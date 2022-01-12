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Свобода слова - это право человека свободно выражать свое мнение.
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Новости
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО
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Контекст
Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости
Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости
Генпрокуратура РФ признала "нежелательным" телеканал "Дождь". DW поговорила о будущем канала с главредом Тихоном Дзядко.
Политика
26.07.2023
26 июля 2023 г.
Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ
Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ
Правозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним и о преследованиях "Мемориала" и его сотрудников.
Политика
06.07.2023
6 июля 2023 г.
Правозащитник Каляпин: Кадыров нарисовал на Милашиной мишень
Правозащитник Каляпин: Кадыров нарисовал на Милашиной мишень
Экс-глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин - о нападении на Милашину и Немова и о работе правозащитников в Чечне.
Правосудие и закон
06.07.2023
6 июля 2023 г.
По приказу Кадырова? Что говорят о нападении на Милашину
По приказу Кадырова? Что говорят о нападении на Милашину
Коллеги избитых в Чечне Елены Милашиной и Александра Немова считают ответственными за нападение Кадырова и Путина.
Политика
04.07.2023
4 июля 2023 г.
Как прошел День солидарности с политзаключенными Беларуси?
Как прошел День солидарности с политзаключенными Беларуси?
Акции в поддержку белорусских политзаключенных прошли в минувшие выходные в 19 странах. DW - о том, как это было.
Политика
22.05.2023
22 мая 2023 г.
Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"
Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"
Марат Гельман в интервью DW рассказал о войне в Украине, пассивности российского общества и изменениях в нем.
Политика
02.05.2023
2 мая 2023 г.
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DW рекомендует
Досье: Жертвы ужесточения уголовного законодательства РФ
Граждане РФ стали получать большие сроки за антивоенные выступления и критику российской армии. Подробнее - в досье DW.
Правосудие и закон
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ
Коллеги журналиста считают, что его арестовали для последующего обмена и требуют его освобождения.
Политика
30.03.2023
30 марта 2023 г.
Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина
Еврокомиссия и Европарламент запретили Tiktok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже Китая.
Свобода слова
12.03.2023
12 марта 2023 г.
Кто издает белорусские книги за рубежом?
Как работают белорусские книжные издательства за границей, какие книги печатают - DW поговорила с издателями.
Литература
07.03.2023
7 марта 2023 г.
ЕС назвал 26 января черным днем для гражданского общества РФ
Власти России "хотят помешать независимым СМИ предоставлять аудитории доступ к информации о войне", заявил Боррель.
Общество
27.01.2023
27 января 2023 г.
Новый закон о СМИ в Украине: чего опасаются его критики
После многолетних споров депутаты утвердили новые правила работы медиарынка в Украине. Почему оппозиция критикует закон?
Свобода прессы
20.12.2022
20 декабря 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому
Мартин Муно
Комментарий
Общество
20.12.2022
20 декабря 2022 г.
Дело Яшина - цена слова в России теперь равна цене действия
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Правосудие и закон
13.07.2022
13 июля 2022 г.
Станет ли Twitter Илона Маска агентством фейковых новостей?
Каролина Чимой
Комментарий
Общество
26.04.2022
26 апреля 2022 г.
Антивоенные митинги в РФ - протест последней надежды
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты
08.03.2022
8 марта 2022 г.
Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ
Федор Крашенинников
Колонка
Свобода слова
02.02.2022
2 февраля 2022 г.
От "экстремизма" к несвободе: как режим меняет сознание
Татьяна Водолажская
Гостевой комментарий
Общество
12.01.2022
12 января 2022 г.
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