Юлия Навальная: Невозможно не продолжать дело Алексея

Юлия Навальная после вручения ей премии "За свободу слова" дала блиц-интервью DW, рассказав о поддержке, которую чувствует, и о прошедшем накануне концерте памяти ее мужа.

Юлия Навальная лично и основанный ее мужем Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получили премию DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). Церемония вручения прошла в Берлине в среду вечером, 5 июня. В интервью DW Навальная рассказала о концерте памяти ее мужа, прошедшем в столице Германии накануне, и поддержке, которую ощущает.

DW: Юлия, вчера был концерт памяти Алексея. Это его день рождения. Расскажи, как он прошел и какие у тебя впечатления от него.

Юлия Навальная: Это был очень сложный день. Непростой для меня. Концерт прошел замечательно. Конечно, наверное, я хотела бы, чтобы концерта памяти никогда бы не было. Но так сложилось, что он состоялся. Я очень благодарна ребятам-организаторам. ФБК сделали огромную работу. Подготовка заняла много времени. Но, по-моему, у них получилось просто замечательно. Я ими очень горжусь.

- Кто тебя поддерживает и помогает идти дальше тем путем, который выбрал Алексей?

- Это классный вопрос, особенно после первого, потому что в первую очередь в работе меня поддерживает команда, которую основал Алексей. Многие ребята с нами уже больше десяти лет, и они и есть основа и поддержка. Они были со мной в такие сложные минуты жизни, что они, конечно, не только коллеги, но и близкие люди и друзья. Конечно, поддерживают моя мама, Лешины родители, дети. Все это дает силы. Но, наверное, главное, что продолжает давать силы, - это память об Алексее.

- Ты чувствуешь поддержку людей, которые пришли на концерт?

- Разумеется. Потому что это необыкновенно, сколько я получаю каждый день писем с поддержкой, сообщений. Я вижу, сколько людей до сих пор идет каждый день к Алексею на кладбище, сколько там цветов. Разумеется, я понимаю, что Алексей столько привлек людей и столько людей ему доверяли, что невозможно не продолжать это, не поддерживать этих людей. Они меня поддерживают, я их поддерживаю. Это как-то обоюдно, и это здорово.