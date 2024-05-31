Глава НАТО приветствовал разрешение США на удары по России

Глава НАТО приветствовал разрешение США на удары по России31 мая 2024 г.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США ослабить ограничения на применение американского оружия против целей на территории России. "Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя право атаковать законные военные объекты на территории России“, - заявил он в пятницу, 31 мая, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Праге.
По словам Столтенберга, это особенно актуально в связи с тем, что Россия открыла новый фронт и атакует Харьковскую область с севера. "Конечно, Украина должна быть в состоянии нанести ответный удар и защитить себя, - сказал он. - Это часть права на самооборону".
При этом генсек НАТО не видит риска эскалации в свете данного решения. "Россия сама обостряет ситуацию, нападая на другую страну", - заявил Столтенберг, добавив, что то же самое относится и к атакам на Харьковскую область. Он призвал Германию и другие страны также разрешить Украине наносить удары по целям в России поставляемым им оружием.
Белый дом разрешил Киеву наносить удары по целям в РФ
Накануне американское издание Politico и телеканал CNN сообщили, что администрация президента США, следуя указанию Джо Байдена, негласно разрешила Украине наносить удары с использованием американского оружия по территории РФ, но "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам российских войск.
По словам одного из собеседников Politico, Байден недавно поручил своей команде снять ограничения для использования Украиной американского оружия "для ответного огня в Харькове" и разрешить ВСУ "атаковать в ответ войска РФ, которые наносят или готовятся нанести удар по Украине". При этом, как подчеркнул источник издания, Украина не может использовать американское оружие для ударов по гражданской инфраструктуре в РФ, а также поражать военные цели в глубине российской территории.
Ранее Йенс Столтенберг неоднократно призывал страны Североатлантического альянса снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. Его поддержали Чехия и Финляндия, Германия выступила против этой идеи.