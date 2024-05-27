"Пора сменить курс". СМИ ФРГ о разрешении Киеву бить по РФ

Немецкая пресса активно комментирует дискуссию о возможности разрешения Украине применять западное оружие для ударов по целям на территории России. В то время как Киев добивается этого от западных партнеров, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены альянса рассмотреть такую возможность, в Германии тоже раздаются голоса в поддержку этой идеи. В частности, накануне за это высказался депутат бундестага, представитель партии "зеленых", входящей в правящую коалицию, Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Однако позиция канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) остается неизменной. Глава немецкого правительства вновь исключил возможность применения немецкого оружия с этой целью, поскольку, как он пояснил, важно избежать "эскалации войны, войны между Россией и НАТО". Аналогичными соображениями Шольц до сих пор объяснял и отказ в поставках Украине крылатых ракет Taurus, которые могут достигать целей на российской территории. Тем временем большинство комментаторов в немецких СМИ такой сдержанности не разделяют.

FR: "Это помогло бы Украине"

Как констатирует газета Frankfurter Rundschau, Украине срочно нужно от западных союзников больше боеприпасов и оружия, чтобы отражать российскую агрессию. "Украинцам, безусловно, помогло бы, если бы им также разрешили атаковать цели в России с применением западного оружия - например, армию РФ, когда она наступает на границе. Еще более срочно необходимы системы противоракетной обороны для того, чтобы российская армия больше не могла терроризировать и убивать мирных жителей, в частности, в Харькове. Также танки и артиллерия, чтобы дальше стабилизировать фронт и помешать российскому прорыву. Ответственные лица в столицах стран-союзников все это знают. Но у них есть разные причины, почему они сейчас не могут этого дать", - комментирует издание и добавляет, что следствием этой ситуации является позиционная война со многими потерями.

После удара РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, 25 мая 2024 года Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

"Украинская оборона существенно ограничена"

"Тот факт, что Украине нельзя применять западное оружие против целей на российской территории, дает агрессору бесценное преимущество", - пишет комментатор газеты Süddeutsche Zeitung в статье под названием "Больше смелости, больше средств". Сравнивая позиции Германии и Франции в поддержке Украины, он отмечает, что и французский президент Эмманюэль Макрон, и немецкий канцлер Олаф Шольц "опасаются, что Украина может стать для Путина только первым куском, который лишь усилит его имперcкий аппетит". Для Макрона, как уточняет комментатор, это выливается в императив: "Путину нельзя позволить победить в Украине". "Императив Шольца несколько иной: Германия и НАТО не могут стать участниками войны. Вся поддержка направлена на то, чтобы подавить агрессора, не берясь самим за оружие. В этом Шольц един с Байденом", считает комментатор Süddeutsche Zeitung и отмечает: "Чем под большим давлением оказывается Украина, тем более сомнительными становятся ограничения, которые отстаивают Байден и Шольц".

"Больше свобод для Киева" - в статье под таким заголовком в газете Kölner Stadt-Anzeiger поясняется: "Для того, чтобы не проиграть войну, Украине срочно нужна любая помощь, которую может предоставить Запад. Сюда относится также разрешение применять западное оружие против военных целей в России. Украина также наносит удары по военным объектам на российской территории - и это ее право как государства, подвергшегося нападению. Однако Украина пока что не имеет права делать это с оружием, которое поставляет Германия, США и другие западные страны. Таким образом украинская оборона существенно ограничена", - отмечает издание. "Поэтому недавний призыв депутата от "зеленых" Антона Хофрайтера снять это ограничение и позволить, например, сбивать российские истребители еще в российском воздушном пространстве - разумен", - пишет Kölner Stadt-Anzeiger и приходит к выводу: "Такое решение само по себе не переломило бы ситуацию в пользу Украины. Но оно могло бы хотя бы помочь лучше защитить украинское население в городах, расположенных вблизи границы, таких как Харьков".

После удара РФ по типографии в Харькове, 23 мая 2024 года Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

"Колебания Шольца и Байдена затягивают войну"

Берлинская Tageszeitung также критикует сдержанность западных партнеров Киева в этом вопросе. "Сдержанность Запада позволяет Москве подпитывать страхи. Мол, применение западного оружия на российских территориях означало бы Третью мировую войну. Если бы это воспринималось всерьез, то это касалось бы и украинских ударов по Крыму и Донбассу, которые Россия считает своими территориями. Но это не так. Россия точно знает, что серьезный военный удар по всем ее наступательным мощностям молниеносно закончил бы войну в Украине российским поражением. Джо Байден и Олаф Шольц тоже это знают. Их колебания затягивают войну", - критикует taz.

Комментатор издания Lausitzer Rundschau из Котбуса считает, что сейчас, когда российские атаки становятся все более интенсивными, а Украине не хватает ресурсов, чтобы одновременно сбивать десятки ракет и дронов, "наконец пришло время изменить курс". "Россия, еще и потому все чаще поражает гражданские цели, что в городах, расположенных рядом с границей, не хватает времени, чтобы ликвидировать угрозу. Частично россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы находясь еще над своей территорией. Защитить украинское гражданское население от этих бомб можно было бы только при условии, если российским самолетам не давать взлетать - а это возможно только с помощью применения предоставленного оружия за пределами украинской территории", - пишет газета Lausitzer Rundschau. "В отличие от России, которая атакует издательства или строительные супермаркеты, Украина вряд ли будет злоупотреблять этим разрешением. Ведь последствия ясны: поддержка со стороны Запада немедленно бы уменьшилась", - отмечает Lausitzer Rundschau.