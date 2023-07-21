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Стрелков арестован до 18 сентября по делу об "экстремизме"

Даниил Сотников
2 ч. назад

Бывшему "министру обороны" самопровозглашенной "ДНР" Стрелкову инкриминируют призывы к экстремизму в интернете из-за двух постов в Telegram-канале.

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Игорь Стрелков в зале суда
Игорь Стрелков в зале судаФото: Vladimir Vashchenko/TASS/dpa/picture alliance

Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего "министра обороны" "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК), в следственный изолятор (СИЗО). Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, издание "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента.

Судья отправила Стрелкова под стражу до 18 сентября, как и просило следствие. По мнению следователя, Стрелков ранее занимался "оперативно-розыскной деятельностью", а потому владеет навыками конспирации и может легко скрыться.

"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал", - заявил Стрелков на суде.

Уголовное дело Стрелкова

Игорь Стрелков был задержан днем 21 июля в своей квартире в Москве, там же был проведен обыск. Основанием для задержания стало заявление бывшего врача ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского. "Стрелкова я считаю "военной Блиновской": собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства - это преступление", - пояснил позже Петровский.

Следователь ФСБ на заседании суда сообщил, что уголовное дело против Игоря Стрелкова возбудили 18 июля. Поводом для него стали два поста Стрелкова в Telegram-канале. По словам адвоката Александра Молохова, в них говорится о "крымской проблематике" и о "безобразии, если не выплачивается денежное довольствие" военнослужащим. "Господин Гиркин вину не признает, но не намерен что-то скрывать, мешать следствию", - сказал журналистам адвокат.

Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков с апреля 2014 года командовал подразделениями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре прошлого года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек.

Игорь Стрелков с начала российского вторжения в Украину регулярно комментировал ход войны, критиковал действия руководства РФ, обвиняя его в "нерешительности" и основал на этой почве сообщество под названием "Клуб рассерженных патриотов".

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