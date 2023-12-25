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Прошло собрание по выдвижению Стрелкова в президенты России

Роман Сулима
25 декабря 2023 г.

Инициативная группа по выдвижению кандидатом на пост президента РФ бывшего министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова собрала 566 подписей участников собрания. Нотариусы для заверения не приехали.

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Игорь Стрелков (фото из архива)
Игорь Стрелков (фото из архива)Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

В Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России бывшего министра обороны самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который в настоящий момент находится под арестом в СИЗО"Лефортово" по обвинению в призывах к экстремизму. Об этом сообщили Telegram-каналы Sota и "Осторожно новости" в воскресенье, 24 декабря.

Как пишет Sota, "по итогам заседания инициативной группы получилось собрать 556 подписей" в поддержку выдвижения Стрелкова, превысив необходимый минимум в 500 подписей. Однако протоколы в его поддержку подписывали без нотариуса, который должен заверять подписи. 

"Нотариус так и не приехал - действия, которые требуют его участия, инициативная группа пообещала провести завтра. Также в группе предложили прислать недостающие документы (например, фото паспортов) через Telegram", - уточнил канал "Осторожно, новости".

Сторонники Гиркина хотят "воевать и убивать"

На видео, опубликованном изданием Sota, представитель штаба Стрелкова Евгений Скрипник (позывной "Прапор") предложил "убивать как можно больше украинцев-военных, приводить к власти в Украине русских и поднимать "русский вопрос". По информации издания, поддержать выдвижение Стрелкова в президенты пришел "настоятель Никольского храма Енисейской епархии Московского патриархата". "Представители ЦИК на собрании никак не показывали свое присутствие - маловероятно, что они смогут принять такие документы", - отметили "Осторожно, новости".

В ноябре Стрелков объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. Бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР" с июля находится в СИЗО по обвинению в экстремизме. Уголовное дело против него открыто в связи с публикациями в его Telegram-канале нескольких постов об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим из "ДНР".

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