 ″Репортеры без границ″ разблокировали для россиян сайт Deutsche Welle | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2022

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Россия

"Репортеры без границ" разблокировали для россиян сайт Deutsche Welle

"Репортеры без границ" помогают обходить блокировку закрытых в России и Беларуси сайтов. Десять дней назад организация восстановила доступ к "Медузе", теперь - к сайту DW.

Обойти блокировку можно с помощью приложения DW

Обойти блокировку можно с помощью приложения DW

"Репортеры без границ" (RSF) в рамках проекта по обходу цензуры в интернете #CollateralFreedom ("Залог свободы") восстановили доступ к русскоязычному сайту Deutsche Welle, который Кремль, наряду с другими новостными сервисами, заблокировал в России с 4 марта. Об этом международная правозащитная организация сообщила в пятницу, 25 марта. Ранее сайт DW был заблокирован в Беларуси.

Для разблокировки сайта DW специалисты RSF использовали тот же метод, что и десять дней назад, восстанавливая доступ к сайту "Медуза", который также подвергся цензуре со стороны Москвы -  для этого создается зеркало сайта, которое размещается на международных серверах или в сетях доставки контента (Content Delivery Network, CDN). Поскольку сети CDN предоставляют множество других услуг, их непросто заблокировать. Если авторитарные правительства напрямую атакуют CDN, размещающие зеркальные сайты, это бьет по ним самим: таким образом они блокируют и свой собственный доступ ко всем другим услугам, предоставляемым CDN, поясняют "Репортеры без границ".

"Россия преследует иностранные, а также независимые российские СМИ. Цель президента Владимира Путина одна и та же: одурманить российское население кремлевской пропагандой, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести войну", - заявляют "Репортеры без границ", предлагая подобную поддержку и другим СМИ, пострадавшим от цензуры.

Ссылка на разблокированный сайт DW на русском >>>

Другие способы обойти блокировку сайтов

Infografik Censorship bypass app Psiphon download instructions RU

Для обхода цензуры в различных странах DW уже в течение десяти лет применяет систему Psiphon, функционирующую через сеть различных прокси-серверов. Чтобы скачать приложение Psiphon и получить доступ к контенту заблокированных сайтов или платформ, достаточно отправить электронное письмо без какого-либо содержания на адрес dw-w@psiphon3.com, в ответ придет ссылка с приложением. Оно есть в AppStore и Google Play. Доступ к сайту DW возможен по ссылке: https://26394.info/. Кроме того, софт Psiphon интегрирован в приложение DW.

Еще один вариант обхода блокировок - это установка браузера Tor, работающего на технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации, когда запрос пользователя не напрямую поступает по какому-то адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос сложно, если вообще возможно. Адрес DW в зоне .onion, в которой работает Tor следующий:

https://www.dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion

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    Автор: Николай Пермяков


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Как получить доступ к заблокированным сайтам

Для борьбы с цензурой в Сети международные медиакомпании - в том числе и DW - запустили ресурс Bypasscensorship.org. На нем можно скачать программы, позволяющие обходить блокировку сайтов.  

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