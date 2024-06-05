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Юлия Навальная: Невозможно не продолжать дело Алексея

Ольга Тихомирова
5 июня 2024 г.

Юлия Навальная после вручения ей премии "За свободу слова" дала блиц-интервью DW, рассказав о поддержке, которую чувствует, и о прошедшем накануне концерте памяти ее мужа.

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Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург, Юлия Навальная, директор ФБК Иван Жданов, министр финансов Германии Кристиан Линднер
Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург, Юлия Навальная, директор ФБК Иван Жданов, министр финансов Германии Кристиан ЛинднерФото: Ronka Oberhammer/DW

Юлия Навальная лично и основанный ее мужем Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получили премию DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). Церемония вручения прошла в Берлине в среду вечером, 5 июня. В интервью DW Навальная рассказала о концерте памяти ее мужа, прошедшем в столице Германии накануне, и поддержке, которую ощущает.

DW: Юлия, вчера был концерт памяти Алексея. Это его день рождения. Расскажи, как он прошел и какие у тебя впечатления от него.

Юлия Навальная: Это был очень сложный день. Непростой для меня. Концерт прошел замечательно. Конечно, наверное, я хотела бы, чтобы концерта памяти никогда бы не было. Но так сложилось, что он состоялся. Я очень благодарна ребятам-организаторам. ФБК сделали огромную работу. Подготовка заняла много времени. Но, по-моему, у них получилось просто замечательно. Я ими очень горжусь.

- Кто тебя поддерживает и помогает идти дальше тем путем, который выбрал Алексей?

- Это классный вопрос, особенно после первого, потому что в первую очередь в работе меня поддерживает команда, которую основал Алексей. Многие ребята с нами уже больше десяти лет, и они и есть основа и поддержка. Они были со мной в такие сложные минуты жизни, что они, конечно, не только коллеги, но и близкие люди и друзья. Конечно, поддерживают моя мама, Лешины родители, дети. Все это дает силы. Но, наверное, главное, что продолжает давать силы, - это память об Алексее.

- Ты чувствуешь поддержку людей, которые пришли на концерт?

- Разумеется. Потому что это необыкновенно, сколько я получаю каждый день писем с поддержкой, сообщений. Я вижу, сколько людей до сих пор идет каждый день к Алексею на кладбище, сколько там цветов. Разумеется, я понимаю, что Алексей столько привлек людей и столько людей ему доверяли, что невозможно не продолжать это, не поддерживать этих людей. Они меня поддерживают, я их поддерживаю. Это как-то обоюдно, и это здорово.

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