 года, их сыновья - Фризо, 14 лет и Яспер, 12 лет". "Мой любимый муж Стивен, 44 года". "Лоренцо, 18 лет", "Карлин, 25 лет", "Лиза, 10 лет", среди жертв было много детей - всего 80 человек, не достигших совершеннолетия. Саския, Рик, Джил, Джулиан, Пауль, Барбара, Марк, София - поток имен, за каждым из которых стояла до сих пор ощутимая боль от разорванных в одночасье семейных уз и дружеских связей. Чтение имен многократно, хотя и ненадолго, прерывалось.

В завершение собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Окончанием церемонии стало вознесение к центру мемориала цветов, подсолнухов - их было много у села Грабово, куда упал MH17.