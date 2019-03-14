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Антонио Таяни

Итальянский политик, с января 2017 по июль 2019 года - председатель Европарламента.

Антонио Тальяни (4.08.1953) - итальянский и европейский политик. По образованию юрист. В молодости работал журналистом, в частности спецкором в Ливане, Сомали и СССР. Возглавлял фракцию партии "Вперед, Италия!" в Европарламенте. Занимал должности комиссара ЕС по транспорту и по вопросам промышленности и предпринимательства. С 17 января 2017 года по 3 июля 2019 года - председатель Европарламента.

Глава Европарламента извинился за слова о Муссолини

Глава Европарламента извинился за слова о Муссолини 14.03.2019

Антонио Таяни подчеркнул, что он является убежденным антифашистом и отнюдь не желал оправдывать тоталитарный режим. Ранее председатель Европарламента отметил, что Муссолини "обновил многое в нашей Италии".
Председатель Европарламента допустил перенос сроков Брекзита

Председатель Европарламента допустил перенос сроков "Брекзита" 09.03.2019

Крайним сроком выхода Великобритании из ЕС может стать начало июля, заявил Антонио Таяни. Он назвал возможный "Брекзит" без заключения соглашения с Брюсселем катастрофой для британской экономики.
Вручение премии Сахарова: в Европарламенте услышали слова Сенцова

Вручение премии Сахарова: в Европарламенте услышали слова Сенцова 12.12.2018

В Страсбурге прошла церемония вручения премии Сахарова. Ее лауреат за 2018 год украинец Олег Сенцов находится сейчас в колонии в России, но его слова все равно прозвучали в Европарламенте.
Глава Европарламента призвал заключить договор с Северной Африкой по беженцам

Глава Европарламента призвал заключить договор с Северной Африкой по беженцам 25.06.2018

Брюссель должен выделить не менее 6 миллиардов евро на заключение миграционного соглашения с североафриканскими странами по примеру турецкого, заявил глава Европарламента.
Глава Европарламента считает проблему беженцев общеевропейской

Глава Европарламента считает проблему беженцев общеевропейской 23.06.2018

Приток беженцев - это проблема не только Германии, убежден председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Необходима общеевропейская стратегия, заявил Таяни в преддверии чрезвычайного саммита ЕС.
Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС

Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС 03.05.2018

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, считает Антонио Таяни. Это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.
Глава Европарламента выступил за сближение РФ и ЕС

Глава Европарламента выступил за сближение РФ и ЕС 27.02.2018

Антонио Таяни полагает, что Россия и Евросоюз могут сблизиться, а ЕС способен взять на себя посредническую роль между Москвой и Вашингтоном.
Берлин отклонил введение европейского налога

Берлин отклонил введение европейского налога 13.11.2017

Существующая система формирования бюджета ЕС полностью дееспособна, заявил официальный представитель правительства ФРГ.
Глава Европарламента призвал к реформам в ЕС

Глава Европарламента призвал к реформам в ЕС 09.11.2017

С традиционной "Европейской речью" в Берлине в этом году выступил председатель Европарламента Антонио Таяни. Он высказался за проведение реформ в ЕС и защиту европейских ценностей.
Глава Европарламента выступил за уравнивание соцвыплат беженцам в странах ЕС

Глава Европарламента выступил за уравнивание соцвыплат беженцам в странах ЕС 11.09.2017

Антонио Таяни поддержал требование главы МВД Германии Томаса де Мезьера по выравниванию выплат соискателям убежища в рамках Евросоюза.
В ЕС назвали первую встречу с президентом Трампом очень хорошей

В ЕС назвали первую встречу с президентом Трампом "очень хорошей" 25.05.2017

Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Брюссель со встречи с руководством Европейского Союза. Во второй половине дня его ждут в штаб-квартире НАТО.

В Страсбурге подписан акт о безвизовом режиме для Украины

В Страсбурге подписан акт о безвизовом режиме для Украины 17.05.2017

Председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в ЕС Мальты подписали законодательный акт о введении безвизового режима для граждан Украины.

Frontex раскритиковал спасательные операции НКО у побережья Ливии

Frontex раскритиковал спасательные операции НКО у побережья Ливии 27.02.2017

Спасая тонущих беженцев у побережья Ливии, гуманитарные организации способствуют процветанию бизнеса контрабандистов, заявил глава европейского погранагентства Frontex.

Новый глава Европарламента хочет "строить мосты" (18.01.2017) 18.01.2017

Преемником немецкого социал-демократа Мартина Шульца стал итальянский консерватор Антонио Таяни.
Комментарий: Европарламенту с новым председателем будет сложнее

Комментарий: Европарламенту с новым председателем будет сложнее 18.01.2017

Распад "большой коалиции" в Европарламенте после избрания его председателем Антонио Таяни - серьезная политическая проблема, которую нужно срочно решить, считает Бернд Ригерт.
Новым главой Европарламента станет бывший пресс-секретарь Берлускони

Новым главой Европарламента станет бывший пресс-секретарь Берлускони 17.01.2017

Европейский парламент избрал своего нового председателя. Преемником немецкого социал-демократа Мартина Шульца станет итальянский консерватор Антонио Таяни.