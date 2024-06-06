Вручение премии DW Юлии Навальной и ФБК. Как это было

Премия DW вдове Алексея Навального и Фонду борьбы с коррупцией стала символом поддержки оппозиционной России, а церемония ее вручения в Берлине продемонстрировала веру немецких политиков в нее. Репортаж DW.

Премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) была вручена лично Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупцией в Humboldt Carre. Историческое здание, ставшее местом проведения конференций и праздничных мероприятий, находится в нескольких сотнях метров от здания посольства России в Германии и в двух километрах от клиники Charite. В ней в августе 2020 года немецкие врачи вернули к жизни Алексея Навального, отравленного на родине.

Не немецкое начало

Тогда вряд ли кто мог предположить, что меньше чем через 4 года в Берлине будут посмертно чествовать главного политического противника Путина, его вдову и основанный им фонд. Накануне, в 48-й день рождения Навального, в немецкой столице прошли панихида и концерт его памяти. 5 июня - вручение премии DW. Церемония началась вовсе не по-немецки, не вовремя, а с получасовой задержкой.

Кристиан Линднер поздравляет Юлию Навальную Фото: Ronka Oberhammer/DW

Ее причиной стало опоздание министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner). Он возглавляет Свободную демократическую партию Германии (СвДП), многие идеи которой близки соратникам Навального. Линднер должен был произнести торжественную речь в честь лауреатов. Однако затянувшееся совещание министров финансов стран ЕС не дало ему приехать вовремя.

Немецкие политики о поддержке сторонников демократической России

Европейские казначеи обсуждали возможности использования замороженных государственных активов для поддержки Украины. Впрочем, то, что речь идет о российских активах, Линднер не сказал. Но именно война против Украины, развязанная Путиным, изменила отношение к Москве большинства немецких политиков. "Россия - империалистическое, колониальное государство, ведущее разрушительную войну против свободной и демократической Украины", - заявил в своем видеопоздравлении председатель комитета бундестага по международным делам, социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth). И это государство, по его словам, на протяжении многих лет делает из представителей гражданского общества уголовников, преследует и убивает их. Тем важнее, по его словам, помогать тем людям, которые борются за лучшую Россию.

Не только выступления немецких политиков, но и короткий фильм о Навальном были показаны во время церемонии в Берлине Фото: Ronka Oberhammer/DW

Михаэль Рот был одним из немецких политиков, записавших поздравление Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупцией. Эти клипы в начале своей приветственной речи представил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). Тема поддержки сторонников демократической России стала сквозной в выступлениях немцев на берлинской церемонии. "В борьбе за свободу, демократию и правовое государство мы на вашей стороне", - заверил председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии, христианский демократ Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

А глава комитета бундестага по обороне, представительница СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Mari-Agnes Strack-Zimmermann) обратилась непосредственно к Юлии Навальной: "Вы пример для нас здесь - смело высказывать свое мнение и верить в демократию".

Что общего у DW и ФБК

После видео-обращений немецких политиков Петер Лимбург продолжил свое выступление. В нем он поблагодарил ФБК и Навальную за их работу. "Фонд борьбы с коррупцией и Юлия Навальная поставили себе задачу принести свет в мрак коррумпированной и несущей смерть системы российской власти".

Распространять информацию, основанную на фактах, там, где она нужна, - в этом Лимбург видит задачу DW. И в этом общее в работе немецкой медиакомпании и запрещенного в России фонда. О его деятельности после двухминутного видеофильма рассказал директор ФБК Иван Жданов. В этом клипе были коротко изложены основные вехи последних лет жизни Навального.

Директор ФБК Иван Жданов заверил собравшихся в том, что Фонд борьбы с коррупцией будет продолжать работу Фото: Ronka Oberhammer/DW

"Алексей верил, что небольшая группа профессионалов может все изменить и построить полностью другую страну, в которой уважают права человека и возможна мирная передача власти", - напомнил директор ФБК. Добиться этой цели при жизни Навальному не удалось. Но также, как и его наставник, Жданов верит, что "добро всегда побеждает". Надежду ему вселяют россияне, которые несмотря на угрозу ареста на родине, помогают фонду.

"Навальный - разносчик вируса свободы мнений"

Если следовать логике выступления немецкого министра Кристиана Линднера, это те россияне, которые заражены вирусом свободы. "Супер-разносчиком вируса свободы мнений" он назвал Алексея Навального. И это одна из причин, по которой Путин - и в этом немецкий политик убежден - убил Навального. Линднер призвал оказывать поддержку Фонду борьбы с коррупцией, не сдаваться судьбе, а брать ее в свои руки: "Время на нашей стороне, и в один из дней правлению Путина настанет конец".

После речи Линднера на сцену поднялись в эффектном брючном костюме розового цвета Юлия Навальная и Иван Жданов, чтобы из рук Петера Лимбурга получить статуэтку премии DW. Помня о том, что посвящена она борьбе за свободу слова, Навальная уделила этой теме основное внимание в своем коротком выступлении. Свобода слова, рассказала она, стала одним из основных орудий Фонда борьбы с коррупцией за 13 лет его работы.

"За это время Путин разрушил выборы. Путин запретил протесты. Он подавил независимые СМИ. Он попытался заставить замолчать каждого, кто говорит то, что не нравится Путину. Но он потерпел поражение. Он убил моего мужа Алексея Навального, но он не смог заставить замолчать ни его самого, ни его идеи", - пояснила Юлия Навальная.

Чуть больше 200 человек, приглашенных на церемонию, стоя приветствовали ее после того, как она закончила свое выступление.