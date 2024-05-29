Приговор экс-лидеру сепаратистов Стрелкову оставлен в силе

В январе бывший командир сепаратистов в Донбассе был признан виновным в экстремизме и получил четыре года колонии. Апелляционный суд Мосгорсуда оставил приговор без изменений.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на закрытом заседании в среду, 29 мая, оставил в силе приговор Мосгорсуда бывшему командиру пророссийских сепаратистов в Донецке Игорю Стрелкову (Гиркину). В конце января 53-летний Стрелков был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии. На оглашение постановления апелляционного суда не пустили родственников Стрелкова, написала в Telegram-канале его супруга Мирослава Регинская.

Игорь Стрелков, резко критиковавший власти РФ с радикально провоенных позиций, был задержан в июле 2023 года. Поводом для уголовного преследования стали его посты в Telegram-канале.

Самовыдвижение в президенты

Под арестом Стрелков объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России, но сторонникам не удалось провести съезд в его поддержку. Сообщалось, что им не удалось найти нотариуса, который согласился бы заверить необходимые документы.

Защита просила суд отправить Стрелкова на войну в Украине, но такой вариант возможен лишь в случае помилования президентом: в 2022 году в России был принят закон, запрещающий отправку осужденных по экстремистским статьям в зону боевых действий.

В Нидерландах Игорь Стрелков заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о крушении 17 июля 2014 года пассажирского самолета "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", следовавшего рейсом МН-17 и сбитого в небе над Донбассом. Жертвами этой трагедии стали 298 человек. Стрелков отрицает свою вину в уничтожении малайзийского лайнера.