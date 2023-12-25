Прошло собрание по выдвижению Стрелкова в президенты России

Инициативная группа по выдвижению кандидатом на пост президента РФ бывшего министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова собрала 566 подписей участников собрания. Нотариусы для заверения не приехали.

В Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России бывшего министра обороны самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который в настоящий момент находится под арестом в СИЗО"Лефортово" по обвинению в призывах к экстремизму. Об этом сообщили Telegram-каналы Sota и "Осторожно новости" в воскресенье, 24 декабря.

Как пишет Sota, "по итогам заседания инициативной группы получилось собрать 556 подписей" в поддержку выдвижения Стрелкова, превысив необходимый минимум в 500 подписей. Однако протоколы в его поддержку подписывали без нотариуса, который должен заверять подписи.

"Нотариус так и не приехал - действия, которые требуют его участия, инициативная группа пообещала провести завтра. Также в группе предложили прислать недостающие документы (например, фото паспортов) через Telegram", - уточнил канал "Осторожно, новости".

Сторонники Гиркина хотят "воевать и убивать"

На видео, опубликованном изданием Sota, представитель штаба Стрелкова Евгений Скрипник (позывной "Прапор") предложил "убивать как можно больше украинцев-военных, приводить к власти в Украине русских и поднимать "русский вопрос". По информации издания, поддержать выдвижение Стрелкова в президенты пришел "настоятель Никольского храма Енисейской епархии Московского патриархата". "Представители ЦИК на собрании никак не показывали свое присутствие - маловероятно, что они смогут принять такие документы", - отметили "Осторожно, новости".

В ноябре Стрелков объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. Бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР" с июля находится в СИЗО по обвинению в экстремизме. Уголовное дело против него открыто в связи с публикациями в его Telegram-канале нескольких постов об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим из "ДНР".

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