 Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.03.2022

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Мнения

Комментарий: Кремль уже потерпел поражение в Украине

Переговоры в Стамбуле могут не привести к соглашению. Но параметры возможного договора, которые озвучиваются, заставляются задуматься о цене этой незаконченной войны уже сейчас, считает Иван Преображенский.

В ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, 29 марта 2022 года

В ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, 29 марта 2022 года

Слухи о возможном заключении Москвой и Киевом всеобъемлющего мирного договора или хотя бы перемирия всегда ставят вопрос - на каких условиях? Для Украины все просто, она борется за свободу и независимость, и никакая цена не будет тут высокой. Но вырисовывается ли хотя бы гипотетическая возможность заключения соглашения, после которого российская сторона могла бы честно сказать: это то, чего мы добивались, начиная эту войну?

Цена, которой не измерить

Больше месяца боевых действий, в ходе которых, по усредненным данным, могли погибнуть 10-15 тысяч российских солдат и офицеров. Почти 1200 погибших мирных граждан, по данным ООН - а, по данным украинской стороны, их может быть и более 20 тысяч, из них 144 ребенка. Разрушенные Харьков, Чернигов, Сумы, города-спутники Киева, начиная с Ирпеня. Практически стерт с лица земли Мариуполь, население которого накануне российского вторжения было больше 430 тысяч человек. Это был крупный город-порт, на территории которого все еще идут бои и остается больше ста тысяч человек, прячущихся от обстрелов в подвалах.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

В денежном эквиваленте Украина уже понесла в результате российской агрессии потери (разрушенные дороги, города и предприятия), по разным оценкам, от 0,5 до 1 трлн долларов. И они продолжают только расти. Сама Россия от санкций фактически потеряла свободную конвертацию национальной валюты, рухнул фондовый рынок, страну покинуло или заморозило свою деятельность на ее территории большинство крупных западных компаний. Наконец, введены санкции, не имеющие прецедентов в истории.

Даже по самым оптимистичным оценкам приправительственных российских экспертов, до конца 2022 года страна потеряет до 10% ВВП, что в долларовом эквиваленте, опираясь напредварительные оценки Росстата за 2021 год, составит около $175 млрд. В течение двух-трех лет потери российской экономики могут приблизиться к триллиону долларов, то есть ВВП сократится вдвое, что, кстати, предрекает и американский президент Джо Байден.

Даже в варварском мире Владимира Путина, его окружения и, к сожалению, значительной части россиян, где война является допустимым средством для достижения политических или экономических успехов, не найдется, кажется, уже ответа на вопрос - а какова прибыль от этой операции? В советском официозе была такая фраза о Второй мировой и ее трагических итогах: "Цена, которой не измерить". И это явно в полной мере относится к нынешней войне.

8 лет противостояния Украины и России

Давайте вспомним, как все начиналось. Россия в 2013 году помешала Украине заключить соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014 году Владимир Путин лично, как он сам подтвердил, принял решение об аннексии Крыма и Севастополя. Затем пророссийские боевики начали боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины. Эти решения были приняты на основе "выкладок" президентских советников, например, Сергея Глазьева, который пугал потерями России то в $10 млрд, то в $25 млрд. То есть, суммами, которые на фоне потерь после первого месяца нынешней войны звучат просто смешно.

А если попробовать представить себе, что Путин остался бы тогда при позиции, что России нужны Крым и Донбасс, но не нужна война? Например, в 2013 году Виктор Янукович, под давлением Кремля, не вынужден был бы сесть в жесткую "растяжку" между Евросоюзом и Евразийским Союзом. Даже если бы он все равно потом потерял власть, что не факт, в регионах вроде Крыма и Донецкой области, где тогда было достаточно пророссийски настроенного населения, могли бы пройти (конечно, с подачи Кремля) референдумы, скажем, об автономии или суверенитете. Итоги их поддержала бы Россия. Войны бы не было, но начался бы тот самый торг о статусе, который сейчас предлагает на 15 лет отложить, по итогам мирного соглашения, украинская сторона.

Дальше - больше. Кремль бы, скажем, предложил обменять ратификацию Будапештского меморандума о гарантиях безопасности (и потребовал бы того же от США) на внесение в украинскую Конституцию пункта об отказе от вступления в НАТО. Достаточно лояльные Кремлю власти некоторых западных демократий могли бы даже поддержать такой мирный проект. Фантазии? Конечно. Но не предполагающие таких чудовищных потерь, которые последовали за идущим в разрез с интересами и Украины, и России решением Путина развязать войну.

От фантазий к горькой правде о войне в Украине

Переходя от "сослагательного наклонения", которого в истории не бывает, к трагической реальности последнего месяца, можно констатировать: Россия уже сейчас потерпела поражение в войне не только потому, что ей не удалось реализовать блицкриг. Захват Мариуполя, удержание Херсонской области и прочие возможные планы Москвы на нынешнем этапе - это уже намного меньше, чем Путин и его команда, даже в их альтернативной, циничной, кровавой реальности, могли бы получить, если бы 8 лет не вели в отношении Украины военной агрессии. В том числе, в понятном им денежном эквиваленте.

Так что, даже в мире, где жизни людей оценивают и где они стоят всего лишь 7,5 млн рублей (столько получают за убитых солдат их родные в России), идущая сейчас война - это уже поражение России. Что и подтверждают первые зыбкие итоги мирных переговоров.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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