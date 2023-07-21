Стрелков задержан по заявлению экс-сотрудника ЧВК "Вагнер"

Бывшего "командующего" войск "ДНР" забрали из дома сотрудники правоохранительных органов. Супруга Стрелкова утверждает, что против ее мужа выдвинуты обвинения в экстремизме.

В России задержан бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР). Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня в пятницу, 21 июля. В его квартире устроили обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер". В то же время в Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской, которая утверждает, что против ее мужа выдвинуты обвинения в экстремизме.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил.", - написала она.

Бывший офицер ФСБ и экс-"командующий" войсками "ДНР"

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков с апреля 2014 года командовал подразделениями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре прошлого года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек.

Игорь Стрелков с начала российского вторжения в Украину регулярно комментировал ход войны и жестко критиковал действия руководства РФ.

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