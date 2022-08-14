 В Крыму был задержан бывший командир сепаратистов в Донбассе Гиркин | Новости из Германии об Украине | DW | 14.08.2022

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Украина

В Крыму был задержан бывший командир сепаратистов в Донбассе Гиркин

Российские Telegram-каналы сообщили о задержании Игоря Гиркина, который, по их данным, через аннексированный Крым пытался попасть на фронт с поддельным паспортом.

Игорь Гиркин в июле 2014 года

Игорь Гиркин в июле 2014 года

В аннексированном Россией Крыму задержан бывший командир вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе и бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он находился там с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова и пытался попасть через Крым в район боевых действий, написал вечером в субботу, 13 августа, антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра". Авторы канала опубликовали снимки Гиркина со сбритыми усами, а также паспорта, с которым он, по их данным, был задержан.

 

О задержании бывшего лидера сепаратистов также сообщил его соратник Александр Жучковский. В размещенном в Telegram заявлении он указал, что тот "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму". Жучковский написал, что Гиркин при этом не ставил "никаких политических целей", а только собирался принять личное участие в военных действиях.

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Игоря Гиркина вскоре после задержания отпустили и позволили ему выехать в Херсонскую область.

Bellingcat и The Insider уже сообщали о поддельном паспорте Гиркина

В июле расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider сообщали, что Гиркин пользовался выданными российскими спецслужбами паспортами прикрытия на имя Сергея Рунова. Впервые паспорт на это имя был использован для приобретения билета из Москвы в Санкт-Петербург в ноябре 2014 года. Не менее одного раза паспорт переоформлялся.

Игорь Гиркин, пользующийся псевдонимом Стрелков, участвовал в аннексии Крыма в начале 2014 года. После так называемого "референдума" он покинул полуостров и появился в Донбассе, где до августа того же года руководил вооруженными пророссийскими сепаратистами на территории Донецкой области и от их имени объявил о создании "Донецкой народной республики". Затем Гиркин, называющий себя "полковником ФСБ в запасе", покинул Донбасс и вернулся в Россию. Он является одним из обвиняемых на проходящем в Нидерландах судебном процессе по делу о сбитом летом 2014 года над Донбассом "Боинге" "Малайзийских авиалиний".

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