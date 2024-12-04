В России заочно арестован журналист DW Николас Коннолли

Журналист DW Николас Коннолли заочно арестован по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. Он с помощью ВСУ посетил контролируемый ВСУ район Курской области для репортажа.

В России заочно арестован журналист немецкой медиакомпании DW Николас Коннолли (Nicholas Connolly) по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. Соответствующее решение вынес Ленинский райсуд Курска по ходатайству регионального пограничного управления ФСБ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в среду, 4 декабря.

Журналисту, который объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Репортаж из захваченного ВСУ района Курской области

Николас Конноли посетил контролируемый ВСУ Суджанский район Курской области в августе вместе с корреспондентом украинского телеканала "1+1" Натальей Нагорной. Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Украиной Судже, где находился в рамках поездки для журналистов, организованной вооруженными силами Украины (ВСУ). Корреспондент DW рассказал о ситуации в городе и пообщался с местными жителями.

ФСБ открыла против Коннолли уголовное дело по факту незаконного пересечения границы РФ. Журналист, комментируя это, говорил, что это не стало для него неожиданностью. "Я думаю, этого следовало ожидать. Они поступали так и с другими журналистами, которые приезжали туда. В принципе, это обычное дело", - заявил он в эфире DW 27 августа.

Коннолли тогда рассказал, что в составе украинской группы он продолжает освещать события как в Украине, так и в России, а решение российских силовиков никак не повлияет на его работу. Главной проблемой на сегодняшний день он назвал возникшие из-за войны "слепые зоны", куда тяжело попасть журналистам.