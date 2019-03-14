Антонио Таяни

Итальянский политик, с января 2017 по июль 2019 года - председатель Европарламента.

Антонио Тальяни (4.08.1953) - итальянский и европейский политик. По образованию юрист. В молодости работал журналистом, в частности спецкором в Ливане, Сомали и СССР. Возглавлял фракцию партии "Вперед, Италия!" в Европарламенте. Занимал должности комиссара ЕС по транспорту и по вопросам промышленности и предпринимательства. С 17 января 2017 года по 3 июля 2019 года - председатель Европарламента.