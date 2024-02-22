"Мы необыкновенно сильны", - написано на одном из плакатов, вывешенных на ограде здания, расположенного напротив российского посольства в Лондоне. Эти слова, сказанные самим Навальным, теперь дают надежду многим его сторонникам по всему миру. "Навальный - наш герой" и "Вы не одиноки" написано на других плакатах.