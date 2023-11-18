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Игорь Стрелков объявил о самовыдвижении на выборы президента

Даниил Сотников
18 ноября 2023 г.

Находящийся в СИЗО по делу об экстремизме Стрелков заявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года.

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Игорь Стрелков в зале суда
Игорь Стрелков в российском судеФото: Vladimir Vashchenko/TASS/dpa/picture alliance

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, заявил о самовыдвижении в качестве кандидата в президенты России. Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое зачитал сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин, пишет Sota в субботу, 18 ноября.

Стрелков призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты, дал указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал различные общественные и политические организации поддержать его. "Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы", - написал Стрелков.

Уголовное дело Стрелкова

Игорь Стрелков был задержан 21 июля по обвинению в экстремизме из-за постов в соцсетях. Суд отправил его в СИЗО. Свою вину Стрелков не признает. Само дело засекречено следствием. Статус обвиняемого по уголовному делу не препятствует выдвижению в президенты. Выборы главы государства пройдут в России 17 марта 2024 года.

Стрелков с апреля 2014 года командовал подразделениями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек. После начала российского вторжения в Украину Стрелков выступал с критикой российского руководства, требуя массовой мобилизации и активизации военных действий.

Смотрите также:

Задержание Стрелкова после атаки на Путина

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