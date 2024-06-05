"Привет, это Навальный" в Берлине: концерт памяти политика

В Берлине прошел концерт памяти главного российского оппозиционера "Привет, это Навальный", организованный ФБК. На нем выступили протестные музыканты, а Юлия Навальная поздравила мужа с днем рождения.

4 июня Алексею Навальному должно было исполнится 48 лет. В Берлине этот день начался с панихиды в церкви Святой Марии, на которую пришли несколько сотен человек: депутаты бундестага, соратники Навального по ФБК и Юлия Навальная. Поминальную службу провел протоиерей Андрей Кордочкин, много лет служивший в мадридском храме Марии Магдалины Московского патриархата, и покинувший РПЦ из-за несогласия с политикой российского священноначальства.

Перед концертом выстроилась длинная очередь Фото: DW

К 19 часам вечера на Мерседес-плац, где расположен концертный зал Uber Eats Music Hall, выстроилась 300-метровая очередь из тех, кто пришел почтить память главного борца с путинским режимом. Благотворительный концерт "Привет, это Навальный", все средства от которого будут направлены на помощь политзаключенным, впечатлял составом: "Аигел", "Каста", Noize MC, "Порнофильмы". Однако настроение в очереди разительно отличалось от обычного для музыкальных концертов такого масштаба. Люди стояли молча, тихо переговариваясь, не было слышно ни громких песен, ни веселого смеха. В конец очереди встала актриса Яна Троянова, она прилетела на концерт из Парижа. "С днем рождения", - говорила она тем, кто узнавал ее и подходил здороваться.

В зал заходили политики, артисты, медиазвезды: Екатерина Шульман, Марат Гельман, Варвара Шмыкова, Евгений Чичваркин, Кирилл Иванов, и соратники Навального: Иван Жданов, Леонид Волков и многие другие.

В холле концертного зала организовали небольшую выставку фотографий Евгения Фельдмана, который снимал Алексея Навального много лет, начиная с лагеря в Химкинском лесу в 2011 году, заканчивая отделением полиции в Химках в 2021-м.

"Путин убийца" - высвечивалось на сцене Фото: DW

Ближе к 20 часам концерт открылся выступлением камерного оркестра. Он исполнил инструментальную композицию "Don’t give up" ("Не сдавайся"), написанную Анной Друбич специально для этой памятной даты. После этого огромные экраны зала заполнили кадры хроники из жизни оппозиционера и цитаты его знаменитых выступлений. Публика в зале скандировала "Россия будет свободной", "Путин х…о" и "Нет войне". Знаменитые артисты: Анатолий Белый, Мария Машкова и другие зачитывали письма Навального.

Пока зал "разогревали" перед основной программой, большинство зрителей проводили время на террасе концертного зала, знакомились, жадно общались. Только после нескольких предупреждений организаторов, что концерт начинается, люди, неохотно прервав общение, заполнили зал.

Основная часть концерта началась с получасового сета группы "Аигел" - электронного хип-хоп-дуэт музыканта Ильи Барамия и поэтессы и певицы Айгель Гайсиной. После них на сцену вышла "Каста" с протестным треком "Выходи гулять", который стал настоящим хитом во время протестов в Беларуси 2019 года. Группа порадовала поклонников старыми композициями, которые давно не исполняла на живых концертах: "Наши люди", "Ды-ды-дым", "Вокруг шум", а также хитом Влади "Как это возможно" из пронзительного альбома "Длится февраль" о войне в Украине. На песне "Мы будем идти на свет" весь зал наполнился огоньками мобильных телефонов зрителей.

Протестный трек "Касты" "Выходи гулять" стал хитом в Беларуси 2019 года Фото: DW

"Порнофильмы" открыли свой энергичный сет хитом "Русский Христос". А после горячих "Россия для грустных" и "Я так боюсь" поклонники не выдержали и устроили на песне "Надежда" Circle Pit (бег по кругу) в центре зала.

Noize МС посвятил "Песню предателя" эфэсбэшникам

Хэдлайнером вечера стал Noize МС. Свою первую композицию "Вояджер-1" он посвятил политическим заключенным. Музыкант охотно общался с публикой между песнями.

Noize MC - хэдлайнер вечера Фото: DW

"А ведь тут наверняка есть человек 30 эфэсбэшников в зале, купивших билет на концерт. И они стоят сейчас и вынуждены кричать: "Путин – х…о", - предположил музыкант и посвятил им "Песню предателя" ("И пусть на Лубянке проверят внимательно / Эту гнусную песню предателя"). Свое выступление Noize МС закончил оптимистичным "Кооперативом "Лебединое озеро", под которую публика исполняла танец маленьких лебедей, объединившись в длинные живые цепи.

Юлия Навальная: Любовь сильнее разлуки, страха и смерти

В завершение вечера на сцене появился главный гость, которого очень ждали все зрители - Юлия Навальная. Срывающимся от чувств голосом она поздравила с днем рождения мужа.

"Сейчас я знаю о любви гораздо больше, чем 4 месяца назад. Любовь сильнее разлуки. Любовь сильнее страха. И любовь сильнее смерти. С днем рождения, любимый. Однажды, и я верю, что очень скоро, ты получишь подарок, который так хотел. Свободную, счастливую, прекрасную Россию", - сказала Юлия Навальная под крики публики "Юля, мы с тобой!" и "Спасибо!".

Фото: DW

На сцену вышла команда ФБК и музыканты, благодаря которым в Берлине состоялось грандиозное празднование дня рождения Алексея Навального. Под песню "Касты" "Сочиняй мечты" в зал полетели белые надувные шары.

Сцена уже опустела, но публика расходилась неохотно. Зрители обнимались, многие вытирали слезы. Сотни людей, уставших после 4-часового концерта, не спеша покидали концертный зал, неся в руках белые шары, как драгоценные свидетельства пережитого.