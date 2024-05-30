Чехия: ВСУ могут бить новыми снарядами по военным целям в РФ

Украина может без ограничений использовать артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, заявил глава МИД в Праге. По его словам, большинство запланированных поставок боеприпасов пройдет через Чехию.

Украина сможет использовать артиллерийские снаряды, поставляемые ей в рамках новой чешской инициативы, без ограничений, в том числе против военных объектов в России. Об этом заявил в кулуарах встречи министров иностранных дел государств НАТО в Праге в четверг, 30 мая, глава МИД Чехии Ян Липавский. "У Чехии нет проблем с тем, что Украина защищается от агрессора, пытающегося уничтожить ее государственность, в том числе защищается с помощью атак, которые вынужденно должны происходить на российской территории", - приводит слова Липавского агентство dpa. Чешский министр подчеркнул, что большая часть запланированных поставок боеприпасов Киеву пройдет именно через его страну.

Поставки снарядов Киеву по инициативе Праги начнутся в июне

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что в ближайшие дни Украина может рассчитывать на поставки первых партий артиллерийских снарядов калибра 155 мм из 800 тысяч боеприпасов, которые по инициативе Чехии намерены закупить западные союзники Киева в третьих странах. По его словам, объем поставок, намеченных на начало июня, составит несколько десятков тысяч боеприпасов. Общая сумма средств, выделенных на чешскую инициативу, которую поддержали 15 стран НАТО и ЕС, в том числе Германия, составит - 1,6 млрд евро.

Кроме того, Фиала одобрительно отозвался о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ослабить ограничения на применение Украиной оружия, поставляемого ей государствами Запада. "Как страна, на которую напали, Украина точно имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", - заявил он.

Призывы разрешить Киеву удары по военным объектам в РФ звучат все чаще

Столтенберг в интервью журналу The Economist 24 мая призвал страны НАТО разрешить Киеву бить поставленным ему западным оружием по военным целям на территории РФ. Причиной тому, в частности, является ситуация в Харьковской области, где боевые действия происходят непосредственно на границе, отметил генсек.

В сворю очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Германию 28 мая заявил, что Киеву необходимо дать возможность "нейтрализовать" с помощью западного оружия военные базы на территории РФ, откуда ведутся атаки на Украину.

WP: США разрешают Украине применять их ЗРК по целям в России

США разрешают Украине использовать переданные ей системы ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, для уничтожения ракет и истребителей над территорией России, если те представляют угрозу для Украины, сообщила 29 мая газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

В то же время Вашингтон, по словам собеседников издания, обеспокоен ударами Киева по российским радиолокационным станциям (РЛС), входящим в систему предупреждения о пусках ядерных ракет. Речь идет об атаках беспилотников 23 и 26 мая на радиолокационные станции под Армавиром в Краснодарском крае и в Орске Оренбургской области. Ответственность за эти удары лежит на Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет WP.

В Белом доме опасаются, что атаки ВСУ по российским РЛС могут иметь дестабилизирующий эффект, поскольку эти объекты не вовлечены в войну России против Украины и нападение на них может "нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой", пояснили источники.