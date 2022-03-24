 ″Война в Украине″: специальная рассылка DW | Новости из Германии об Украине | DW | 24.03.2022

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Украина

"Война в Украине": специальная рассылка DW

Новости в режиме круглосуточной трансляции, репортажи, интервью, фоторепортажи и видеосюжеты о развитии ситуации в Украине - в новой рассылке DW на русском.

Руины домов в Харькове

Разрушенные ракетными ударами дома в Харькове

Редакция DW на русском предлагает подписаться на специальную рассылку по электронной почте публикаций о войне, развязанной Кремлем против Украины.

Подписавшись на странице рассылок нашего сайта, вы будете получать ежедневно в 19.00 по центральноевропейскому времени заголовки и описания последних новостей, интервью, репортажей, фотохроники, видеосюжетов и онлайн-трансляций.

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