  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

В России заочно арестован журналист DW Николас Коннолли

Сергей Ромашенко
4 декабря 2024 г.

Журналист DW Николас Коннолли заочно арестован по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. Он с помощью ВСУ посетил контролируемый ВСУ район Курской области для репортажа.

https://p.dw.com/p/4niOu
Николас Коннолли ведет репортаж из украинского города Сумы, август 2024
Николас Коннолли ведет репортаж из украинского города Сумы, август 2024Фото: DW

В России заочно арестован журналист немецкой медиакомпании DW Николас Коннолли (Nicholas Connolly) по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. Соответствующее решение вынес Ленинский райсуд Курска по ходатайству регионального пограничного управления ФСБ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в среду, 4 декабря. 

Журналисту, который объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Репортаж из захваченного ВСУ района Курской области

Николас Конноли посетил контролируемый ВСУ Суджанский район Курской области в августе вместе с корреспондентом украинского телеканала "1+1" Натальей Нагорной. Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Украиной Судже, где находился в рамках поездки для журналистов, организованной вооруженными силами Украины (ВСУ). Корреспондент DW рассказал о ситуации в городе и пообщался с местными жителями.

ФСБ открыла против Коннолли уголовное дело по факту незаконного пересечения границы РФ. Журналист, комментируя это, говорил, что это не стало для него неожиданностью. "Я думаю, этого следовало ожидать. Они поступали так и с другими журналистами, которые приезжали туда. В принципе, это обычное дело", - заявил он в эфире DW 27 августа.

Коннолли тогда рассказал, что в составе украинской группы он продолжает освещать события как в Украине, так и в России, а решение российских силовиков никак не повлияет на его работу. Главной проблемой на сегодняшний день он назвал возникшие из-за войны "слепые зоны", куда тяжело попасть журналистам.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Путин снова грозит "Орешником"; ВСУ не планируют покидать Курскую область. DW Новости (23.11.2024)

Путин снова грозит "Орешником"; ВСУ не планируют покидать Курскую область. DW Новости (23.11.2024)

Россия нанесла 15 авиаударов по Запорожью. Тем временем армия РФ продвигается в Донецкой области в сторону Покровска и Курахово, и каждый день занимает по 200-300 метров. При этом ВСУ пока не планируют покидать Курскую область: под контролем украинской армии остаются 800 квадратных км российской территории. Об этом, а также новых сведениях о российской ракете "Орешник" - в сегодняшнем выпуске.
23 ноября 2024 г.29:10 мин.
Украинский военный в Судже Курской области, 16 августа 2024 года

Что происходит в Судже - российском городе, занятом Украиной

Что происходит в Судже - российском городе, занятом Украиной

Корреспондент DW Ник Коннолли вместе с украинскими военными совершил короткую поездку в приграничный город Суджа Курской области России, который в настоящее время удерживается Украиной. Репортаж DW.
Конфликты23 августа 2024 г.