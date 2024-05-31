Политик ФРГ: Нельзя позволить Путину идти вперед в Украине

Путин не собирается останавливаться, поэтому хорошо, что у Украины теперь есть возможность наносить удары немецким оружием по военным целям в РФ, заявила в интервью DW Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Правительство ФРГ дало разрешение Украине использовать оружие, поставляемое ей Германией, для нанесения ударов по военным целям на территории России. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) является убежденным сторонником Киева и не раз критиковала нерешительность немецкого правительства в вопросах военной поддержки Украины. DW попросила политика прокомментировать решение официального Берлина.

DW: Украина получила от США и других стран, включая Германию, добро на удары по военным объектам на территории России западным оружием. Приветствуете ли вы это решение?

Мари-Агнес Штрак-Циммерман: Да, я испытываю огромное облегчение. И очень благодарна федеральному канцлеру за то, что он согласился на этот вариант, соответствующий международному праву, и дал Украине возможность использовать оружие, получаемое от нас, для ударов по военным объектам на российской территории, с которых, как мы знаем, наносятся разрушительные удары по украинским городам. То, что такое разрешение получено, - хорошая новость для Украины.

- Но российский президент, Кремль уже предупредил, что это может иметь последствия. Чего стоит опасаться?

- Любые предупреждения следует воспринимать всерьез. Но, если говорить прямо, то Кремль, естественно, также знает, что он уязвим. Путин знает Германию, он говорит на нашем языке и он знает, что угрозы из его уст приводят к определенному оцепенению здесь, но мы не должны этого допускать.

В противном случае Украина проиграет эту войну, и это может непосредственно сказаться на Германии. Нельзя позволить Путину просто идти вперед и полагать, что в какой-то момент он остановится. Он не собирается останавливаться, и поэтому хорошо, что теперь у Украины есть возможность атаковать военные объекты на территории России.

- Видимо, прежде всего, это может помочь замедлить наступление на Харьков. И все же остается вопрос, что произойдет, если российский истребитель будет сбит из западного оружия в российском воздушном пространстве?

- Это значит лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который направлялся в Украину, чтобы совершать удары и убивать украинцев.

- Не опасаетесь ли вы, как и многие люди в Германии, что это может означать шаг к Третьей мировой войне?

- Я абсолютно понимаю, что люди могут высказывать такие опасения. Наша работа, как политиков, как раз и заключается в том, чтобы объяснить, что произойдет, если мы не примем такого решения. Необходимо понимать, что в таком случае российская армия выйдет на западную границу Украины. Тогда эти войска окажутся непосредственно перед границей НАТО, которую мы также защищаем. Если мы не остановим их, то в итоге под угрозой окажутся и наша территория, и наши военные. Потому что если Россия нападет на Польшу или другую страну НАТО, например на страны Балтии, то мы, немцы, тоже будем втянуты в войну. Если вы этого не хотите, то должны усложнить жизнь Путину в его агрессии против Украины.

- Если немецкое правительство в описанных пределах дает добро на удары по территории России, то как быть с немецким оружием? Последует ли за "зеленым светом", так сказать, соответствующее оружие?

- Я не могу вам сейчас сказать, что предоставляет Украине бундесвер - это касается и нашей безопасности. Но если Украина получила от нас оружие, способное наносить такие удары, то оно будет использовано: зеленый свет уже дан. Ограничение означает: только военные цели, но это само собой разумеется. В этом и заключается разница между теми, кто помогает Украине, и Россией. Россия, или Путин, намеренно атакует гражданские объекты: магазины, детские сады, объекты гражданской инфраструктуры. Другими словами, война России направлена не на военных, а на то, чтобы сравнять Украину с землей. И когда вы видите фотографии восточной Украины, там в отдельных местах не осталось ни одного целого здания.

- Почему украинский президент и украинская армия должны придерживаться заявленных ограничений на использование западного оружия? Почему они не могут сделать следующий шаг, атакуя другие цели в России?

- Потому что Украина и мы - партнеры. И есть соответствующие договоренности. За те два года и два месяца, что мы поддерживаем Киев, они всегда придерживались этого правила. Президент Зеленский знает, что если он этого не сделает, то потеряет нашу поддержку. Он попросил разрешить удары по военным объектам на российской территории. Он - надежный партнер, поэтому нет абсолютно никаких оснований обвинять его в том, что он нарушит договоренности.