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Плакат с надписями "Ложь, страх, беззаконие, коррупция, апатия, нищета" во время акции протеста в Хабаровске, 2020 год

Свобода слова

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Новости

5 сентября 2023 г.

Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО

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Контекст

Тихон Дзядко

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Генпрокуратура РФ признала "нежелательным" телеканал "Дождь". DW поговорила о будущем канала с главредом Тихоном Дзядко.
Политика26 июля 2023 г.
Олег Орлов

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Правозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним и о преследованиях "Мемориала" и его сотрудников.
Политика6 июля 2023 г.
Елена Милашина после нападения на нее в Грозном

Правозащитник Каляпин: Кадыров нарисовал на Милашиной мишень

Правозащитник Каляпин: Кадыров нарисовал на Милашиной мишень

Экс-глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин - о нападении на Милашину и Немова и о работе правозащитников в Чечне.
Правосудие и закон6 июля 2023 г.
Елена Милашина в больнице в Грозном

По приказу Кадырова? Что говорят о нападении на Милашину

По приказу Кадырова? Что говорят о нападении на Милашину

Коллеги избитых в Чечне Елены Милашиной и Александра Немова считают ответственными за нападение Кадырова и Путина.
Политика4 июля 2023 г.
Акция солидарности с белорусскими политзаключенными в Гданьске

Как прошел День солидарности с политзаключенными Беларуси?

Как прошел День солидарности с политзаключенными Беларуси?

Акции в поддержку белорусских политзаключенных прошли в минувшие выходные в 19 странах. DW - о том, как это было.
Политика22 мая 2023 г.
Марат Гельман

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Марат Гельман в интервью DW рассказал о войне в Украине, пассивности российского общества и изменениях в нем.
Политика2 мая 2023 г.
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Политика30 марта 2023 г.
Приложение Tiktok

Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина

Еврокомиссия и Европарламент запретили Tiktok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже Китая.
Свобода слова12 марта 2023 г.
Bücher der Verlage Januskevic und Vesna Book

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Как работают белорусские книжные издательства за границей, какие книги печатают - DW поговорила с издателями.
Литература7 марта 2023 г.
Жозеп Боррелль

ЕС назвал 26 января черным днем для гражданского общества РФ

Власти России "хотят помешать независимым СМИ предоставлять аудитории доступ к информации о войне", заявил Боррель.
Общество27 января 2023 г.
Freedom of Speech Award 2022, Bildauswahl

Новый закон о СМИ в Украине: чего опасаются его критики

После многолетних споров депутаты утвердили новые правила работы медиарынка в Украине. Почему оппозиция критикует закон?
Свобода прессы20 декабря 2022 г.
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Мнения

Мартин Муно

Абсурдные идеи Илона Маска бьют по нему самому

Мартин Муно
Комментарий
Общество20 декабря 2022 г.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW

Дело Яшина - цена слова в России теперь равна цене действия

Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Правосудие и закон13 июля 2022 г.

Станет ли Twitter Илона Маска агентством фейковых новостей?

Каролина Чимой
Комментарий
Общество26 апреля 2022 г.
Иван Преображенский

Антивоенные митинги в РФ - протест последней надежды

Иван Преображенский
Колонка
Конфликты8 марта 2022 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ

Федор Крашенинников
Колонка
Свобода слова2 февраля 2022 г.
Татьяна Водолажская

От "экстремизма" к несвободе: как режим меняет сознание

Татьяна Водолажская
Гостевой комментарий
Общество12 января 2022 г.