Россия блокирует Tor: чего она добилась и что делать пользователю?

Браузер Tor, целью которого является сохранять анонимность пользователей в интернете, по-прежнему работает в России, хотя с начала декабря 2021 года российские власти начали блокировать его работу. Число пользователей, которые напрямую выходят в интернет с помощью браузера-анонимайзера Tor, сократилось, судя по данным некоммерческой организации Tor Project, но одновременно резко выросло число тех, кто обходит блокировки, пользуясь так называемыми "мостами" (см. инфографику).

Российский регулятор Роскомнадзор (РКН) внес основной сайт проекта анонимайзера www.torproject.org в реестр сайтов с "запрещенной информацией" еще в декабре 2017 года, но действительно блокировать проект начали только спустя четыре года, официально с 7 декабря 2021 года, после того как на сайте проекта, по данным РКН, была обнаружена "запрещенная информация". Правда, претензии российского регулятора к Tor остаются загадкой: по ссылке на "запрещенную информацию" пользователь получал данные о самом браузере Tor с возможностью его скачать.

Тем не менее теперь власти РФ блокируют как основной сайт проекта, так и зеркала, то есть копии основного сайта на других адресах, а также они ограничили доступ к серверам, с которыми связывается браузер Tor. "IP-адреса этих серверов публично известны, и они блокируются тоже полностью", - уточнил DW Станислав Шакиров, технический директор "Роскомсвободы" - общественной организации, которая выступает за защиту цифровых прав в России.

РКН, по словам Шакирова, также сделал попытку блокировать сам трафик, который идет через Tor. Для этого российские власти используют относительно недавно разработанную технологию DPI (deep paket inspection) - в России она называет ТСПУ ("Технические средства противодействия угрозам").

Браузер Tor работает в РФ благодаря "мостам"

Залогом доступности интернета в Tor является наличие так называемых "мостов" (по-английски bridges) внутри браузера-анонимайзера. "Идея в том, что "мосты" являются "проксирующим" сервером, то есть посредником, дающим доступ к сети Tor", - объяснил Станислав Шакиров.

Часть "мостов" встроена в сам браузер Tor, и они были заблокированы. Но каждый пользователь способен самостоятельно создавать такие "мосты" - как это работает, объясняют сами создатели проекта Tor на своем сайте. Они предлагают связаться с проектом через сообщение Telegram-боту Tor, или по электронной почте, или добавить мост вручную.

Оливер Линов (Oliver Linow), эксперт DW по кибербезопасности, делает ставку на то, что пользователи будут самостоятельно создавать "мосты" и тем самым сохранят свободный доступ к сети. "С помощью мостов можно обойти государственную цензуру. Даже если Tor, как в России, блокируют, с помощью "мостов" доступ к интернету в браузере возможен", - говорит Оливер Линов. Дело в том, что практически невозможно, по его словам, заблокировать создаваемые обычными пользователями "мосты", так как "постоянно появляются новые IP-адреса, и даже если пытаться отслеживать интернет-трафик, то их не удастся обнаружить". DW также сотруднчает с проектом Tor, а защищенный адрес страницы доступен через этот браузер.

Блокировать Tor легче, чем Telegram

Ситуация с блокировкой браузера Tor напоминает попытки РКН заблокировать мессенджер Telegram, начавшиеся в 2018 году. Однако технически власти РФ сегодня выглядят более подготовленными, говорит Шакиров. "Конечно, Tor блокировать сегодня легче, чем Telegram, потому что появились способы блокировки, такие как DPI, которые способны определять "силуэт" интернет-трафика", то есть, позволяют вычленить трафик, идущий, например, через браузер Tor, объясняет технический директор "Роскомсвободы". Однако и новые инструменты не совершенны, объясняет Шакиров, ведь трафик Tor маскируется под другие типы трафика, и попытки заблокировать анонимайзер через DPI несут большие риски, например, для видео-телефонии через интернет, не связанной напрямую с Tor.

Пока действия властей РФ Шакиров считает скорее тестом своих возможностей, чем реальной попыткой заблокировать анонимайзер. "В случае, если будет серьезное давление, то тактика может быть такая же (как и с Telegram. - Ред.): поднять кучу "мостов" и раздавать их в режиме реального времени. После этого заблокировать Tor будет невозможно, потому что определить обфусцированный (замаскированный. - Ред.) Tor-трафик тоже невозможно", - объясняет Шакиров. Все мосты блокировать невозможно, поэтому нет ни одной страны, в которой удалось бы полностью заблокировать Tor, говорит Станислав Шакиров. К слову, в соседней Беларуси власти еще с 2016 года блокируют работу Tor.

Главную цель российских властей технический директор "Роскомсвободы" видит не столько в блокировке неугодного анонимайзера, сколько в монополизации контроля над информацией в России. Эффективность государственных блокировок заключается не в том, чтобы "остановить супермотивированного энергичного человека куда-то зайти, такие всегда получат доступ", замечает Станислав Шакиров. Он уверен, что эффективность блокировки следует оценивать по тому, насколько независимым СМИ удастся сохранить аудиторию в случае их блокировки в РФ.

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