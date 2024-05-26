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Шольц выступил против ударов по России немецким оружием

Алексей Волошинов
26 мая 2024 г.

Канцлер Германии не планирует разрешать Украине использовать немецкое оружие для нанесения ударов по территории РФ. Этот запрет предлагал снять генсек НАТО.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Gints Ivuskans/AFP

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планирует давать Украине разрешение наносить удары по военным объектам на российской территории поставленным ей Германией вооружением. Об этом он заявил во время публичной дискуссии на праздновании 75-летия Основного закона ФРГ в воскресенье, 26 мая.

По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - сказал канцлер.

Политики призывают разрешить Киеву бить по РФ западным оружием, Италия и ФРГ - против

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 24 мая, в интервью журналу The Economist призвал союзников Украины "подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине. Предложение Столтенберга поддержал председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). "Мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения атак российских истребителей в воздушном пространстве России", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. По его словам, международное право позволяет атаковать военные объекты в стране-агрессоре.

Позднее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна выступает против отмены запрета на использование западного оружия для нанесения ударов по территории России. Он пояснил, что "военные инструменты, отправленные Италией, используются внутри Украины", а Италия "работает ради мира".

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