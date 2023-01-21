Какое оружие получает Украина от Запада
С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Очередной самолет с военной помощью Украине
С момента начала вторжения России в Украину поставки вооружений Киеву осуществили уже более двух десятков государств - от Австралии до США. И речь не только об амуниции, стрелковом и нелетальном оружии, но и о тяжелых системах и бронетехнике. DW - о некоторых из них.
Боевой танк Leopard 2A6
Немецкий Leopard 2A6 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, двумя пулеметами, один из них спарен с пушкой, а второй рассчитан на поражение летящих целей. На танке могут устанавливаться ПТРК. Экипаж - четыре человека. Вес с полным боекомплектом более 60 тонн, скорость до 72 км/час, мощность 12-цилиндрововго дизельного двигателя - 1500 л.с., бак - 1160 литров. Первые танки поступят к концу марта.
Боевая машина пехоты Marder
Германия в январе объявила о согласии передать Украине до 40 своих БМП Marder. Вместимость БМП - 10 человек. Вооружение - скорострельная автоматическая 20-мм пушка и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм. На башне могут устанавливаться ПТРК Milan и гранатометы. Для защиты бойцов от ОМП машина оснащена вентиляционной системой. БМП способна преодолевать водные препятствия глубиной до двух метров.
БМП M2 Bradley
Основная американская БМП. Cочетает хорошую защиту, мощное вооружение и очень хорошую систему наблюдения и управления огнем, включающую реализацию режима по быстрому поиску и поражению целей командиром. За счет наличия этой системы и дальнобойного противотанкового ракетного комплекса TOW является очень серьезным противотанковым средством. Первая партия отправлена в Украину в январе 2023 г.
Зенитная самоходная установка Gepard
Первые немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard прибыли в Украину в августе 2023 года. Gepard способен поражать цели, летящие на высоте до трех километров, на дистанции до четырех километров. Комплекс располагает двумя скорострельными пушками Oerlicon KDA калибра 35 мм швейцарского производства и двумя радарами, определяющих цель на расстоянии до 15 километров.
Боевой танк Challenger 2
Лондон намерен передать Украине 14 танков Challenger 2. Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой, боекомплект - 52 снаряда. Дальность стрельбы - до девяти километров. На танке установлены два пулемета. Challenger 2 - один из самых тяжелых танков с массой до 75 тонн. К корме подвешены бочки с запасом горючего. На танке установлены дизельные двигатели мощностью 1200 л.с., запас хода - 450 км.
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM
Первый комплекс IRIS-T SLM Германия передала Украине в октябре 2022 г. Остальные три будут поставлены в 2023 г. Это одна из самых современных систем ПВО. Она может использоваться для защиты от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, находящихся на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. Сам бундесвер пока не имеет на вооружении этой системы ПВО, которая стоит около 145 млн евро.
Основной боевой танк США M1A2 Abrams
Первый из 31-го обещанного Украине танка M1A2 Abrams будет поставлен весной 2023 года. Его вооружение - гладкоствольная 120-мм пушка, два 7,62-мм пулемета и 12,7-мм пулемет. На бортах башни смонтированы гранатометы. Танк приводит в движение газотурбинный двигатель, мощностью 1500 л.с. Скорость - 72 км/час по асфальту и 48 км по бездорожью. Объем топливного бака - почти 2 тонны.
Буксируемая гаубица М777
Разработанная в Великобритании гаубица калибра 155-мм была принята на вооружение в 2005 году, а ее первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане. Может стрелять управляемыми снарядами, эффективная дальность стрельбы достигает 40 км. В интенсивном режиме в состоянии произвести до 5 выстрелов в минуту. Впервые о поставках М777 Украине было объявлено 13 апреля.
Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone
Разработанные для британских ВВС высокотехнологичные ракеты Brimstone были поставлены на вооружение в 2005 году. Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели, а тандемный принцип устройства боевой части эффективен против современных типов брони. На фото - британский самолет Eurofighter Typhoon с ракетами Brimstone.
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 представляет собой одну из самых современных САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность и высокую скорострельность. В боекомплекте 60 снарядов. Дальность стрельбы - до 50 км. 3 мая газета Die Welt сообщила о готовности ФРГ передать Украине 7 гаубиц PzH 2000.
Реактивная система залпового огня HIMARS
Универсальная артиллерийская система на базе автомобиля. Может использовать шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Также может применяться для пуска зенитных ракет. Использовалась США в Афганистане и Сирии. О начале поставок HIMARS в Украину США объявили 22 апреля.
Боевые беспилотники Switchblade
Принятый на вооружение в 2012 году тактический барражирующий боеприпас Switchblade предназначен для уничтожения живой силы и бронированных целей. США обещали передать Украине более 700 таких дронов. В мае появились первые свидетельства использования Switchblade украинскими военными. Кроме того, стало известно о готовности США передать Киеву 120 новейших тактических беспилотников Phoenix Ghost.