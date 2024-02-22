Мир скорбит об Алексее Навальном
На стихийные акции в память о погибшем в российской колонии оппозиционере Алексее Навальном вышли тысячи людей по всему миру. Многие не скрывали гнев и обвиняли в случившемся власти РФ. Фотогалерея DW.
Берлин: "Дальше действовать будем мы!"
Сотни демонстрантов, начиная с 16 февраля, когда в колонии умер оппозиционер Алексей Навальный, на протяжении нескольких дней выходили в центр германской столицы с лозунгами, направленными против президента РФ Владимира Путина. В числе прочих, на этих акциях присутствовала вынужденная покинуть родину из-за угрозы политического преследования соратница Алексея Навального Любовь Соболь.
Мюнхен: "Путин убивает"
В Мюнхене в день смерти Алексея Навального, 16 февраля, сотни людей вышли на площадь Европы, вблизи которой расположено консульство РФ. Некоторые держали в руках плакаты со словами: "Putin kills" ("Путин убивает").
"Рим - за Навального"
"Убит Путиным", - написано на плакате, который держит в руках эта женщина перед посольством России в Риме. Красная краска, использованная для оформления, напоминает растекающуюся кровь.
Осло: "Свободу политзаключенным!"
В столице Норвегии участники акции в память о погибшем в российской колонии критике Кремля призывают к освобождению всех политических заключенных. Фотографии на плакатах напоминают о важных этапах в жизни Алексея Навального - его выступлениях на митингах, лечении в Берлине после отравления в России боевым ядом "Новичок".
Женева: акция в память о Навальном у стен офиса ООН
В Женеве десятки людей в день смерти российского оппозиционера, 16 февраля 2024 года, вышли к зданию ООН с фотографиями Алексея Навального.
Вашингтон: "Путин - убийца"
Судя по плакату в руках у этого мужчины, вышедшего к стенам посольства РФ в Вашингтоне, он не сомневается в том, кто стоит за смертью Алексея Навального.
Хельсинки: цветы и свечи без числа
Этот импровизированный мемориал в память о погибшем в российской колонии оппозиционном политике находится в Хельсинки. Люди несут цветы и зажигают свечи у плаката с фотографией Алексея Навального. "Не забудем, не простим", - написано на одной из табличек, оставленных тут.
Лондон: "Навальный - наш герой"
"Мы необыкновенно сильны", - написано на одном из плакатов, вывешенных на ограде здания, расположенного напротив российского посольства в Лондоне. Эти слова, сказанные самим Навальным, теперь дают надежду многим его сторонникам по всему миру. "Навальный - наш герой" и "Вы не одиноки" написано на других плакатах.
Краков: свечи у генконсульства России
Десяток свечей и красные гвоздики рядом с черно-белым фото скончавшегося в российской колонии оппозиционера стоят у здания генконсульства России в польском Кракове.
Тбилиси: "Хватит убивать"
"Путин, ты никогда не приблизишься к величию Алексея", - написано на одном из плакатов, оставленных сторонниками Алексея Навального у забора российского посольства в Тбилиси. "Хватит убивать", - написано на другом. После начатой президентом РФ Владимиром Путиным войны против Украины Грузия приняла огромное число россиян, не желающих участвовать в этом вторжении.
Прага: десятки свечей в память о погибшем
"Путин - убийца" - написано на чешском языке на плакате в руках одного из участников акции в память об Алексее Навальном в Праге. Десятки свечей горят у здания посольства России.
Рига: протест без слов
На плакате этого мужчины, вышедшего к посольству РФ в столице Латвии, - стилизованный портрет Владимира Путина, на лице которого - кровавый отпечаток руки. Делать подпись к этому плакату участник акции в память об Алексее Навальном посчитал излишним.
Россия: выражение скорби под запретом
По всей России более 400 человек, пришедших к импровизированным мемориалам в своих городах с цветами в память об Алексее Навальном, были задержаны полицией за "организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка", "неповиновение полиции" и другие "правонарушения".