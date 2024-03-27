Немецкий генерал: Бундесвер передаст ВСУ 10 000 снарядов

Уже в ближайшие дни Германия передаст Украине на первом этапе 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов бундесвера. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding). В Берлине, по его словам, решено осуществлять поставки боеприпасов Украине в три этапа.

Поставки боеприпасов в три этапа

На втором этапе, в среднесрочной перспективе Германия решила поддержать чешскую инициативу и взять на себя расходы по закупке 180 тысяч снарядов, которые будут переданы Киеву во второй половине текущего года.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг Фото: Nikita Jolkver/DW

А на долгосрочную перспективу, в дополнение к плану Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставке Украине начиная примерно с четвертого квартала еще 100 тысяч снарядов. С какой именно страной заключено такое соглашение, Кристиан Фройдинг уточнить не захотел.

Говоря о том, в чем больше всего нуждается Украина в настоящий момент для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

Чему учат солдат ВСУ в Германии

В интервью DW генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал также об обучении в Германии украинских солдат. В прошлом году обучение на немецких полигонах прошли 10 тысяч военнослужащих ВСУ, в первые месяцы 2024 года - еще от трех до четырех тысяч. В текущем году Минобороны ФРГ готово предоставить такую возможность еще большему числу солдат из Украины.

На первом плане, рассказал генерал, стоит обучение обращению с той боевой техникой, которую Германия поставляет Украине. Такое обучение включает в себя как тактику применения тех или иных систем вооружений, так и их техническое обслуживание и ремонт. Но обучение в Германии проходят и украинские военнослужащие самых разных специальностей, будь то санитары или снайперы. Учат в Германии также управлению войсками - от рот до бригад - и штабами.

При этом, отметил Фройдинг, украинские военнослужащие оказываются на удивление хорошими учениками. Так, весной 2022 года, когда они впервые прибыли в Германию осваивать самоходные гаубицы PzH 2000, немецкие инструкторы рассчитывали на обучение в течение нескольких месяцев, но на самом деле его срок оказался намного короче.

Полностью интервью DW с главой ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майором Кристианом Фройдингом будет опубликовано в ближайшие дни.

Смотрите также: