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Юлии Навальной и ФБК вручена премия Deutsche Welle

Андрей Бреннер
5 июня 2024 г.

Церемония вручения Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупцией премии DW "За свободу слова" состоялась в Берлине. Вдова политика Алексея Навального лично приняла статуэтку и произнесла речь.

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Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург и Юлия Навальная на вручении премии DW "За свободу слова"
Гендиректор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург и Юлия Навальная на вручении премии DW "За свободу слова"Фото: Ronka Oberhammer/DW

Премия DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) была вручена лично Юлии Навальной и основанному ее мужем Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией в Берлине в среду вечером, 5 июня. От ФБК в церемонии участвовал директор фонда Иван Жданов. Лауреатов чествовали генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). Видеопоздравления прислали лидеры фракций ведущих демократических партий в парламенте ФРГ.

Торжественная речь от немецкого министра

Многие идеи Алексея Навального и его соратников близки Свободной демократической партии Германии, председателем которой является Линднер. Выступая на церемонии, он отметил, что премия "За свободу слова" напоминает о ценностях демократии и правового государства, но борьба за них в России означает угрозу для жизни. Кристиан Линднер возложил на президента Путина ответственность за смерть Навального: "Но именно Юлия Навальная вернула нам мужество. Она настойчиво напомнила нам о том, что это наша общая задача бороться за свободу и справедливость в России".

Статуэтка премии Deutsche Welle "За свободу слова - 2024" Юлии Навальной и ФБК
Статуэтка премии "За свободу слова - 2024" Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупциейФото: DW

"Мы должны осуждать не Россию, а политику Путина", - подчеркнул немецкий министр. По его словам, у России есть шанс на победу демократии, и тем важнее, чтобы страна была подготовлена к ней, когда этой время настанет.

Что сказали Юлия Навальная и Иван Жданов

В своей речи Юлия Навальная выразила признательность DW за награду. Она вручается не только за заслуги в борьбе за свободу слова, но и за защиту прав человека. Вдова политика, погибшего в российской колонии зимой 2024 года, вновь подчеркнула, что Путину не удалось убить идеи Навального и заглушить его голос. "Свобода слова - это не слабость, а сила. Алексей доказал это своей жизнью и работой. Когда он не боялся говорить - в суде, тюрьме, рискуя всем, веря, что искренние слова побеждают ложь, показывая, что честная речь собирает сотни и тысячи людей на улицы в стране, где, как казалось, не осталось места для публичной политики", - сказала Навальная. 

Премия DW "За свободу слова" - уже третья немецкая награда, которой удостоена она лично или посмертно ее муж. Но это первая премия, врученная в Германии Фонду борьбы с коррупцией после гибели его основателя Алексея Навального. Задачей этой запрещенной в РФ организации является проведение журналистских расследований и выявление коррупционных схем в высших органах российской власти.

Распространять информацию, основанную на фактах, - в этом состоит и миссия DW, отметил генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург. "Вручая премию Юлии Навальной и Фонду борьбы с коррупцией, мы посылаем четкий сигнал нашей аудитории в России. Мы не оставляем вас одних. Мы будем делать все, чтобы обеспечивать вас непредвзятой информацией, в основе которой лежат факты", - заверил Лимбург.

В ответной речи директор ФБК Иван Жданов рассказал, как он пришел на работу в фонд, и вспомнил слова Алексея Навального о том, что "коррупция разрушает Россию и чтобы улучшить страну, нужно победить коррупцию". Эта борьба, по убеждению Жданова, приближает к "прекрасной России будущего". Особую признательность он выразил Юлии Навальной. 

"После убийства Навального наш фонд уже не будет прежним. Это слишком большая потеря для нас. Но мы будем и дальше бороться вместе с Юлией Навальной, которая смело взяла на себя ответственность продолжать работу Алексея. В нашей борьбе мы будем придерживаться принципов Навального, самый главный из которых заключается в том, что добро всегда побеждает", - сказал Жданов.

Чествование Навального в Берлине

Церемония вручения премии DW состоялась на следующий день после дня рождения Алексея Навального. 4 июня 2024 года ему исполнилось бы 48 лет. В этот день в Берлине, где сейчас живут многие бежавшие от путинского режима россияне и где немецкие врачи вернули Навального к жизни после отравления в РФ в августе 2020 года, прошли несколько мероприятий в его память.

Утром в церкви Святой Марии состоялась панихида, а вечером на одной крупнейших берлинских площадок - концерт "Привет, это Навальный". Несколько тысяч человек, среди них вдова и дочь политика, пришли послушать "Аигел", "Касту", Noize MC, "Порнофильмы" и отдать дань уважения его памяти.

Благотворительный концерт "Привет, это Навальный" в Берлине, 4 июня 2024 года
Благотворительный концерт "Привет, это Навальный" в Берлине, 4 июня 2024 годаФото: DW

Премия DW "За свободу слова"

Премию Freedom of Speech Award ("За свободу слова") немецкая общественно-правовая медиакомпания Deutsche Welle учредила в 2015 году. С тех пор ее лауреатами, среди прочих, стали отсидевший 10 лет в саудовской тюрьме блогер и правозащитник Раиф Бадауи, сальвадорский журналист Оскар Мартинес, под угрозой для жизни расследующий случаи коррупции и злоупотребления властью в Центральной Америке, украинские журналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов. Их фото- и видеорепортажи из окруженного российскими войсками Мариуполя облетели весь мир.

Вручение премии "За свободу слова", как правило, проходит в рамках конференции Global Media Forum, которую проводит DW. На этот раз торжественная церемония состоялась в преддверии форума и была перенесена из Бонна в Берлин. A Global Media Forum пройдет в Бонне 17-18 июня 2024 года.

Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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