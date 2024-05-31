При ударе РФ по дому в Харькове погибли не менее 5 человек

В результате российского удара по пятиэтажному дому в Харькове погибли 5 человек, еще 25 ранены, в том числе двое 12-летних детей, а также медик экстренной помощи, сообщили власти региона.

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, обстреляли Харьков, один из снарядов попал в жилой пятиэтажный дом в Новобаварском районе города, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате удара погибли не менее пяти человек, еще 25 человек пострадали, в том числе 12-летние мальчик и девочка, а также медицинский работник экстренной медпомощи. По предварительным данным, удары были нанесены ракетами C-300, сообщил Синегубов.

Ракетный удар разрушил часть здания - по меньшей мере три этажа одного подъезда, пишет "Украинская правда". Кроме того, попадание в дом вызвало пожар. "Под завалами пятиэтажки могут быть люди", - написал мэр Харькова Игорь Терехов со ссылкой на Государственную служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам Синегубова и Терехова, РФ применила тактику двойного удара: вскоре после первого удара российские войска нанесли второй, "когда на месте уже работали медицинские работники, спасатели и правоохранители".