Фройдинг: Помогаем, потому что Украина должна выиграть войну

Как Германия формирует военную помощь Украине? В чем ВСУ нуждается сейчас больше всего? Как меняется сам бундесвер на фоне войны? Об этом генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг рассказал в интервью DW.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) координирует работу по оказанию военной помощи Украине. В настоящее время он возглавляет ситуационный центр по Украине в министерстве обороны Германии. В интервью DW генерал Фройдинг рассказал, как именно формируются пакеты помощи Украине, в чем ВСУ сейчас нуждается больше всего, и как меняется бундесвер на фоне войны.

DW: Вы довольно часто бываете в Украине. Как вы сейчас оцениваете ситуацию на фронте?

Кристиан Фройдинг: Ситуация весьма напряженная. Мы видим, что российские войска перехватили инициативу как на земле, так и в воздухе. Мы видим также прочную и стабильную оборону Украины, которая, по нашим наблюдениям, с тактической точки зрения за последние несколько недель и месяцев стала несколько более гибкой. Украинская оборона ведется более подвижно, чем можно было наблюдать несколько недель и месяцев назад. Это означает, что ВСУ в ограниченном масштабе готовы уступать определенные территории, чтобы беречь собственные силы и заново готовиться к обороне. С нашей точки зрения, ВСУ держат ситуацию под контролем. Даже когда мы читаем сообщения, что российская армия завоевывает какую-то территорию, все это со стороны ВСУ происходит очень контролируемо и упорядоченно.

- Варшава и Берлин 26 марта запустили коалицию для поставок бронетехники Вооруженным силам Украины. Когда результаты работы этой коалиции будут ощутимы на передовой?

- Существует не только коалиция для поставок бронетехники, но и для противовоздушной обороны, например, а также для IТ, для беспилотников, для разминирования, то есть для разных направлений. В долгосрочной перспективе цель таких коалиций в том, чтобы мы перешли от ситуативной поддержки ВСУ к долгосрочному развитию потенциала украинских вооруженных сил. Это важно, потому что за последние два года Украине часто поставлялось только то, что мы могли предоставить в тот или иной момент. Иногда это было вооружение от 30-40 разных партнеров, которое могло вообще быть несовместимым друг с другом. Теперь после двух лет войны мы подходим к моменту, когда следует развивать украинские вооруженные силы скоординированно, сконцентрированно, основательно. Так, чтобы они могли не только сегодня выстоять в бою, но и в долгосрочной перспективе слаженно действовать, быть стойкими и, прежде всего, совместимыми с вооруженными силами западных стран-партнеров и вооруженными силами НАТО.

- Многие украинские военные сейчас проходят обучение в Германии. Как происходит этот процесс? Чему их здесь, прежде всего, учат?

- Отлично происходит. В Германии в прошлом году прошли обучение 10 тысяч украинских военных. Такова наша амбициозная цель и в этом году. Даже больше - мы хотим обучить еще больше украинских военных у нас. Основное внимание при их обучении уделяется умению пользоваться теми системами вооружения, которые мы предоставляем ВСУ - как тактической подготовке, так и оперативной, а также подготовке техников для обслуживания и ремонта боевых машин. Кроме того, происходит подготовка и других специалистов - от парамедиков до снайперов. Мы проводим как индивидуальные учения, так и тренировки групп. В этом году мы уже подготовили 3-4 тысячи украинских военных.

- Как быстро украинским военным удается учиться и овладевать новой техникой?

- Нас постоянно удивляют хорошие навыки, обучаемость и скорость, с которой украинские военные овладевают совершенно новыми системами вооружения, осваивают эту технику. Когда мы начинали весной 2022 года в Германии с самоходных гаубиц PzH 2000 - это было первое вооружение, которое мы испытали с украинцами - мы много дискутировали о том, сколько именно должно продолжаться такое обучение. Мы планировали много месяцев. А украинцы сказали нам: "Нет, несколько недель". И действительно, мы смогли завершить обучение гораздо быстрее, чем ожидалось изначально. Но также нужно быть откровенными, и наши украинские друзья об этом знают, что определенных вещей невозможно достичь за очень короткое время. Надо действовать согласно реалистичным представлениям.

- Вы упомянули о САУ PzH 2000. Были сообщения, что они быстро выходят из строя, поскольку украинские военные их слишком интенсивно используют на поле боя. Это так?

- Мое впечатление, что, конечно, эта система вооружения используется очень интенсивно. Но и возможности для ремонта у украинских вооруженных сил на передовой не такие и не могут быть такими, как в бундесвере. Ведь за каждой оружейной системой стоит широкая логистическая схема. Ее обслуживают техники, которые учатся годами, чтобы уметь обходиться с этим оружием в сложных условиях на передовой. А для обучения украинских техников у нас было лишь около шести недель. Кроме того, износ, конечно, значительно выше, это вполне нормально, потому что интенсивность использования выше, что приводит к повреждениям и поломкам.

Нужно время для ремонта, которого, по нашему мнению, должно быть меньше, ведь системы нужны на поле боя. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими украинскими друзьями над тем, как сделать это в более короткие сроки. Мы предлагаем курсы повышения квалификации, особенно для техников, чтобы лучше их обучать.

- Правильно ли я понимаю, когда мы говорим об этих 10 000 военных, которые проходят обучение ежегодно, что они могут также обучать своих коллег в Украине?

Бундесвер обучает украинских военных Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

- Да, мы специально учим украинских военных тому, чтобы они могли обучать других солдат, квалифицируем их как тренеров, чтобы добиться каскадного эффекта в Украине. Для этого есть специально разработанные курсы.

- Как вы оцениваете объемы поставок военной помощи Украине? Достаточно ли этого?

- Для защитника, видящего перед собой агрессора, этого оружия, конечно, никогда не может быть достаточно. Мы стараемся поддерживать Украину в рамках всех имеющихся ресурсов настолько, насколько это возможно. Не только бундесвер, Германия, но и многие крупные государства-партнеры, которые вместе образуют Контактную группу по обороне Украины. Это от 40 до 50 стран, действительно пытающихся по мере своих возможностей максимально поддерживать Украину. Я координирую этот процесс уже два года. И обещание помогать "столько, сколько нужно", на мой взгляд, очень искреннее - не только на словах, но и на деле. Каждая страна, каждый партнер действительно прилагает все усилия, чтобы оказывать эту поддержку долгосрочно.

- Каковы кратко- и среднесрочные приоритеты по поставкам из Германии и от партнеров для Украины?

- Они всегда вытекают из срочных нужд на поле боя. В настоящее время наиболее насущной потребностью являются артиллерийские снаряды, боеприпасы и управляемые ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины. Учитывая ход войны, это не стало для нас неожиданностью. И в соответствии с этим мы будем предоставлять поддержку.

- Как формируются эти пакеты помощи? Украинские вооруженные силы говорят, что им нужно? Или бундесвер говорит, что может предложить? Как происходит этот процесс?

- Да, и то, и другое правильно. Украинцы говорят, что сейчас для них самое важное, что необходимо им на поле боя. А дальше мы смотрим, как лучше эту потребность удовлетворить. Если взять к примеру артиллерийские снаряды, потребность в которых сейчас очень и очень велика, то наш министр обороны на прошлой неделе на Контактной группе по вопросам обороны Украины сказал, например, что мы должны на трех уровнях удовлетворить эту важнейшую потребность.

Во-первых, часть снарядов мы предоставим максимально быстро. А это возможно только из запасов бундесвера. Поэтому мы сказали, что 10 тысяч артиллерийских снарядов будут переданы немедленно бундесвером и доставлены в Украину в ближайшие несколько дней. Мы можем кое-что сделать и в среднесрочной перспективе. Есть инициатива по боеприпасам от наших чешских друзей. В рамках этой инициативы мы возьмем свыше 180 тысяч боеприпасов для ВСУ, которые планируем передать с начала лета до конца года. И что-то мы можем сделать в долгосрочной перспективе. Поэтому мы заключили двусторонний договор дополнительно к чешской инициативе по боеприпасам, согласно которому будут поставлены еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, начиная примерно с четвертого квартала этого года, чтобы покрыть эту неотложную потребность Украины в артиллерийских снарядах.

Журналистка DW Анна Савчук беседует с генералом бундесвера Кристианом Фройдингом Фото: DW

- Есть ли пожелания от украинской стороны, которые Германия не может выполнить? Часто ли такое бывает?

- Да, мы не можем выполнить каждое желание. Наши возможности также ограничены: и в том, что касается количества, и в качестве. Но у нас очень тесные, очень доверительные отношения с нашими украинскими партнерами. Мы обсуждаем, что мы можем, а что нет. Для нас это связано с глубоким убеждением, что Украина должна выиграть эту войну. Именно на этом основывается наша поддержка. И мы придерживаемся обещаний, которые даем нашим украинским друзьям.

- Как выглядит сотрудничество Германии с партнерами? Всегда ли все гладко, можно ли предположить, что нет...

- Нет, действительно гладко, потому что мы все имеем одну цель. Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне. Мы поддерживаем друг друга. Иногда один партнер может быстрее предоставить определенную военную технику, потому что в этой стране налажено производство или эта техника уже есть на армейских складах, или есть запасы боеприпасов, которую они могут отдать.

- Есть ли страны, создающие трудности в этих процессах?

- Если бы они были, это было бы не то место, чтобы обсуждать это.

- А как насчет Венгрии, Словакии, которые высказываются против военной поддержки…

- У нас есть договоренность со Словакией, что мы будем закупать для Украины колесные гаубицы. Первые уже завезли. Это тоже хороший пример проекта, который мы инициировали и финансируем вместе с датчанами и норвежцами. И мы исходим из того, что Словакия выполняет свою часть договора.

- Как вы оцениваете, многое ли из поставленного Германией и партнерами оружия еще пригодно к использованию в бою?

- Многое из этого - это так называемые расходные материалы. Такие, как боеприпасы. Их используют в больших количествах. Что касается наших систем вооружения, мы, конечно, знаем, что некоторые из них были уничтожены во время военных действий. Это риск, который мы осознавали с самого начала, когда решили предоставить это оружие.

Иногда некоторые системы уже не пригодны для использования из-за перегрузки или технических сбоев. Это нормально. Поэтому мы прилагаем значительные усилия для создания и обеспечения работы соответствующих ремонтных центров. Литва - один из ярких примеров. У нас есть ремонтные центры в Словакии, то есть, и в этой стране сотрудничество идет хорошо и гладко. Я могу привести Румынию в качестве еще одного примера имеющихся у нас ремонтных узлов.

- Мы много говорили о поставках в Украину. Звучат опасения, что это может ослабить бундесвер. Так ли это?

Производство боеприпасов на заводе концерна Rheinmetall в Германии Фото: Sepp spiegl/IMAGO

- Я бы не употреблял слово "ослабить". Но, конечно, то, что мы отдаем Украине - этого пока не хватает в наших собственных вооруженных силах. И эту нехватку нужно восполнять. В первую очередь, и это самое главное, это должно быть максимально быстро закуплено снова. Это также наша договоренность с правительством Германии - что то, что было предоставлено Украине, будет немедленно закуплено снова. Конечно, возникают определенные временные разрывы - разных размеров и разной продолжительности. Надо попытаться смягчить этот временной разрыв, наверстать его и сделать так, чтобы он был как можно меньше. Мы постоянно ведем переговоры с оборонной промышленностью, чтобы пытаться сократить этот разрыв благодаря ускорению производства.

- Как происходит это сотрудничество? Вооруженная промышленность жалуется на нехватку заказов…

- Ничего подобного я не слышал. Мы очень тесно и очень доверительно сотрудничаем с оборонной промышленностью. По многим направлениям, начиная от боеприпасов и заканчивая боевыми танками, мы заключили так называемые рамочные соглашения, которые, во-первых, позволяют нам быстрее ликвидировать пробелы, которые уже и так были в бундесвере - не из-за помощи Украине. И во-вторых, это позволяет нам - что опять же подчеркивает сотрудничество с партнерами - осуществлять закупки вместе с партнерами, например, как это было в случае боевых танков. В среднесрочной перспективе это должно привести к тому, что производственные мощности в оборонпроме можно расширить и мы соответственно станем быстрее в осуществлении закупок. В этом отношении мы на правильном пути.

- Сделал ли уже бундесвер необходимые выводы после скандала с прослушкой на счет ракет TAURUS?

- На ошибках учатся. Мы организация, желающая быть способной учиться. Конечно, мы постоянно проверяем наши меры предосторожности, помещения и правила безопасности, и вы можете быть уверены, что так будет и в этом случае.

- Но разве это не показало, что бундесвер несколько легкомысленно отнесся к угрозе со стороны России?

- У нас есть четкое представление об угрозе со стороны России. Мы можем ее хорошо оценить. У нас есть работающие системы. Об этом свидетельствует и этот случай. Бывают индивидуальные ошибки, из которых мы делаем выводы.

- Какова на самом деле цель помощи Запада? Среди политиков часто звучат фразы: "Украина должна победить" или "Украина не должна проиграть", или что "Россия должна проиграть" или "Россия не должна выиграть"… Так какая цель?

- Каждый может найти для себя ту формулировку, которая ему больше нравится. Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что наша цель - в немецком правительстве, на Западе, среди наших партнеров - состоит в том, чтобы российская агрессия не была успешной, что мы хотим и должны сохранить международный порядок, в котором преобладает не право сильного, а сила закона, и что мы снова будем иметь действующий мирный порядок в Европе.

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