Нина Хрущева: Мой прадед не передавал Крым Украине

Нина Хрущева - профессор Новой школы в Нью-Йорке, политолог, писатель. Формально правнучка бывшего руководителя СССР, хотя сама она называет его дедом. В конце 1980-х Хрущева уехала учиться в США, получила степень доктора философии в Принстонском университете и осталась в Америке. В интервью Тиму Себастиану (Tim Sebastian) в программе Conflict Zone она не согласилась с популярной версией о том, что Хрущев подарил Крым Украине, но не стала предсказывать, как быстро рухнет популярность Путина.

DW: Никита Хрущев занимал руководящие должности в советской Украине во время и сразу после Второй мировой войны. Мог ли он тогда представить себе, что Россия нападет на Украину?

Нина Хрущева: Думаю, что не мог. С другой стороны, он воплощал политику Сталина, например, в 1939-м году, когда объединялись Западная и Восточная Украина. И это все делалось очень жестко и жестоко, а он это организовывал. Поэтому, наверное, для него не было бы сюрпризом, что Россия считает будто она может диктовать Украине свои желания и делать украинскую политику.

Тим Себастиан в интервью с Ниной Хрущевой

Единственное, что я могу сказать, почему он был бы против. Потому что даже тогда, когда он еще исполнял эту политику Сталина, уже очень возмущался. И это известно, есть документы. Он считал, что Украина независимая, очень важная и замечательная страна. И уже тогда он думал, что она должна быть "незалежная". Кстати, в 1947-м году, как раз после войны, Сталин был очень недоволен тем, что Хрущев начал украинизироваться, как он это называл. И даже послал туда своих соратников - "вычищать" Хрущева. Правда, его не "вычистили", слава Богу.

- В России утверждают, что Москва вернула свое, аннексировав Крым, который Никита Хрущев передал советской Украине. Что вы можете ответить на это?

- Я могу ответить, что Никита Хрущев никогда не передавал Крым советской Украине. Давайте вспомним, что это был 1954-й год. Хрущев был руководителем Коммунистической партии Советского Союза, но не руководителем правительства СССР. Если смотреть на документы того времени, никаких подписей Хрущева под ними нет. Тогда было коллективное руководство. После смерти Сталина оно с 1953 года так и называлось "коллективное руководство". И оно решало все важные вопросы.

Потом это все как бы свалили на Хрущева, потому что всегда удобно или кого-то обвинять, или говорить, что это было единоличная власть. Хрущев не был единоличным правителем до 1958 года, поэтому в 1954-м году он Крым не передавал - передавало советское руководство. Это было технократическое, административное решение, а потом уже свалили на Хрущева, поскольку он любил Украину. А советская власть никогда не любила Хрущева после его отставки. Решили ему это как-то пришить, как говорится, обвинить его в этом. Но никакие документы не подтверждают, что Хрущев передавал Крым Украине. Он этого не делал.

- А как реагировать на государственную позицию, что Москва вернула свое, аннексировав Крым?

- Ну, вернула, значит, вернула. По сути, это была передача в другую республику. В том смысле, что это было сделано в пределах Советского Союза. Те, кто подписал это решение - Клим Ворошилов и Георгий Маленков - все герои сегодняшней России. Я не знаю, что говорят российские власти, но они все время обвиняют Хрущева. Кстати, и Путин обвинял его в своей крымской речи. А Путин, как мы знаем, очень любит историю, все время говорит о том, что он - историк, такое хобби у него, что называется. И он должен, конечно, знать, что не Хрущев Крым передавал. Но это удобно пропагандистски. Дескать плохой Хрущев, который развенчал культ личности Сталина, наши земли разбазаривал, а наш великий Путин, как Петр Великий или Екатерина Великая, как все другие "великие", как Сталин, эти земли объединяет. Но это ничто более, чем пропаганда.

- Чем по вашему закончится для России эта война в Украине?

- Ужасно закончится. Будет, как в Афганистане. Придется с позором выйти или с позором признать - а может быть не признать, но быть заставленными признать - ошибки. С моей точки зрения, начавшееся 24 февраля было одним из самых страшных и ужасных решений, которые Кремль мог принять. Для будущего России все закончится плохо. Я думаю, что Украина выстоит, выдержит и будет лучше, чем она когда-либо была. Хрущев был бы счастлив, когда бы ее потом увидел цветущей.

Нина Хрущева вручает диплом внуку президента США Ричарда Никсона (Фото из архива)

- Вспоминая развенчание культа личности Сталина, как быстро может рухнуть популярность Путина?

- Не знаю, не могу сказать как быстро она может рухнуть. Пока она только растет, пока его популярность уже достигла 83 процентов. Конечно, это, наверное, преувеличенные цифры. Поскольку сейчас, особенно в атмосфере страха, когда за всеми гоняются, кто даже думает, не просто говорит, а думает не так. Наверное, люди говорят "да", что это великая операция, даже они имеют в виду "нет".

Но популярность растет именно потому, что Запад сделал как бы новый железный занавес. Из-за Путина, безусловно. Так что пока популярность у него есть. Но это до тех пор, пока экономические санкции не начнут работать. В том смысле, что начнут исчезать продукты, не будет выбора одежды. Вы очень хорошо помните, Советский Союз, знаете, как это было. Когда возникает дефицит, сразу начинает расти недовольство. Вот когда этот момент наступит, когда люди опять захотят поехать в Италию и не смогут, то есть через два, три, четыре года, тогда, наверное, начнется опять кипение котла. Но я не могу это предсказывать, я не знаю, когда это будет.

И давайте вспомним, раз мы говорили про Хрущева. Когда его сняли, это тоже произошло довольно неожиданно. Он, правда, знал о том, что его будут снимать и против этого не боролся. Но, в общем, для всего аппарата и для всей страны это произошло неожиданно. Так и с Путиным: произойти может все и в любой момент.

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