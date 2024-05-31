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Глава НАТО приветствовал разрешение США на удары по России

Жан Рофе
31 мая 2024 г.

Йенс Столтенберг заявил о праве Украины на самооборону, после того как США разрешили Киеву наносить удары по целям в России на границе с Харьковской областью.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Праге
Йенс Столтенберг в ПрагеФото: Michal Kamaryt/CTK/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США ослабить ограничения на применение американского оружия против целей на территории России. "Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя право атаковать законные военные объекты на территории России“, - заявил он в пятницу, 31 мая, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Праге.

По словам Столтенберга, это особенно актуально в связи с тем, что Россия открыла новый фронт и атакует Харьковскую область с севера. "Конечно, Украина должна быть в состоянии нанести ответный удар и защитить себя, - сказал он. - Это часть права на самооборону".

При этом генсек НАТО не видит риска эскалации в свете данного решения. "Россия сама обостряет ситуацию, нападая на другую страну", - заявил Столтенберг, добавив, что то же самое относится и к атакам на Харьковскую область. Он призвал Германию и другие страны также разрешить Украине наносить удары по целям в России поставляемым им оружием.

Белый дом разрешил Киеву наносить удары по целям в РФ

Накануне американское издание Politico и телеканал CNN сообщили, что администрация президента США, следуя указанию Джо Байдена, негласно разрешила Украине наносить удары с использованием американского оружия по территории РФ, но "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам российских войск.

По словам одного из собеседников Politico, Байден недавно поручил своей команде снять ограничения для использования Украиной американского оружия "для ответного огня в Харькове" и разрешить ВСУ "атаковать в ответ войска РФ, которые наносят или готовятся нанести удар по Украине". При этом, как подчеркнул источник издания, Украина не может использовать американское оружие для ударов по гражданской инфраструктуре в РФ, а также поражать военные цели в глубине российской территории.

Ранее Йенс Столтенберг неоднократно призывал страны Североатлантического альянса снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. Его поддержали Чехия и Финляндия, Германия выступила против этой идеи.

 

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