Первый комплекс IRIS-T SLM Германия передала Украине в октябре 2022 г. Остальные три будут поставлены в 2023 г. Это одна из самых современных систем ПВО. Она может использоваться для защиты от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, находящихся на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. Сам бундесвер пока не имеет на вооружении этой системы ПВО, которая стоит около 145 млн евро.